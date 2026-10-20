Още милиони за бетонни мантинели, но нека пак да претеглим

След една черна поредица със скъсани от тежки камиони мантинели по магистралите на България логично се стигна до въпроса: защо да не ги сменим с бетонни, за да не се трошат като солети и да не се дават толкова много човешки жертви.

Затова сега отговорните фактори търсят оферти, за да преценят колко ще струват на държавата нови бетонни мантинели.

Според някои експерти те ще осигурят допълнителна безопасност по силно натоварените трасета на магистралите. Според други обаче такива съоръжения са нож с две остриета - защото при удар в тях щетите по една кола и съответно по пътниците може да са доста по-сериозни, отколкото при сблъсък с метално ограждение.

Нека експертите да дадат по-точни отговори, за да се прецени дали да се върви към тотална подмяна на старите с бетонни мантинели. Може да се окаже, че при по-строг контрол на пътя (включително и за изправността на тежките камиони, за състоянието на гумите им и за дисциплината на водачите) картината с катастрофите може значително да се подобри. Затова, преди да се наливат още милиони за бетонни мантинели, нека пак да претеглим.

Повече по темата четете тук.