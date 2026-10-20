Надутите ви анализаторски статуси...Срещу европейците!

Стил 80-те години на миналия век, изпод властта на комунистите.

Много ходите по Европа, но много малко знаете за нея или сте се заели да пробутвате кремълска пропаганда за прогнилия запад. И в двата случая сте пълни нещастници. Сравняването на цените по супермаркетите ви е заблудило, че сте с остър ум, ярка проницателност и тежък багаж от познания.

С две думи ще ви кажа.

Който иска да учи в Европа, учи. Има задължително образование до един определен клас, а после - кой както иска. Ако иска да стане университетски професор - става. Пълно е със стипендии за хора без средства.

Също - ако иска да остане недоучен, остава. Пълно е с работни места.

Безработицата е за тези, които нищо не могат или - не знаят. Или - не искат да работят.

За чужденците навсякъде има безплатни курсове или - платени от кметствата, от фирмите, от частни фондации - като започнем от езика и стигнем до всичко останало.

Само акъл не могат да им наливат, обаче.

Нито могат да измъкнат от домашните им пещери неграмотните и прости ислямки, които за години живот в Европа не са научили и една дума от езика на държавата, в която живеят, но й набутват за издържка сюрията от деца, които раждат. Без да изпитват грам уважение или благодарност към народа, който подхранва здравия им зад ник с данъците си.

Не изпитват подобни цивилизовани чувства нито мъжете им, нито порасналите им деца.

Всички са подкрепени с помощи, храна, дрехи, медицински грижи, жилища. Имат всички права, но някои от тях не искат да приемат задълженията, които вървят с правата. Искат още и повече.

Но, ако искат да получат нашата свобода и земя, няма да ги получат!

Никога!

(От Фейсбук)