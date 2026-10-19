Миграцията и интеграцията не са едно и също

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Представяте ли си докъде сме стигнали? В Лондон 15-годишно момиче е наречено „к....", защото съпругът на една жена не можел да спре да го гледа!

На фона на последните кадри от Франция, където горят автомобили и се разграбват магазини, и сблъсъците в Италия, искам да ви разкажа и за една друга реалност. Реалност, която познавам отблизо, защото живея във Великобритания и виждам какво се случва около мен.

Историята е действителна и ми беше разказана от наши познати тук, в Лондон.

Българка посещава търговския център Westfield с 15-годишната си дъщеря. Докато майката разглежда един от магазините, момичето решава да обиколи само.

В един момент към него се приближава жена, покрита от главата до петите, и започва да му прави забележки за облеклото.

Причината? Съпругът ѝ гледал момичето!

Забележете логиката. Вместо да направи забележка на собствения си съпруг, жената решава да обяснява на едно 15-годишно дете как трябва да се облича, за да не привлича мъжките погледи.

Момичето ѝ отговаря:

„Аз съм облечена. Кажете на мъжа си да престане да ме гледа!"

В отговор жената го нарича с обидната дума „к...." и настоява да се покрие.

Лондон. 2026 година. И говорим за дете на 15 години!

Никой не забранява на тази жена да се покрива от главата до петите. Това е нейно право, което уважавам. Но същото право на личен избор принадлежи и на момичето.

Свободата на религията не ти дава право да налагаш религиозните си правила на чуждите деца!

Не знам какъв е имиграционният статут на въпросната жена и няма да правя предположения. Но тази история поставя един много сериозен въпрос за интеграцията.

Защо някои хора избират да живеят в Европа, но очакват останалите да се съобразяват с техните религиозни и културни разбирания?

Всеки има право да пази традициите си и да изповядва вярата си. Но когато живееш в свободно общество, трябва да уважаваш свободата и на другите.

И ако съпругът ти гледа 15-годишно момиче по начин, който те притеснява, може би трябва да проведеш сериозен разговор със съпруга си, вместо да обиждаш детето!

Защото откога непълнолетните момичета носят отговорност за поведението на възрастните мъже?

Но тук въпросът вече не е само за една неприятна случка в търговски център. Въпросът е много по-голям.

Докъде се простира толерантността и къде започва задължението на държавата да защитава свободите на своите граждани?

Европейските правителства трябва да престанат да бъркат толерантността с бездействието.

Миграцията и интеграцията не са едно и също. Да получиш право да живееш в дадена държава не означава автоматично, че си приел принципите, върху които е изградено нейното общество.

Никой не трябва да бъде преследван заради вярата или произхода си. Но и никой не трябва да получава оправдание за неприемливо поведение в името на културните различия.

Толерантността е двупосочна улица. Тя не означава европейците да се отказват от собствените си свободи, за да се съобразяват с чужди представи за морал.

И нека бъдем пределно ясни.

Когато човек избере да живее в свободно европейско общество, той има пълното право да запази своята религия, култура и традиции. Но няма право да ги налага на останалите.

Това не е дискриминация. Това е взаимно уважение.

И ще завърша с нещо, в което дълбоко вярвам:

Първото задължение на всяко правителство е да защитава хората, техните права и сигурност. А не да допуска основните свободи да бъдат поставяни под въпрос в името на криворазбрана толерантност.

Защото Европа може да бъде отворена към света, без да се отказва от принципите си.

И ако европейските правителства не защитават тези принципи категорично, въпросът вече няма да бъде само каква Европа ще оставим на децата си, а дали ще им оставим същите свободи, които самите ние приемаме за даденост днес.

(От фейсбук)