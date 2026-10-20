Безредиците във Франция могат да променят хода на президентската надпревара през 2027 г.

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Грабежите и бунтовете във Франция през уикенда заплашват да променят очертанията на френската президентска надпревара, пише "Политико".

Крайнодясната фаворитка Марин льо Пен се възползва от кризата, за да се представи като кандидат на закона и реда, но това крие рискове и за нея. Много избиратели я смятат за силно поляризиращ лидер, чиято победа през 2027 г. само би задълбочила обществените разделения, извадени наяве от бунтовете.

Крайнолевият лидер Жан-Люк Меланшон, за когото широко се предполага, че ще се изправи срещу Льо Пен на втория тур догодина, също действа предпазливо. Неговите политически съперници го обвиняват, че насърчава гнева по улиците, който прерасна в плячкосване и палежи.

За изпадналите в затруднение центристи кризата създава възможност най-сетне да се откроят в надпреварата - но само ако успеят да се разграничат от президента Еманюел Макрон, за когото се смята, че не се справя с реакцията си на обхваналата страната вълна от вандализъм.

Като цяло случващото се тласка изборите към непозната досега територия.

Какво означава всичко това за кандидатите? "Политико" представя стратегическите ходове на водещите претенденти от целия политически спектър.

Марин льо Пен - във възход

Льо Пен получава незабавен политически тласък. Дори съперниците ѝ го признават.

Безредиците в събота „облагодетелстват крайната десница", заяви Натали Лоазо, евродепутатка от дясноцентристкия политически спектър. „Те кръжат около насилието като лешояди", каза тя в интервю.

Льо Пен вече се представи като алтернативата на сегашния президент. В неделя тя отправи сдържано обръщение към нацията и се позиционира като кандидат на една „умиротворена Франция".

Жордан Бардела, председателят на партията ѝ „Национален сбор", засили реториката срещу протестите и представи своята политическа сила като единствената, способна да възстанови реда, като подчерта опасността от плячкосванията.

„Скоро бунтовниците ще започнат да нахлуват в домовете на хората", заяви той на пресконференция в Париж. „Властите се разпадат."

Продължителният и прекомерен хаос обаче може да има обратен ефект за партия, която отдавна е възприемана като подстрекател на граждански безредици. Темата вече се обсъжда и вътре в „Национален сбор".

„Някои казват, че това показва, че ще има бунтове, ако „Национален сбор" дойде на власт", заяви Шарл-Анри Галоа, един от съветниците на Бардела. „Но аз не вярвам в това."

Според цитирания по-горе консервативен политик периодите на нестабилност могат да накарат французите да обърнат гръб на антисистемните фигури и да предпочетат утвърдени политически ветерани.

„Може да се стигне дотам Шарл дьо Гол да се появи на булевард „Шанз-Елизе", заяви той, визирайки начина, по който първият президент на Петата република получава разширени правомощия след кризата от 1958 г., разтърсила страната.

Жан-Люк Меланшон - в отбранителна позиция

Крайнолевият лидер Меланшон е в затруднено положение, тъй като се опитва да балансира между подкрепата за протестиращите и разграничаването си от насилието.

Партията „Непокорна Франция" подкрепи ученическите протести в периода преди бунтовете през изминалия уикенд. Представители на крайната левица, заемащи изборни длъжности, също изиграха видна роля в блокадите - както чрез осъждане на предполагаемо полицейско насилие, така и чрез подкрепа за протестиращите.

В борбата за лидерство между Меланшон и център-левия евродепутат Рафаел Глуксман именно първият успя да привлече вниманието към себе си.

Насилието през уикенда обаче може в крайна сметка да изтласка крайната левица в периферията, особено след като правителството и политическите ѝ противници я обвиняват, че подхранва безредиците.

„Те се опитаха да изострят ситуацията", заяви Лоазо.

Според проучване на социологическата агенция Cluster 17 75-годишният крайноляв лидер вече е сред политиците във Франция, които най-често биват отхвърляни от избирателите.

В понеделник Меланшон се опита да обърне ситуацията в своя полза, като отвърна на атаките срещу себе си и обвини правителството. Той заяви, че министър-председателят подхранва „безредието" с твърденията си, че крайнолеви групи се опитват да дестабилизират изборите.

Едуар Филип - търси ново начало

За дясноцентристкия кандидат за президент Едуар Филип безредиците също не са добра новина. Той трябва да положи сериозни усилия, за да се дистанцира от бившия си началник - президента Еманюел Макрон, за когото се смята, че не реагира достатъчно решително на кризата. Филип беше първият министър-председател на Макрон.

Протестите обаче могат да му дадат възможност да покаже характер и да опровергае критиците, които смятат, че кампанията му не притежава достатъчно енергия и блясък. Филип, който според социологическите проучвания е най-добре позиционираният центристки кандидат, способен да победи крайната десница, отбелязва застой в подкрепата през последните месеци и трудно успява да привлече вниманието сред шума на предизборната кампания.

Разривът с Макрон може да се окаже точно това, от което се нуждае.

Филип остро разкритикува президента, след като в телевизионното си обръщение в неделя вечерта Макрон не обяви никакви конкретни мерки.

„Бих предпочел да бяха взети решения и да бяха предприети инициативи за възстановяване на реда", написа той онлайн. „Тази страна има нужда от човек, който да поеме командването."

Бившият премиер обаче ще трябва да заеме по-категорична позиция, ако иска да окаже реално влияние върху надпреварата.

„Той има президентско излъчване и тази роля му подхожда", заяви един от министрите на Макрон, пожелал анонимност, подобно на други източници, цитирани в материала.

„Но той не казва нищо. Каква е конкретната му мярка? Защо не заяви, че трябва да бъде обявено извънредно положение?"

Рафаел Глуксман - преминава в настъпление

За евродепутата Рафаел Глуксман протестите представляват сериозно изпитание, след като по-рано този месец спечели убедително вътрешнопартийните избори на Социалистическата партия и стана нейният кандидат за президент от център-левицата.

В понеделник Глуксман се опита да заеме позиция, коренно различна от тази на Меланшон. Той заяви пред журналисти, че е „нетърпимо... банди от мародери да нападат символите на държавата".

Усещайки слабост в позицията на крайнолевия лидер, Глуксман го обвини, че е „трамплин" за Льо Пен, която щяла да бъде „облагодетелствана от хаоса".

Подкрепата за Глуксман нарасна след категоричната му победа във вътрешнопартийните избори на социалистите. Според скорошно проучване на Elabe той получава между 15% и 16,5% подкрепа - резултат, близък до тези на Меланшон и Филип.

Министърът, цитиран по-горе, обаче очаква Глуксман скоро да достигне пика на популярността си.

„Той може да отнеме гласове единствено от Меланшон", заяви министърът. „Левият избирател може да гласува за десницата, но десният избирател няма скоро да гласува за левицата."

Еманюел Макрон - в свободно падане

Макрон е подложен на остри критики, защото се появи по телевизията, за да се обърне към нацията, но в крайна сметка не обяви... абсолютно нищо.

В неделя Макрон обеща, че участниците в безредиците, които са „разрушавали", ще си понесат последствията, и призова за „ясни отговори" на въпроса защо протестите са прераснали в насилие.

„По дяволите, това е пълна глупост", заяви бивш високопоставен правителствен служител.

Макрон е изградил публичния си образ на президент, който стои над политическите борби, а в понеделник замина на посещение в Близкия изток. Неадекватната му реакция на насилието обаче рискува да навреди на последните месеци от управлението му.

„Той е откъснат от реалността", заяви представител на регионалната власт.

Според цитирания по-горе министър Макрон е трябвало да остави министър-председателя да говори от името на правителството. Вместо това президентът бил насърчен да произнесе реч, която да „успокои" ситуацията.

В понеделник министър-председателят Себастиан Льокорню се опита да овладее положението, като обяви локални полицейски часове, ограничения на придвижването и забрани за публични демонстрации.

Междувременно вече е обявен нов ден на демонстрации за следващата събота. Това поражда опасения, че протестите ще прераснат в продължително движение, подобно на протестите на „жълтите жилетки" през 2018 и 2019 г.

Ако това се случи, хаосът ще се превърне в един от определящите фактори в президентската кампания през 2027 г.