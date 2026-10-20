ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

УЕФА не спира с престижните наряди за Георги Кабак...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23761851 www.24chasa.bg

Още милиони за бетонни мантинели, но нека пак да претеглим

1144
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Автобус е преминал през ограничителната мантинела и е изгорял след инцидент на магистралата. Снимка: Кадър: Би Ти Ви

След една черна поредица със скъсани от тежки камиони мантинели по магистралите на България логично се стигна до въпроса: защо да не ги сменим с бетонни, за да не се трошат като солети и да не се дават толкова много човешки жертви.

Затова сега отговорните фактори търсят оферти, за да преценят колко ще струват на държавата нови бетонни мантинели.

Според някои експерти те ще осигурят допълнителна безопасност по силно натоварените трасета на магистралите. Според други обаче такива съоръжения са нож с две остриета - защото при удар в тях щетите по една кола и съответно по пътниците може да са доста по-сериозни, отколкото при сблъсък с метално ограждение.

Нека експертите да дадат по-точни отговори, за да се прецени дали да се върви към тотална подмяна на старите с бетонни мантинели. Може да се окаже, че при по-строг контрол на пътя (включително и за изправността на тежките камиони, за състоянието на гумите им и за дисциплината на водачите) картината с катастрофите може значително да се подобри. Затова, преди да се наливат още милиони за бетонни мантинели, нека пак да претеглим.

Повече по темата четете тук

Автобус е преминал през ограничителната мантинела и е изгорял след инцидент на магистралата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)