Ерол Мюмюн: Кърджали се отлепи от дъното, върнахме надеждата на хората

Изградихме кръгови кръстовища и въпреки първоначалния скептицизъм ефектът е осезаем - трафикът е без задръствания в пиковите часове, казва кметът на града

Общината е сред малкото у нас, в които няма проблем с намиране на място за децата в яслите и градините

– Г-н Мюмюн, 3 години откакто станахте кмет, Кърджали превърна ли се в това, което искахте?

– Кърджали все още не е такъв, какъвто искаме да го видим. Разбира се, в резултат на интензивна работа градът промени доста от своя облик. Кърджали пое по дългоочаквания път на развитие, за

да се превърне в модерен европейски град, в модерна европейска община

След дълги години на застой и чакане 3 години са прекалено кратък период, за да реализираме всички идеи и виждания, които имахме. Мога обаче да кажа нещо много важно, което забелязвам сред хората. И това може би е най-добрата атестация за работата, която свършихме - успяхме да върнем надеждата в очите на хората. Надеждата, че Кърджали наистина може да отлепи от дъното, че може да се развива и да се превърне в модерен град, в който хората искат да живеят и да се гордеят, че са кърджалийци.

– Какво се оказа най-трудно в управлението?

– Доста неща се оказаха трудни. На първо място бих поставил политическото безвремие в страната. За тези 3 години България премина през 3 предсрочни парламентарни вота. Един от основните проблеми на местната власт е липсата на децентрализация и зависимостта от централното управление. Когато има нестабилна държавна власт, политическа криза и поредица от избори, няма как това да не се отрази на работата ни.

Другият сериозен проблем беше тежкото финансово състояние, което наследихме. Общината беше във финансов колапс.

Наложи се да приемем оздравителен план и да ограничим разходите,

което намали възможностите за по-мащабна инвестиционна политика.

– Има ли обещание от 2023 г., което ви тежи, защото не сте успели да изпълните?

– В началото на мандата дадохме много обещания с ясното съзнание, че хората са жадни за промяна. Винаги съм казвал на срещите си с жители на общината, че не поемам ангажименти за неща, които не мога да реализирам. Мога да заявя, че всичко, за което сме дали дума, или е изпълнено, или е в процес на изпълнение. Говорим за сериозни проекти, които изискват време. Все пак мандатът не е приключил, имаме още една година. Градът живописно се е настанил по двата бряга на река Арда. СНИМКА: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Когато хората видяха, че нещата се случват, поискаха все повече проблеми да бъдат решени. Пред нас стоят още много предизвикателства. Част от тях са извън финансовите възможности на общината. Имаме нужда от сериозна държавна подкрепа.

Един от проблемите е водоснабдяването

в общината и ако изпълнителната власт не дели общините по партийни цветове и има добър синхрон между местната и централната власт, ще успеем да реализираме основните си приоритети. Тогава ще можем да изпълним и голямото обещание, което даде нашият председател Делян Пеевски – Кърджали да влезе в челната тройка на най-добрите градове за живеене в България.

– Какво ви дразни?

– Много неща ме дразнят, но едно от тях е, че нямаме функциониращо гражданско общество, което активно да участва в решаването на проблемите. Предпочитаме да дебатираме по кафенета, пейки и в паркове. Но когато трябва да бъдем единни и съпричастни към определен проблем, не го правим. В този смисъл гражданското общество не функционира. Хората трябва да бъдат по-активни и всички заедно да решаваме проблемите, а не само да ги посочваме, да се оплакваме и да търсим виновници. Иска ми се

да имаме гражданско общество по европейски модел

– заедно да търсим решения.

– Един от проблемите, които от години тревожат кърджалийци, са бездомните кучета. На какъв етап е изграждането на приюта?

– Приютът за безстопанствени животни е една от гордостите на нашето 3-годишно управление. На практика е завършен. Остават няколко задължителни административни процедури, за да бъде въведен в експлоатация. Но искам да подчертая нещо важно - приютът няма да реши окончателно проблема с бездомните кучета.

Причината е в законодателството, според което след кастрация, обезпаразитяване и маркиране животните трябва да бъдат връщани по местата, от които са заловени. Единственият дългосрочен начин за ограничаване на популацията са периодичните кастрационни кампании. Общината вече провежда такива и ще направи всичко възможно те да бъдат по-чести и по-мащабни.

Тук отново е необходимо активно гражданско общество. Трябва да работим заедно - само с усилията на общината проблемът няма да бъде решен.

– Друг голям проблем е трафикът. Кърджали продължава да се задъхва от автомобили особено в пиковите часове. Какво предстои?

– Трафикът действително остава един от големите проблеми, но предприехме важни стъпки - изградихме кръгови кръстовища на невралгичните кръстовища. Въпреки първоначалния скептицизъм ефектът от него е осезаем. Вече няма задръствания в пиковите часове. В бюджета за 2027 г. ще заложим изграждането на кръгово кръстовище в най-големия кв. "Възрожденци", за да решим проблема с трафика. Разбира се,

най-големият и дългосрочен въпрос остава околовръстният път

Той обаче е изцяло в правомощията на държавата. Общината няма нито финансовите възможности, нито компетенциите сама да го реализира. Ако започне изграждането на околовръстния път, ние ще окажем пълно съдействие на държавата по всички въпроси, които са в нашите правомощия.

– С кое от направеното през тези 3 години се гордеете най-много?

– Направихме много неща и ми е трудно да определя кое носи най-голямо удовлетворение. Оценката, разбира се, ще дадат гражданите. Но ще посоча няколко неща.

За първи път след близо век в Кърджали открихме чисто нова детска градина в най-големия квартал. За първи път от десетилетия училищният звънец прозвуча в сграда, която дълги години беше оставена на произвола на съдбата. Открихме нова ясла. Изградихме и две нови пристройки към детски градини. Кърджали вече е сред малкото общини в България, в които няма проблем с намирането на място за децата си в яслите и градините. Решихме и въпроса с двусменния режим на обучение. В Кърджали вече няма училища, които да работят на две смени.

През 2023 г. обещахме, че в града ще мирише на асфалт. За три години ремонтирахме 47 улици и основно обновихме 5 общински пътя. Основно

ремонтирахме и бившия Младежки дом - една емблематична за поколения кърджалийци сграда

Голям успех е и първият етап от обновяването на спортната зала. Доскоро тя беше полуразрушена, а сега фасадата е напълно обновена и е изпълнен проектът за енергийна ефективност по плана за възстановяване и устойчивост. Продължаваме разговорите за осигуряване на финансиране за втория етап – основен ремонт на всички помещения в залата. Около 40 спортни клуба в Кърджали очакват завършването на залата, за да могат да тренират при нормални условия.

– Какво задължително искате да завършите до края на мандата?

– Няколко са, защото сме поели тези ангажименти още в началото на мандата. Едното е кръговото кръстовище във "Възрожденци". Изключително важен е и проектът за цялостното водоснабдяване на Звиница, Бащино и Татково. Той беше почти одобрен, но впоследствие остана замразен. С реализацията му ще решим проблема с водата за хиляди хора. Това е проблем, който стои неразрешен от повече от половин век.

Има още една задача, която съм си поставил - почистването на водното огледало. И за нея имаме нужда от държавна подкрепа. Трябва да го направим, преди да се е случило нещо трагично. За съжаление, в България често се сещаме за проблемите едва след като стане някакъв тежък инцидент.

Всички тези задачи стоят пред нас за оставащата една година. Оптимисти сме и дори сме убедени, че при добро развитие на нещата ще успеем да ги реализираме.

Както преди 3 години много неща изглеждаха невъзможни, а ги направихме, така вярвам, че можем да се справим и сега.

ВИЗИТКА

Ерол Мюмюн е роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. През 2003 г. се дипломира с бакалавърска степен по управление на човешките ресурси в УНСС. Защитава магистърска дисертация със същата специалност. Бил е експерт в Агенцията за държавни вземания, а след това в РЗОК. Последните 15 г. е в банковия сектор.

През периода 2015-2019 г. е общински съветник от ДПС. През 2023 г. е избран на първи тур за кмет на община Кърджали. От 2024 г. е зам.-председател на ДПС. Член е на Управителния съвет на НСОРБ.

Женен, с две деца.