"Светата троица" на гражданския сблъсък във Франция. Първо - крайната левица на Меланшон. Пореден щурм за "унищожаване на капитализма" - нищо старо не е забравено, нищо ново не е научено. Освен ... стратегическия съюз с радикалния ислямизъм... Второ - радикалният ислямизъм. Война за унищожаване на западната цивилизация (същата, която радикалната троцкистка гарнитура нарича "капитализъм"). Пореден опит за завладяване на Запада и налагане на исляма като универсална религия. Трето - шпионските мрежи и оперативните мероприятия на късната Руска империя, по-точно - на уродливия режим в Кремъл, който отчаяно се стреми да възстановява империята. Стари връзки с левия радикализъм, стари и нови връзки с радикалния ислямизъм. Война на Путин срещу Европа - на всяка цена, с всякакви средства... Засега - предимно с хибридни методи, чиято основна цел е делегитимация на демократичните системи на Запада.

И едно последно - четвърто... Морална и институционална дезинтеграция на западните политически системи (в случая - на френската), препятстваща защитата от враждебните сили, описани по-горе. Една демокрация не струва нищо, ако не може да се защитава. На всичкото отгоре - подривните стратегии на московския империализъм са добре познати на Запада, на Европа, на Франция... Най-малкото от 100 и повече години насам. И в интернационален, и в локален - "меланшонов" - вариант... Всичко това - при ясното разбиране, че протестите във Франция имат легитимни вътрешни причини, свързани с проблеми на френското общество. Които не могат да бъдат решени от ексцесиите на троцкисткия, ислямисткия и путинисткия бандитизъм.

(от Фейсбук)