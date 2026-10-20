Само в "24 часа" на 20 октомври: Кой "обра" парите на ЦИК за агитация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 20 октомври четете:

Странни медии получават финансиране от държавата заради връзки със странни кандидати за президент

Ще слагат и бетонни мантинели, но са 3 до 5 пъти по-скъпи

Колко ще ни струва вдигането на данъчните оценки на имотите - за "24 часа" пресметна зам.-кметът на столицата Георги Клисурски

Знае чужди езици и може да го вербуват за шпионин - бизнесмен останал без лиценз за износ на бронежилетки

Рецепта за по-добро образование

Защо подпалените антени на "Старлинк" до София са важни за войната в Украйна?

17 заплахи могат да унищожат човечеството преди 2100 г.

Вижте първите страници на "24 часа" от 20 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.