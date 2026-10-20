Георги Клисурски: Вдигане на данъчните оценки ще повиши с 30% налога за жилищата догодина

То няма да важи за имоти на фирми и при сделки по пазарни цени. Промяната в данъчните оценки, която планира кабинетът, няма да повлияе на такса смет, казва зам.-кметът по финанси на София

Още акценти от интервюто:

През март идват първите нови електробуси, а тролеите - лятото

Чакаме 20 млн. евро от държавата по програмата за общински проекти

Цените на картите и билетите за пътуване трябва да се актуализират

В държавния бюджет 2027 виждам повече амбиция за повишаване на данъци, отколкото за намаляване на разходи в администрацията

Инвестиционният заем до 367 млн. евро ще позволи на София да освободи ресурс за проекти, на които досега не им идваше ред. Работата по някои от обектите вече започна

- Г-н Клисурски, премиерът Радев обяви някои от акцентите в държавния бюджет за 2027 г. Като бивш финансов министър как ще ги коментирате и за какво ще настоява София?

- Публикуваният на сайта на Европейската комисия план не е реалният проект на държавния бюджет. Това е изискване на Брюксел, тъй като България беше поставена в процедура по свръхдефицит след началото на кабинета “Радев” и за да си направят макроикономическите прогнози.

Премиерът акцентира върху някои увеличения на заплащането за държавните служители, учителите, пенсиите, минималната работна заплата и др. Въпросът е дали тези увеличения са достатъчни. И другият - достатъчно добре ли се управлява дефицитът. Трябва да се намалят още доста разходи, което не е направено.

Същевременно се повишават някои данъци и данъчни приходи. Виждам, че има повече амбиция за повишаване на данъци, например този върху свръхпечалбите, отколкото за реално намаляване на излишни разходи в държавната администрация. Харесва ми заявката за контрол в системата на ТЕЛК, което може да доведе до намаляване на разходите. Говорят и за повишен контрол в НЗОК. Трябва да видим как точно ще се изпълнят тези заявки. Същото важи и за това как точно чрез системата “Сигма”, която събира информация за обществените поръчки, ще намаляват разходи. Нужни са повече и по-конкретни действия.

Иначе отново ще настояваме за парите за градски транспорт като част от общата субсидия, която държавата предоставя на общината за тази обществена услуга. За 2027 г. над 80 млн. евро ще са нужни, за да сме сравнително наравно като принос общината и държавата. Надяваме се да се включат и 20 млн. евро за изграждане на метрото. Отделно за охраната на метрото очакваме още 10 млн. евро за тази година. Служебният кабинет осигури 4,6 млн. евро за първите 4 месеца на годината. Те са за заплати на служителите на МВР. Тогава бях финансов министър. Нарочно не гласувахме цялата сума за годината, за да не бъдем обвинени в специално отношение към София. А знаете порочната практика всяка година чак около Коледа да се плащат тези средства.

Важно е да знаем и по инвестиционната програма за общински проекти колко пари ще се заложат за 2027 г. Една от политиките на правителството, която приветстваме, е увеличението на данъчните оценки с 30% догодина.

- Какво означава това за софиянци - колко по-висок данък сгради ще плащат, ако правителството актуализира данъчните оценки с 30% като първа стъпка догодина?

- Краткият отговор е с 30% по-висок данък, като увеличението ще е само за жилищните сгради. Тоест ако сега плащате 100 евро данък, догодина ще дължите 130 евро. Но правителството възнамерява двойно да се увеличат данъчните оценки, като го разделят на 3 етапа за 3 г. Тоест не просто, ако сега плащаш 100 евро, догодина да станат 130, а да стигнат 200 евро след 3 години.

- А при данъка върху сделките с недвижимите имоти какво следва?

- Тук има 2 хипотези. Ако сделката се изповядва на пазарна оценка, което е масовият случай, данъкът няма да се повиши. Той обаче ще поскъпне, ако сделката се изповядва на данъчна оценка. Тогава увеличението също е с 30% - ако сега дължите 1000 евро например, догодина ще платите 1300 .

- Ще се вдигне ли и такса смет?

- Тук промяната на данъчните оценки няма да повлияе. От Министерството на финансите изрично уточниха, че дори общините, които продължават да използват данъчната оценка за формирането на такса смет, ще я изчисляват на сегашните нива.

- Каква е ситуацията с парите за София, колко са и за какво не достигат?

- Основното, което очакваме, е инвестиционната програма за общинските проекти. Столичната община има заявки за около 20 млн. евро. От тях МРРБ вече одобри около 10 млн. евро, но още не са ги разплатили. Очакваме максимално бързи действия от държавата, за да се разплатим със строителите. Говоря за обекти като ремонта на бул. “Стамболийски” и ул. “Опълченска”, които отдавна се ползват от софиянци, но ние още чакаме плащане от държавата. Както и за училища, канализация и др.

- Дупката в транспорта става все по-голяма. Под риск ли е функционирането на тази важна за града система?

- Опитваме се да постигнем паритет - колкото дотира общината, толкова да дава и държавата. Затова за 2027 г. ще настояваме за увеличено финансиране. Общината се опитва максимално да използва различни източници на финансиране на инвестициите - европейски програми, ПВУ, Европейската инвестиционна банка и др. Тоест инвестициите да бъдат изцяло покрити от такива източници, а издръжката на градския транспорт да остане за сметка на държавата и общината. Сега чрез европейски програми и заем ще помогнем за обновяването на подвижния състав на наземния градски транспорт. Въпреки това дружествата не успяват да си покрият издръжката.

Причините са няколко: недостатъчното финансиране от държавата, недоброто управление, но нека да бъдем откровени - и сравнително ниските цени на картите и билетите, които от над 10 г. не са актуализирани. Надявам се, че новите ръководства на транспортните дружества, които предстои да бъдат избрани, ще са от компетентни мениджъри, които ще управляват добре разходите. И с инвестициите, които се правят, ще предоставят нормална услуга на софиянци.

- Обмисля ли се промяна в цените на картите и билетите?

- Имали сме разговори с политическите групи в СОС. Но към момента и особено в предизборна година, за съжаление, не виждам голям ентусиазъм за промяна. Искаме услугата на градския транспорт да е достъпна за всички софиянци. И в момента тя е такава, но постоянно инвестираме в нов подвижен състав, опитваме се да подобряваме условията, метрото се разширява. Тази година пуснахме в експлоатация 3 нови метростанции, догодина предстоят още 7. И когато развиваме транспортната услуга, разходите просто се повишават. И да, общината и държавата ще дават допълнително средства, но и цените на картите и билетите трябва да отразяват качеството на услугата и нейния обхват. С новите метростанции, електробуси, тролеи, които ще доставим догодина, много повече софиянци ще имат достъп до градския транспорт, ще се обслужват повече квартали и е икономически обосновано рано или късно да има увеличение на цените на картите и билетите.

- А вдигане на данъци и такси?

- Не, не предвиждаме увеличение на местните данъци и такси.

- При приемането на бюджет 2026 в СОС се чуха твърдения, че нереализираните инвестиции за 2025-а са 225 млн. лева, или 1/3 от капиталовите разходи. Така ли е? И какво показват данните за тази година?

- Надявам се, че ще имаме рекордно изпълнение за 2026 г. Не говоря за близо до 100%, но мисля, че ще надвишим 70%. Ако погледнем последните 6 г., само за изборната 2023-а е имало над 70% изпълнение. Очаквам сега да достигнем или да надвишим тази стойност. Помага ни това, че тази година е малко по-различна. Въпреки че бюджетът се прие късно, обектите в капиталовата програма са с изключително висока степен на проектна готовност. Много от тях са по ПВУ и трябваше да бъдат завършени до лятото. Отделно имаме и много, които вече са изпълнени. Подчертавам, че има много проекти, но не и достатъчно средства да се финансират всички, така че приоритетно сме включили в капиталовата програма тези, които са най-напред с изпълнението. Затова очаквам да подобрим изпълнението на капиталовите разходи и да не оставяме средства на масата.

Това са пари на данъкоплатците и ако не могат да бъдат изпълнени проектите, би било добре да се ползват за друго, тъй като има много нужди в града. И от друга страна, не трябва да трупаме големи преходни остатъци. Иначе за 2025 г. имаме 69% изпълнение на капиталовата програма - от заложени 720 млн. лева са усвоени 495 млн.

- Какво планирате във финансовата рамка за 2027 г., последната от мандата на кмета Терзиев и екипа ви?

- Опитваме се да работим добре с общинските съветници, макар да са от различни политически групи и да нямаме мнозинство в СОС, дори и да не сме съгласни с всичко. За бюджет 2027 отново се надявам да имаме малко повече приходи, въпреки че зависи как ще се развива пазарът на недвижимите имоти. Ще има и малко повече пари от държавата по делегираните дейности. И въпросът е как да инвестираме тези средства и да ги разпределим по най-адекватния начин за софиянци.

Основната разлика за 2027 г. ще бъде, че някои от големите инфраструктурни обекти като ремонти или изграждане на булеварди ще бъдат финансирани с новия ни източник - инвестиционния заем. Така ще освободим финансов ресурс за много повече други проекти, които досега или не са били финансирани, или са били деприоритизирани.

- Ще има ли големи проекти, които да променят града - както настоява опозицията, или бюджетът ще бъде сбор от множество малки?

- Важното е, че ще имаме повече финансов ресурс за проекти, които досега не са били приоритет, благодарение на заема до 367 милиона евро. Какви ще бъдат те, зависи от нашите предложения и от СОС, но например голям проект, който ще бъде включен в бюджета, е зеленият ринг. Още за тази година предвидихме средства за проектиране на първите две отсечки. Знаете, че зеленият ринг ще бъде 30 км линеен парк, който ще обикаля цяла София, там хората ще могат да тичат, да се разхождат, да карат колело в приятна зелена среда. Това е голям проект, който ще промени облика на града.

Друг, който може би не е толкова голям като мащаб, но ще бъде емблематичен за София, е изграждане на нова модерна наблюдателна площадка на Копитото, откъдето ще се вижда целият град.

- Споменахте най-големия инвестиционен заем, който предстои общината да вземе. Ясно ли е вече коя банка ще го отпусне и с кои обекти ще стартирате?

- Заемът е разделен на 2 части - за нов подвижен състав на градския транспорт и за изграждане на инфраструктура. Приблизително половината ще бъде финансиран от ЕИБ, а за другата половина обявихме конкурентна процедура за български търговски банки, които да дадат своите предложения за финансиране. Ще изберем най-доброто за общината. Подадени са 3 оферти и до няколко седмици ще знаем коя банка ще финансира другата половина от инвестиционните ни намерения.

Вече започна работата по бул. “Копенхаген”, който ще облекчи част от трафика по бул. “Ал. Малинов”. Той ще осигури връзка между метрото и трамвайния транспорт. Скоро ще започне работата по втория етап от бул. “Рожен”, както и по “Челопешко шосе” и по преместването на трамвая по бул. “Скобелев”. Първите електробуси ще дойдат в София през март, а тролейбусите - лятото.

- Бяхте на срещата на регионалния министър с районните кметове. Получихте ли подкрепа от държавата за важни за града проекти?

- Коментирахме всички важни теми за инфраструктурното развитие на града. Министър Шишков заяви, че искат да подкрепят София, че ще разплатят средствата по инвестиционната програма, но все още ги чакаме.

Обсъдихме санирането - още няма яснота кога ще стартира новата програма. Другите теми бяха Националната детска болница и софийският околовръстен път. По тях общината и държавата трябва да работят заедно - всичко, което зависи от нас като градоустройство, се изпълнява. Министърът даде заявка, че тези 2 проекта са приоритетни. Те са надпартийни и дори надградски проекти.

Повдигнах и темата за развитието на лифтовете на Витоша. И отговорът беше, че до 10 дни ще предложат промени в законите. Сега чух, че ще е след две седмици. Приветстваме амбицията им да намерят решение, за да имаме отново лифтове на Витоша, но е много важно какви ще бъдат тези законодателни промени, за да опазим природата в планината, да не допускаме ново застрояване или изсичане на гори. Да видим детайлите, да запазим богатството на София и заедно да реализираме новите лифтове.

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