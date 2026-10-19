Само в "24 часа" на 19 октомври: Газът у нас, изчислен през заплата, класира София сред 5-те най-скъпи столици

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Само в "24 часа" на 19 октомври четете:

Подводен дрон разкрива тайния живот в Черно море

София прави фонд, градът ще печели от поскъпнали имоти

Не хвърляйте продукт с изтекъл срок "Най-добър до..."

10 трика в магазина: калкулатор, лупа, списък за пазаруване ни спестяват пари

Газът у нас, изчислен през заплата, класира София сред 5-те най-скъпи столици

Вижте първите страници на "24 часа" от 19 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.