Вселенски патриарх Вартоломей: Българската църква може да играе ролята на посредник за единството на православието

Патриарх Даниил ме трогна, когато дойде на родния ми остров Имврос и поиска да отслужи трисагий на гроба на моите родители и на сестра ми ­ никога няма да забравя тази негова доброта и благородност

Гърция правилно предаде костите на цар Самуил, защото те ви принадлежат, той е бил ваш владетел

Пожелавам да има мир в лоното на БПЦ, без разколи и групировки, всички с любов помежду си

Служих литургия в Рилския манастир преди около 40 г., но още не съм забравил красотата и светостта на мястото

Няма "руски свят", има православен свят, към който принадлежим и за който сме длъжни да се грижим

- Ваше Всесветейшество, намираме се в сърцето на Вселенската патриаршия, до църквата “Св. Георги”. Какво е значението на Фенер и на този храм за православния свят?

- На първо място да ви поздравя сърдечно с “Добре дошли” в престолнината на Вселенската патриаршия. Посрещаме ви като пратеници на светейшата Българска църква. Вселенската патриаршия, както е известно, е център на православието. Тя е първопрестолната църква на православието. А всечестният патриаршески храм “Св. Георги” е центърът на този център. В този храм през вековете са били благословени важни църковноисторически събития, а що се отнася до нашите отношения - между Константинопол и България - тук през 1945 г. бяха благословени вдигането на схизмата и възстановяването на братските отношения между нашите църкви.

През последните години патриаршеският храм “Св. Георги” прие последните римски папи, с които се помолихме за единството на църквите. При посещенията им беше отслужен молебен, както това се случва в много по-голяма степен при посещенията на православните предстоятели. Всички официални празници и важни дни от живота на Вселенската патриаршия преминават с молитва към Господа на славата в патриаршеския храм. Сутрин и вечер имаме нашите ежедневни богослужения, а на големите празници на православието и в неделните дни през цялата богослужебна година - богослужения с архиерейско предстоятелство и литургии. Оттам се възнасят нашите благодарения към Бога и нашите моления за мира на целия свят.

И нека добавя, че в този патриаршески храм се проведоха събранията на предстоятелите на православните църкви, които установих веднага след избирането и интронизацията ми на патриаршеския престол. Там взехме важни решения за общия път на православието. И още: в този храм “Св. Георги” служихме заедно с Негово Блаженство Българския патриарх Даниил на следващия ден след Рождество Христово миналата година - на 26 декември 2025 г.

Вселенският патрирах Вартоломей и патриах Даниил преди откриването на монументалната изложба “Света Гора в София” на гръцкия художник Евтимий Варламис в НДК. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ.

- С какви мисли идвате сега? Какво място заема България в сърцето ви?

- Много се радвам, че отново идвам във вашата красива и гостоприемна страна. И казвам “отново”, защото в миналото съм я посещавал много пъти - по покани и на светейшата Българска църква, и на приятели, които имам там. Винаги съм срещал и от властите в страната, и от народа на България топъл прием и сърдечност. А също уважение и благодарност към Константинополската църква за всичко, което тя е дала на България и на нейния народ. Нека заедно си припомним, че светейшата Българска църква е първопрестолната дъщеря на Вселенската патриаршия. Тя прие християнството чрез мисионерската дейност на Вселенската патриаршия по времето на моите велики предшественици, по времето на св. Фотий. Оттогава нашите отношения се развиваха сърдечно и братски с изключение на един период, през който етнофилетизмът внесе схизма, едно разделение между нас и обърна общия ни път. Това бе изцерено през 1945 г. с Божията благодат, защото Бог е Бог на любовта и на единството.

България е съседна страна. И се радваме, защото през последните десетилетия и тя, както и други православни страни, се освободи от игото на безбожието и комунизма. България е също страна - член на Европейския съюз, член на НАТО, принадлежи към Запада и западната цивилизация, но разбира се, в основата на културата на страната стои православието, което е формирало днешната европейска цивилизация. Следи от нашата православна култура се намират в основата на Европа. И историците трябва да признават това и да го провъзгласяват, за да не го забравят по-младите поколения.

В България идвам по братската покана на Негово Блаженство патриарх Даниил и съм уверен, че всичко ще протече много хубаво и в истински братски дух. И това посещение на един Вселенски патриарх в сестринската Българска църква ще остане в историята със златни букви, ако мога да кажа така - с прекрасните багри на приятелството и братството. Такова беше посещението на Негово Блаженство патриарх Даниил тук, във Фенер, през миналия декември, а малко по-късно и в родното ми място Имврос. И съм благодарен на патриарх Даниил, защото направи този голям братски жест - да дойде, за да отпразнуваме заедно в моята родина имения ми ден.

Патриарх Даниил посреща Вселенския патриарх Вартоломей в Синодалната палата.

- Посещението ви е свързано с почитта към свети Йоан Рилски. Какво означава неговото духовно наследство не само за България, но и за православния свят?

- Св. Йоан Рилски действително не е само местен светец на Българската църква, а е известен и почитан светец в цялото православие. Аз имах привилегията, Божието благословение, да посетя историческия манастир на св. Йоан Рилски, когато придружавах моя приснопаметен предшественик, патриарх Димитрий, при официалното му посещение в България. Тогава бях Халкидонски митрополит. Когато отидохме в манастира на св. Йоан, патриарх Димитрий възложи на мен да отслужа светата литургия заедно с други братя архиереи и да получа това особено благословение. Но освен това свещено събитие помня и красотата на природата около манастира на св. Йоан Рилски. Беше 19 октомври, денят на неговия празник, когато отслужих литургията. И макар че са минали около 40 г. оттогава, не съм забравил светостта на мястото и красотата на есенната природа около манастира.

Тук, в Константинопол, имаме два храма, в които светата литургия се отслужва на български. Единият от тях е именно “Св. Йоан Рилски” в района “Шишли” в Цариград и там съм предстоятелствал на богослуженията немалко пъти. А последният път беше през миналия август, когато предстоятелствах при отслужването на молебния канон на Пресвета Богородица. И след това имахме братска трапеза, общуване с нашите братя българи, които живеят тук. По-рано, когато в същия този храм “Св. Йоан Рилски” беше отслужена празнична литургия, в друго качество присъстваше Нейно Превъзходителство настоящият президент на Република България, с която ще имам радостта и честта да се срещна отново.

- Как бихте определили днес отношенията между Вселенската патриаршия и Българската православна църква?

- Отношенията, които свързват нашите две църкви, са братски. Лично аз през 35-те години на моето смирено патриаршеско служение познавах приснопаметния патриарх Максим, след това приснопаметния патриарх Неофит, а сега работим заедно с новоизбрания патриарх Даниил. Случи се да бъда в София, когато той беше избран и интронизиран, и бях сред първите православни предстоятели, които приветстваха възкачването на събрата Даниил на престола на Българската църква. Факт е, че когато беше Видински митрополит, имаше известна предубеденост към мен и беше написал едно не особено приятелско писмо, не особено ласкаво за моята личност. Но когато се срещнахме в Солун и се запознахме, той беше много дружелюбен и положихме основите на по-нататъшното ни сътрудничество. Каза да забравим това писмо, а аз го бях забравил отдавна. И положихме основите на едно искрено и честно приятелство и сътрудничество за доброто на нашите църкви и за доброто на цялото православие.

Споменах посещенията му тук, в Константинопол, и в родното ми място Имврос. Оцених това много високо. И Негово Блаженство много ме трогна, когато по свой почин поиска да отслужи трисагий на гроба на моите родители и на сестра ми. Това никога няма да забравя - заради неговата доброта и неговата благородност, която го накара да вземе това решение.

Връщам се малко назад, към годините на патриарх Максим, за да подчертая, че това бяха моите първи години на патриаршеско служение тук, във Фенер. Приснопаметният патриарх Максим официално ме покани от името на светейшата Българска църква да председателствам един събор, чиято цел беше да преодолее вътрешната схизма, възникнала в лоното на вашата църква. Отидох с голяма готовност и председателствах този събор. Помня, че там бяха приснопаметният Московски патриарх Алексий, приснопаметният Атински и на цяла Гърция архиепископ Христодул и други събратя - предстоятели и представители на православни църкви. И всички заедно помогнахме тази схизма да бъде излекувана. Пожелавам да има траен мир и единство в лоното на светейшата Българска църква, така че тя, патриархът и нейните архиереи безпрепятствено да обгрижват пастирски благочестивия православен български народ. Без разколи, без разногласия, без групировки - всички единни и с любов помежду си около вашия патриарх да вървите по пътя на Господа.

С Негово Блаженство патриарх Даниил, както казах, положихме основите на едно искрено приятелство, защото грижата и на двама ни е за благото на православието, за единството на православието. И единият може да помага на другия, а двамата заедно да помагаме на тази обща свещена кауза на всеправославното единство и на градивното сътрудничество между сестринските православни църкви.

Миряни поздравяват Вселенския патрирах Вартоломей.

- Наскоро гръцкото и българското правителство подписаха споразумение за обмен на културни ценности - инициатива, която вие приветствахте и насърчихте да продължи. Тленните останки на цар Самуил бяха положени в древната църква “Света София” в българската столица. Как гледате на това решение?

- Много положително! Във Вселенската патриаршия бяхме удовлетворени от тази братска размяна, която се осъществи между България и Гърция. Преди години, когато имах щастието отново да бъда при вас, се обърнах към президента на Република България с искане да бъдат върнати всички реликви и ръкописи, свещената утвар и всичко, което преди повече от 100 години, при тежки исторически обстоятелства, е било пренесено в България от митрополиите и манастирите на Вселенската патриаршия в Северна Гърция. По същество те продължават да принадлежат на митрополиите и манастирите, от които са били отнети. Справедливо и правилно е и се налага да бъдат върнати там, където принадлежат. Това поисках чрез публикуваното съобщение на Вселенската патриаршия по повод на тази последна радостна размяна между Гърция и България.

Същото поисках и за скулптурите от Партенона, които се намират в Британския музей. Всички тези неща, които при неблагоприятни, тежки исторически обстоятелства са сменили местонахождението си насилствено и по неправомерен начин, трябва в името на справедливостта да бъдат върнати там, където принадлежат.

Гърция правилно предаде тленните останки на цар Самуил, защото те ви принадлежат. Той е бил ваш владетел и управник. Когато тези неща се поправят възможно най-бързо, без да оставяме да изминат много години, това укрепва двустранните отношения и е принос за утвърждаването на мира и благоволението между народите.

Не мога да не похваля министър-председателите на двете страни, които подеха тази инициатива и поставиха началото на едно добро дело. Нашето желание, нашата молитва и нашата молба са това дело на въздаване на справедливост да продължи, за да бъдат забравени неприятните събития от миналото и да бъдат възстановени справедливостта и историческата истина.

- Православният свят е изправен пред сериозни предизвикателства, разногласия и конфликти. Как могат да се възстановят мирът и единството и как Българската православна църква може да помогне за това?

- Лично аз през дългите години на моето смирено патриаршеско служение още от самото начало се постарах да укрепя всеправославното единство и сътрудничество. Само шест месеца след моето избиране и интронизация поканих събратята - православни предстоятели, тук, във Фенер. Точно в тази зала, в която се намираме в момента, проведохме първото събрание на православните предстоятели и всички заедно подписахме текст, който изразяваше единния глас на православието по актуални и остри въпроси на съвременната действителност.

Оттогава проведохме много такива събрания на предстоятелите, последното от които беше през януари 2016 г. в Православния център на Вселенската патриаршия в Женева. И това беше последният етап от подготовката на Светия и Велик събор, който се събра през юни същата година в Православната академия на о-в Крит. Тези усилия - лично мои, но и на Константинополската църква майка като цяло - бяха насочени към укрепването на междуправославните отношения и на общото свидетелство на православието пред света с многото проблеми, които той има днес, и към ускоряването на подготовката и свикването на Светия и Велик събор на Православната църква, който се подготвяше в продължение на много години.

И вървяхме доста добре, имаше напредък, но в един момент някои сестрински църкви започнаха да се отклоняват от това общо усилие. Те се обвързаха с една странна, нецърковна идеология, която не се колебая да нарека “еретическа идеология”. Около нея и възраждането на етнофилетизма, който също е осъден като ерес, решиха в последния момент да се въздържат от участие във всеправославния събор на о-в Крит, да подкопават Вселенската патриаршия. Не говоря за всички църкви, които не дойдоха на Крит, а имам предвид особено - и го казвам директно - светейшата Руска църква и нашия събрат - нейния предстоятел патриарх Кирил. С тактиката, която следва, той вреди много на православието като цяло и на образа му пред външния свят.

Как ще бъде изцелено това сегашно положение, което несъмнено е неприятно? С покаяние, с искреност, с молитва, с добро разположение, със съзнание за нашата отговорност към настоящето и бъдещето на православието. Мнозина обвиняват Вселенската патриаршия за това положение, защото предостави статут на автокефалия на Украинската църква. Продължаваме да вярваме тук, във Фенер, а заедно с нас и много други в целия православен свят, че многото милиони наши украински братя имаха правото да придобият своята вътрешна независимост, да не зависят в църковно отношение от един център като Москва, която на дело се оказа враг на украинския народ, а не брат във вярата. Русия претендираше за Украйна и казваше, че заедно с Беларус, може би и с Молдова, съставляват “руския свят”. Няма “руски свят”, има православен свят, към който всички принадлежим и за чието единство сме длъжни да се грижим.

И така, Вселенската патриаршия като църква майка предостави автокефалия на Украйна. Молим се възможно най-скоро целият украински народ да приеме това решение на Константинополската църква майка, да се обедини около каноничния предстоятел митрополит Епифаний, който беше избран от Обединителния събор през декември 2018 г., а онези, които все още мечтаят за Москва, да престанат да го правят - тя всекидневно ги бомбардира, разрушава църквите им, болниците им, училищата им.

В тази война загиват хиляди млади мъже, руснаци и украинци, и е голям грях пред Бога тази война да бъде благославяна като “свещена”. За нас тя е дяволска война. Когато това зло приключи, ние, различните поместни православни църкви, отново ще започнем да си сътрудничим както преди, в единство, с братска любов помежду ни и да даваме едно общо, добро, положително свидетелство за съкровищата на православието пред целия свят.

Попитахте и за ролята на Българската църква. Българската църква е една сестринска поместна църква, която има добри отношения както с Руската църква, така и с Вселенската патриаршия и би могла да играе посредническа роля, помагайки за единството на църквите за слава Божия.

- Ваше Всесветейшество, на 22 октомври се навършват 35 г. от избора ви за Вселенски патриарх. Като се обърнете назад и погледнете от дистанцията на времето, кои моменти радват сърцето ви и какво продължава да ви тревожи?

- Наистина, по Божията благодат имам дълго патриаршеско служение, по-продължително от това на всички мои приснопаметни предшественици. Бог ми даде тези дълги години патриаршеско служение, за да Му служа и да предавам посланието на православието и по-специално на центъра на православието - Константинополската църква - на съвременния свят. Бог ме удостои да поема кормилото на Църквата на границата между два века - XX и XXI век. И това беше период на коренни световни промени. Това беше рухването на желязната завеса. Освобождаването на много сестрински православни църкви от комунистическото иго, както и на вашата - Българската църква. И в този критичен исторически момент Бог ме удостои да наследя моя приснопаметен предшественик патриарх Димитрий и да стана Вселенският патриарх в края на XX век и началото на XXI век. Започнах с въодушевление, със сила.

Стивън Рънсиман, един голям византинист от Великобритания, беше казал, че XXI век ще бъде векът на православието. И така си го представях, и така си го представям сега. Но междувременно настъпиха тези събития, за които говорихме току-що, и се появяват пречки по този път към утвърждаването на нашата Църква, за да има тя особена роля през XXI век. Не се обезсърчаваме. Вселенската патриаршия вярва в Божия промисъл, вярва в промисъла на Бога, Който е Княз на мира и ще помогне да преодолеем тези съвременни разделения и противопоставяния и да си сътрудничим всички заедно по братски, както започнахме през първите години на моето смирено патриаршеско служение, за да изградим зданието на всеправославното единство и сътрудничество за общото благо.

Благодаря на всички хора, които през тези 35 години на моето патриаршеско служение ми помогнаха със своите молитви, със своята морална подкрепа. И те са много. Това са управници и владетели, това е Божият народ, това са събратята архиереи от много църкви, особено събратята архиереи на Вселенската патриаршия - както тези в Константинопол, така и тези от диаспората. Това са много монаси и монахини, които с всекидневната си молитва ме подкрепят, благодарение на което благополучно съм достигнал до този исторически етап от земния си живот и от църковното си служение. Останалото, разбира се, е в Божиите ръце. Той ме доведе на това място, до това достойнство, до това служение и ще продължа още толкова време, колкото Той пожелае, със същото усърдие, със същата вяра, със същата преданост за Негова слава.

- Какво послание бихте отправили към българския народ? Какви са молитвите и надеждите ви за България и нейните хора?

- Обичам България и нейния народ. Обича ги и Църквата майка като своя първородна дъщеря, каквато тя е по Божията благодат - тези неща са доказани исторически. И за мен е радост, чест и благословение да мога да дойда още веднъж и да предам посланието на грижата и благословението на Църквата майка към нейната първородна дъщеря. Уверен съм, че навсякъде ще срещна обич и гостоприемство, уважение и почит, както и при предишните ми посещения.

Зная, че някои наши братя и сестри в България, които имат “ревност не по разум”, събраха подписи и биха желали това мое посещение да бъде осуетено. Това е едно малцинство, една капка сред множеството на българския народ, който като цяло уважава и обича Константинополската църква майка. Следователно тези наши братя няма да успеят да осуетят посещението ми. Аз съм официално поканен от Негово Блаженство патриарха и от Св. синод на Българската църква начело с него. И идвам с голяма радост, готовност и удоволствие. Нека отбележа, че съмишленици на тези наши братя - с ревност, повтарям, “не по разум” - има и в Гърция, има и навсякъде. Те са зилоти, те са крайни, те са изолирани от останалите. Обичаме ги и се молим да се върнат на правия път и да вървят заедно с официалната Църква, с патриарха и със синода, и със своите свещеници по места и да не създават разколи и самочинни събрания в тялото на Църквата.

И така, моля да предадете на целия български народ, на всички чеда на Българската църква без изключение моята любов, моята обич, благословението на Църквата майка и нашите благопожелания. Да имате единство и благоденствие и политическа стабилност. И в обятията на Европейския съюз, към който принадлежите, да напредвате и да благоденствате в съгласие с Божията воля. Амин!

CV: