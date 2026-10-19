10% вдигане на заплатите? Ако се орежат с 20% държавните служители

43 на сто от инфлацията идват от услугите, 42% - от горива и енергия

На 14 октомври правителството прие бюджетен план за 2027 година с някои основни параметри на бюджета. Това се случва за първи път и е свързано както с членството в еврозоната, така и с процедурата за прекомерен дефицит, в която страната влезе през лятото заради рязкото увеличение на дефицита. Бюджетният план не е пълен бюджет, но ни дава първи щрихи за бюджета за следващата година, както и очаквания за изпълнението на бюджета за настоящата година.

Рекорден дефицит през 2026 година

Добрата новина: правителството очаква бюджетният дефицит за настоящата година да достигне 5% от БВП на страната, което е подобрение спрямо заложените в бюджета 5,4% и спрямо сценария за 6,1% дефицит, ако се продължи с непроменени политики. Правителството явно осъзнава, че не може да позволи дефицитът и дългът да продължат скокообразното си нарастване, защото това означава неизбежен финансов крах, какъвто сме преживявали в предходни периоди и какъвто преживява в момента съседна Румъния.

Лошата новина: бюджетният дефицит през 2026 г. се очертава рекорден. 5% дефицит е най-високата стойност за три десетилетия, с изключение на 2014 г., когато фалира банката КТБ. Ситуацията дори е по-негативна, защото имаме 0,5% дефицит, който е преместен от 2026 г. в 2025 г. след одити на Сметната палата, но реално парите са платени през тази година.

Ако елиминираме тази счетоводна промяна, реално бюджетният дефицит през 2026 г. ще бъде 5,5% - най-високият за последните три десетилетия. Който и счетоводен подход да изберем, дефицитът за настоящата година ще е рекорден – или най-висок, или вторият най-висок в десетилетията след хиперинфлацията в средата на 90-те години на ХХ век. Това няма да е единствен рекорд. Всъщност още в първото тримесечие на 2026 г. България отбеляза и друг рекорд – най-висок бюджетен дефицит в целия Европейския съюз.

Нещо повече, голяма част от дефицита ще се реализира през последните месеци на 2026 година. До септември отчетеният дефицит е 2,8% от БВП, което означава, че само за три месеца дефицитът почти ще се удвои. Ако се следва бюджетът, до края на годината само за три месеца ще се похарчат рекордните 19 милиарда евро и дефицитът ще надхвърли 1 милиард евро на месец. Това е двойно повече от дефицита през месец септември и означава още по-бързо раздуване на паричната маса и инфлационен натиск.

Самото Министерство на финансите осъзнава проблема и прогнозира, че инфлацията в края на годината ще се ускори до 6,1%. Според анализа на МФ услугите запазват водещия си принос към инфлацията, изпреварвайки приноса на енергийните цени.

Невероятно, но факт. Преживяваме невиждан петролен шок и високи цени на горивата, което дава своя сериозен принос към инфлацията в България. И въпреки това вътрешните фактори за инфлацията преобладават - цените на услугите имат по-висок принос към инфлацията, отколкото цените на горивата и енергията.

Според мои изчисления на база на септемврийските данни на Евростат 43% от инфлацията в България се дължат на услугите и малко над 42% се дължат на горива и енергия.

Което означава, че за момента вътрешната среда е проинфлационна, и то повече отколкото петролната криза. Паричната маса расте заради високия бюджетен дефицит и бума на кредитите за домакинствата.

Известно подобрение през 2027 г.

Министерството на финансите очаква известно подобрение на показателите през 2027 г. Целта на правителството е да намали бюджетния дефицит до 4,3% от БВП – но намалението е сравнително умерено и дефицитът остава четвъртият най-висок за последните три десетилетия. Подобен дефицит имахме по време на световната финансова криза, а сега го имаме без криза.

Държавният дълг ще се увеличи с 2,2 процентни пункта и ще достигне 33,3% от БВП, което е най-високото ниво на дълга от 2004 г. насам. За съжаление, бюджетният план не представя индикации за следващите години и затова не става съвсем ясно кога дефицитът ще се елиминира и кога държавният дълг ще започне да намалява. Надяваме се такава информация да бъде публикувана заедно с бюджетната рамка в началото на ноември.

Както знаем, имахме няколко периода на временно увеличение на дефицита – основно световната финансова криза, фалита на КТБ и пандемията. Но всички тези периоди бяха в дефлационни времена за световната икономика, т.е. тогава краткотрайно увеличение на дефицита не създаваше инфлационен натиск в България. Сега е съвсем различно, защото в проинфлационна среда високият дефицит има много по-силно въздействие върху инфлацията. Затова сега дефицитът е много по-голям проблем и удря по джоба всеки чрез "инфлационния данък".

Все още няма детайлни данни за бюджетната политика, но от обявеното до момента се вижда, че почти цялото намаление на дефицита през 2027 г. идва от еднократния данък върху свръхпечалбите на няколко сектора.

Няма толкова амбиция в разходите. Обявени са общи намерения за ограничаване на разходите, оптимизация на администрацията, промени в механизмите за заплащане в публичния сектор, намаляване на субсидиите за държавните предприятия и реформа в ТЕЛК. Но все още няма детайли за конкретните реформи.

Планира се заплатите да се увеличат с 5% за бюджетния сектор, 7,5% за учителите и 8% за пенсиите, планирани са и мерки за насърчаване на инвестициите и семействата с деца.

В същото време синдикатите настояват за 10% вдигане на заплатите. Може ли да се случи това? Да, с повече реформи. Например, ако се намалят заетите в държавния сектор с 20%, ще има пари както за сериозно увеличение на заплатите, така и за ускорено намаление на дефицита. И това е само един пример за реформи, които да намалят неефективни разходи. Има още много възможности - стига да има желание, дефицитът може да падне наполовина още догодина, което ще спре увеличението на държавния дълг.