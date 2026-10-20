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Само в "24 часа" на 20 октомври: Кой "обра" парите...

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Само в "24 часа" на 20 октомври: Кой "обра" парите на ЦИК за агитация

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Само в "24 часа" на 20 октомври четете: 

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Вижте първите страници на "24 часа" от 20 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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