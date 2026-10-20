4 “филтъра” и 7 мерки, за да има качествени знания в час

Класната стая да стане смарт, разширена, а подходът за учене - обърнат

Загубихме години в усилия за решаване на отделни проблеми в образованието. И става все по-трудно, защото към старите проблеми и погрешни предложения за решаването им постоянно се добавят и нови - като предложенията за задължително избираеми часове по религия, например, или въвеждането на един учебник по БЕЛ, история и география.

Докато се опитваме да гасим “пожарите” в образованието, става все по-реална опасността децата ни да израснат абсолютно неподготвени за живота, който идва след няколко години дори.

Крайно време е да се фокусираме върху голямата картина. И да насочим разговора към визията за необходимата цялостна и дълбока промяна на образованието. Само така България ще може отново да догони и да изпревари поне част от водещите държави в света, вместо непрекъснато да изостава.

Светът се променя все по-бързо. А оттам и целите на образованието. Освен всичко друго то задължително трябва да помогне на днешните деца и младежи да намерят истинския смисъл на живота - как да се развият като пълноценни и щастливи хора

в едно бъдеще, пълно с неизвестни

Спешно е нашето образование да стане отново актуално, полезно и приобщаващо. Да развива потенциала и уменията за адаптиране, развитие и реализиране на идеите – през целия живот. Да подготвя младежите за свят, в който социалната интелигентност е също толкова ценна, колкото и техническите знания.

Затова освен знаещи децата трябва да израснат здрави, можещи, уверени, мислещи, креативни, активни, свободолюбиви, но също отговорни и съпричастни. Да обичат родината си и да допринасят за развитието на българското общество. Но и да могат да се реализират успешно навсякъде по света.

За да бъдат адекватни на бързо променящия се свят във всяко едно отношение – технологично, социално-икономическо, геополитическо, културно, – всички промени в образователната ни система трябва да отчитат редица изисквания, обобщени по-долу в четири групи. Всяко предложение трябва да бъде разгледано през “филтъра” на тези изисквания, за да е сигурно, че то ни води в правилната посока, а не ни отклонява от нея.

Ученето като преживяване през собствен опит

Съвременният подход в образованието разглежда детето като изграждащ се изследовател на околния свят. Ученето е преживяване през собствен опит - то развива детските интереси и е свързано с реалния живот на общността. Грешката е ресурс, а напредъкът се оценява и стимулира индивидуално за всяко дете, а не толкова чрез наказващо оценяване.

Всеки ден има движение, спорт, изкуство и време навън, изгражда се култура на здравословен живот.

Във всяка дисциплина фокусът е върху развитието на критично мислене, креативност и умения за решаване на проблеми. Материалът се представя основно чрез мултидисциплинарни предмети, които подчертават връзките между разглежданите процеси и явления. Необходими са много повече часове за упражнения и свобода за учителите как да преподават.

В гимназиалния етап трябва да се развие

подходът на “обърнатата класна стая”

– учениците се подготвят за часовете предварително по указания. А в самите часове обсъждат критично прочетения материал, дебатират и провеждат практически занимания под ръководството на учителя. Така се развиват уменията, а знанията се асоциират с житейски ситуации.

Развиването на социалните умения и възпитанието не могат да се осъществят чрез уроци от учебниците. Трябва ни училище, в което личният пример на учителите, учениците и родителите възпитава в съпричастност и емпатия, в любов и уважение към другия и към самите нас. Възпитава ни също и в отговорност, спазване на правилата и готовност да чуем другото мнение и да се коригираме, ако сме направили грешка.

Възпитанието трябва от ранна възраст да развива у децата емоционална интелигентност и етични ценности. Качественото образование пази усмивките и радостта от детството. То представлява градивен процес за създаване на житейски опит, а не се свежда до подготовка за изпити. Истинското образование изгражда добродетели, уважение към родината, природата, културата, духовността и науката. Такова образование насърчава децата да се стремят към истинските ценности, които ги правят щастливи и допринасят за развитието на обществото, а не само към материалните блага.

Напредъкът и компетентностите на учащите се измерват най-вече чрез оценка на усвояването на основните умения в областите на PISA (четивна, математическа и научна функционална грамотност), както и обща компетентност и творческо мислене. Оценяват се главно видими резултати от решаване на комплексни задачи (доклади, проекти, модели, дебати, изложби и др.), като се дава описателна обратна връзка, съпоставима с нивата на PISA.

Данните служат предимно за насочване и подкрепа, а не за санкция или селекция.

Умения и знания за реалния живот

Индивидуалният и творчески подход в образованието трябва да е водещ, защото развива таланта и способностите на всяко дете. Трябва ни образование, в което има преживяване, игра, любов и творчество. Система, която насърчава децата да изследват света с любопитство и без предразсъдъци. Училище, в което децата си помагат и работят заедно, а не се състезават на всяка цена.

Детският глас и творчество трябва да са публично видими чрез изложби и градски проекти. Житейски умения като финансова грамотност, предприемачески подход, планиране на дейности и работа в екип трябва да са застъпени с адекватни примери и игрови модели във всяко образователно ниво.

Програмата за извънкласни занимания за изкуства и спорт трябва да се разшири и допълни със занимания по науки и технологии, AI и роботика, както и с други безплатни дейности за развиване на уменията на децата. Високото качество на учебните занимания и пъстрата палитра от извънкласни дейности по интереси, осигурени от държавата,

правят излишни частните уроци

и платените от родителите извънкласни дейности.

Извънкласните програми имат ключов принос и за намаляване на агресията в училище – освен че запълват свободното време на учениците, насочват енергията им към позитивни емоции и преживявания.

Равният достъп до качествено образование и приобщаването на всички деца, вкл. тези от уязвимите групи и със специални потребности, са двата стълба на ефективното образование. Това изисква индивидуални “пътеки” за ученици с различни потребности и интереси, силна подкрепа за учениците от малки населени места и социално уязвими групи, и развиването на училището като център на общността – културни и социални инициативи, отворени за родители и граждани. Родителите трябва да се включат в подготовката на децата, например като разкажат за своите професии – какво работят, защо е полезно за обществото и какви умения и знания са необходими за тях.

Плуралистична система за ранно образование и грижа – общински, държавни, частни, кооперативни и граждански модели с ясни стандарти за качество и равнопоставено финансиране, която гарантира реален и информиран родителски избор, би решила част от настоящите проблеми с липсата на места и необходимостта от по-високо качество.

Както всички други умения и лидерските могат да се развият само чрез практика. Затова е важно да се развият формите на самоуправление на учениците чрез ученически общности, изградени върху доверие към целите, приоритетите и лидерите, които ги обединяват. Предлагаме да се създаде Национално ученическо сдружение с представителност на местно, регионално и национално ниво – партньор при обсъждане на учебни програми, консултации за нови закони и политики в образованието. Сдружението да включи ученическите парламенти, а учениците да имат представител в педагогическите съвети, когато се обсъждат важни за тях въпроси.

Материалната среда трябва да осигури условията за творчески и индивидуален подход. Това изисква светли, гъвкави пространства, спортни зали, лаборатории за практически занимания и ателиета за творческа работа на децата. Площта и обемът трябва да осигуряват едносменен режим за всички ученици. Дворът на училището и детската градина, разположените наблизо паркове и културни институции представляват “разширена класна стая”. Училищата работят в мрежа с културните институции и местната власт. Децата и младежите опознават как функционира градът чрез доброволчество, посещения на институции и съвместни инициативи – това е практическо гражданско образование, което може да се реализира от най-ранна възраст.

Дигитални технологии и изкуствен интелект

Развитието на технологиите, основани на Изкуствен интелект (AI), променя света около нас с невиждани досега темпове, като се отварят огромни нови възможности за творческо развитие. Ние трябва да ги въведем по най-бързия начин в образователната система – и като обект на изучаване и използване от учениците, и като основен помощник на учителите и директорите.

Затова е наложително да се въведе системно обучение по дигитална грамотност още от първи клас със съответното материално и методично осигуряване, за да може всяко българско дете да е уверено в технологичния свят. Още в началния етап децата трябва да бъдат обучавани в логическо и алгоритмично мислене, както и в основи на програмирането - не за да подготвяме всички за ИТ специалисти, а за да израсне поколение, което мисли аналитично, може да решава реални проблеми и е готово за професиите на бъдещето.

Дигиталните технологии предоставят и нови възможности за развитие на креативността и уменията за създаване на иновативни решения - чрез дигиталното моделиране на различни природни, технологични, инженерни, икономически и социални процеси, както и чрез нови форми на дигитално създадени творби (музикални и визуални). Затова още от началото на прогимназиалния етап трябва да се интегрират науките, изкуствата и технологиите (STEAM) с проектно и проблемно-базираното обучение, което да вдъхновява децата да създават и да изгражда умения за съвместна работа и правилна комуникация.

За да се реализират тези идеи, трябва да се осигурят във всяко училище: персонализирано обучение чрез AI инструменти, смарт класни стаи с интерактивни технологии, виртуални лаборатории за експерименти и симулации, достъпна за всички онлайн библиотека и облачна платформа, безплатен достъп до научни публикации, обучения по киберсигурност, сътрудничество с университети и научни институти.

Това включва и създаването на “асистенти” на учителите и директорите, както и на “виртуални съученици”, които помагат на реалните ученици в обучението, но не им решават задачите, не им пишат домашните и не създават рискове за поверителността на данните им. Решаващо ще бъде взаимодействието с българските научни центрове за развитие на технологии, свързани с изкуствения интелект.

Всички тези дейности трябва да се развиват в пълно съответствие с изискванията за етично, безопасно и отговорно използване на изкуствения интелект. Така българското училище ще възпита поколение, което умее да използва технологиите с мисъл за обществото и ценностите ни.

Учителите - вдъхновители и подкрепа за развитието на децата

Учителите са сърцето на образователната система и никоя технология не може да ги измести от тази роля. Но те все повече трябва да бъдат вдъхновители, подкрепа и положителен пример за децата и младежите. Затова е необходимо да им върнем авторитета и увереността в себе си, да им дадем свобода и време да прилагат нови и ефективни методи на преподаване.

В този образователен процес децата трябва да бъдат активни участници – мотивирани и инициативни. Игрите, изкуството и социалното взаимодействие трябва да бъдат основни инструменти на обучението и възпитанието, а родителите – активни партньори във възпитанието и кариерното ориентиране на децата. Образованието трябва да разказва истинската история на България и света по увлекателен начин, за да познават децата своите корени, да знаят кои сме, какво сме дали на света и какво е нашето място в него.

При този подход, учителят е изследовател и партньор – наблюдава, слуша, провокира с въпроси, подпомага, документира и планира; работи с родителите и общността; развива се професионално и получава подкрепа от колегите си, вкл. чрез менторство и общности за учене.

Затова освен увеличаване на заплатите и подобряване на социалния статус на учителите е спешно необходима национална програма за продължаваща квалификация и овладяване на нови технологии (вкл. AI), както и менторски програми за млади учители и обмяна на добри практики между училищата.

Част от забавените мерки в законодателството, които отговарят на тези изисквания:

Промяна в модела на финансиране на училищата – “парите следват качеството”

Целта е директорите и учителският колектив да се борят за високо качество на обучението, а не да отчитат главно брой ученици. Затова е решаващо да се приеме система за качество, която включва и оценка на добавената стойност при обучението във всеки образователен етап.

Промяна в учебните програми

Фокус върху развитието на критично мислене, креативност и умения за решаване на проблеми. Да се вплетат елементи, които изграждат добродетели, уважение и любов към родината, природата, културата, духовността и науката. Свобода за учителите как да преподават.

Ускорено въвеждане на AI технологии в помощ на учителите и в обучението на учениците. “Асистенти” за учителите и “виртуални съученици” за реалните ученици. Използване на български дигитални платформи за AI и на българския държавен „облак“.

Приобщаващо образование.

Целта е пълно обхващане, задържане и подкрепа на децата в предучилищна възраст, децата с майчин език, различен от български, и децата със специални образователни потребности.

Разширяване на извънкласните занимания

Програмата за извънкласни дейности по спорт и изкуства във всяко училище да обхване и науките и съвременните технологии и да осигури ежедневни занимания през лятната ваканция.

Дуално обучение след 8-и клас в два етапа

Така младежите ще се свържат директно с бизнеса, ще намалее младежката безработица и ще се създадат подготвени специалисти с шанс за кариера още преди да получат диплома.

Мандатност на директорите

Ще фокусира управлението върху изпълнението на поетите от директора ангажименти в мандатната програма и ще осигури прозрачност на резултатите.

Мотивирани учители – вдъхновители

Освен адекватни заплати трябват по-високи изисквания при прием за педагогическите специалности (качество за сметка на количеството), повече практически елементи в обучението, по-строг контрол върху курсовете за допълнителна квалификация и задължителни менторски програми.

* Авторът е бивш премиер и министър на образованието. Сега е председател на ПГ на "Продължаваме промяната"

*Тази визия е разработена с участието на тематична група “Образование” към ПП “Продължаваме промяната”