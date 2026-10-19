Какво се случва в Европа?

Още от 80-те години на миналия век левите политически партии не само защитаваха нарастващото влияние на арабските кланове в Европа, но и насърчаваха ислямизма и паралелните общества в името на културното многообразие „Multikulti".

Тази идеология според нея всички цивилизации са равностойни и че правата на човека са просто западен продукт, който няма универсална стойност. По този начин започна да се руши нашата демокрация отвътре.

Фактът, че днес сме стигнали до този етап, не е изненадващ.

Племето е разширено семейство, чиято степен на сплотеност варира в зависимост от средата, в която живее; то може да бъде бедуинско, полубедуинско, селскостопанско или градско. То осигурява на индивида защита от раждането му до смъртта му, тъй като държавата никога не е поемала тази функция в региона на произход

Арабските племена в Европа са изключително опасни. Размерът на влиянието, което една група може да притежава в общество, в което преобладава индивидуализмът: този, който влезе в конфликт тук, просто не може да събере тридесет или четиридесет свои роднини, докато клановете могат да го направят.

След това започна налагането на рекети под претекст за защита; ресторантите и магазините бяха поставяни на първия етап под „защита", а след това бяха отнемани. Днес обаче става дума за милиони, произтичащи от пране на пари, недвижими имоти и измами.

Полицията е тази, която най-много страда от това положение. Тя арестува хората и ги предава на съда, а след това съдиите ги освобождават. В миналото на съдилищата се упрекваше, че искат да превърнат всеки случай в урок за останалите. Днес обаче стандартът е обратен: при определяне на наказанието обвиняемите получават културно предимство под претекст, че, както се твърди, „не познават условията в нашето общество".

„ В Швеция има квартали, в които полицията вече едва ли смее да влезе.

Швеция се превърна в краен случай, защото страната е малка, защото притокът на имигранти се концентрира в определени региони, по-специално в Малмьо, а не в Стокхолм, и защото Швеция официално обяви през 1974 г., че е мултикултурна имигрантска държава.

А когато към усилията на групата да наложи контрол се добави и ислямска обосновка, основана на схващането, че самата група е „най-добрата общност", а останалите се разглеждат просто като неверници, нивата на престъпността се повишават драстично.

В Европа по невежество се подценява ислямът и не се оценява в пълна степен неговият мащаб и влияние. Това се случва, защото европейците продължават да го разглеждат през призмата на християнския модел. Ислямът е политическа религия, тъй като в него не може да се направи разграничение между доктрината и управлението, както е записано в Корана.

И когато се казва, че тероризмът няма нищо общо с исляма, не мога да не поклатя глава в знак на неодобрение. Всеки джихадист, от Осама бен Ладен до организацията „Ислямска държава" (ИДИЛ), оправдава действията си със същите аяти, които четат и традиционните религиозни учени.

Изследователят на ислямските въпроси Ралф Гадбан в книгата си „Смелите критици на Аллах" (Allahs mutige Kritiker, 2021). В нея той е събрал 44 автори от арабския свят, сред които осем религиозни учени, които открито критикуват своята религия и поставят въпроси, които рядко се обсъждат в Европа. Сред тях е, например, въпросът защо Аллах е сътворил неверниците, ако по-късно ще се разпореди да бъдат убити.

Този дебат е напреднал повече в самия ислямски свят, отколкото в Запада, тъй като в Европа общественият дискурс се доминира от организации, повлияни от ислямизма.

Мултикултурализмът (Multikulti) не е лява идеология, а антидемократична идеология, а традиционната левица вече не съществува.

Още от 80-те години на миналия век, когато левицата загуби традиционната си база – работническата класа – тя започна да се ориентира към малцинствата и маргинализираните групи. В началото тази ориентация беше легитимна, но постепенно стана все по-идеологизирана, достигайки етапа на постколониализма (Postkolonialismus), а след това и до това, което сега е известно като „уокизъм" (Wokismus).

Той се бори срещу демократичната система под претекст, че тя е дискриминационна, докато истинските демократи сред предишните леви днес са в лагера на консерваторите.

Франция, Великобритания и Испания също са свидетели на разрастването на паралелните общности. Трябва ли да имаме безпокойство за целия европейски континент? Да, определено, а Германия изиграва решаваща роля в това развитие, предвид по-голямото ѝ влияние в Европа. Във Франция партията на Меланшон спечели 69 % от гласовете на мюсюлманите в първия тур на президентските избори през 2022 г. Тази тенденция започна да се разпространява и в други държави; в Берлин 51 % от мюсюлманските избиратели гласуваха за лявата партия „Die Linke". Това вече не е маргинално явление, характерно само за Германия, а се превърна в нова реалност на ниво цяла Европа.

(От фейсбук)