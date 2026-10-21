Куцо пате или шат на патката главата?

След междинните избори Тръмп няма да е същият

Спокойно, дизеловата сделка с Москва едва ли ще оцелее до февруари – само след 2 седмици демократите ще спечелят междинните избори в САЩ и ще обърнат геополитиката на Тръмп с хастара навън. Затова сега така са се разбързали и Доналд Тръмп, и Владимир Путин – имат не повече от 2 месеца време да надхитрят Европа и да махнат украинския президент Володимир Зеленски.

Междинните избори са на 3 ноември, а новият Конгрес започва работа на 3 януари. Докато се организира и започне да извива ръцете на Тръмп, ще мине още месец. Това ще са най-опасните и непредсказуеми 2 месеца на XXI век -

копайте скривалища и трупайте консерви,

защото всичко е възможно – дронове, ескалация, хаос, размяна на ядрени удари.

Както знаем, в САЩ наричат президента си “куца патица”, когато Конгресът му връзва ръцете. Сега ще видим гнева на оранжевата патица, преди да окуцее.

При Тръмп се очертават три възможни степени на инвалидност. Ако демократите владеят само долната камара и му блокират парите, той е куц с единия крак. Това вече му е гарантирано. Ако демократите овладеят и Сената, ще му блокират кадровата и външната политика – сакат и с двата крака. Това става все по-вероятно. Но възможен е вариант “Шат на патката главата” – прекратяване на президентството. Или ще го принудят сам да си хвърли оставката, или

след импийчмънт в долната камара ще го отстранят

с 67 гласа в Сената.

Днешната коментираща младеж смята, че третият вариант е аритметически невъзможен. Аз обаче бях млад репортер, когато това веднъж се случи. Според мен сега Тръмп има поне 10 пъти повече грехове, отколкото Никсън тогава. Освен това е 10 пъти по-упорит и няма сам да се откаже, ще се барикадира в Овалния кабинет, докато не го изнесат насила. Така ще бъде първият три пъти импийчван и накрая отстранен обитател на Белия дом, с което завинаги ще остане в историята. Дет се вика, и певци песни за него ще пеят.

Какви са прогнозите в момента? Според обобщените социологически данни в сайта RCP в долната камара на Конгреса демократите вече имат 228 сигурни места срещу 188 за републиканците, а 19 са на кантар. Няма мърдане. Прогнозите за Сената засега са 46:46 и 8 на кантар, но и те клонят към демократите. Ходът с дизела може да радва русофилите у нас, но в САЩ те са рядка порода и ястребите републиканци започнаха да ръмжат недоволно. https://www.realclearpolling.com/polls/state-of-the-union/generic-congressional-vote)

Много хора се питат - защо Тръмп реши да уволнява Зеленски

броени дни преди изборите? Това още повече закопава шансовете на републиканските кандидати. Ако на това отгоре Зеленски оцелее, значи го е надвил на тепиха и тази загуба ще е 3 пъти по-обидна от загубата на Нобеловата награда. Защо му трябваше точно сега? Защото, ако ще е гарга, рошава да е – това е принципът на Тръмп.

Всеки разумен човек би изчакал, докато избирателят му влезе в кошарата, но Тръмп винаги дава пълна газ и с рогата напред, дано стане чудо, преди да му сложат усмирителната риза. А може и наистина да е агент на Путин? Или Путин да е негов агент, казва ли ти някой - глобализацията води до мултилоялност.

Сега и Зеленски, и аятоласите се уповават на американските демократи. Конгресменът Джим Хаймс вече заяви официално, че ако демократите спечелят Камарата, те ще задействат процедурите максимално бързо да дадат и пари, и оръжие на Киев. Миналата седмица демократите в Комисията по външни работи вече внесоха законопроекта End Russian Oil Windfalls Act, целящ да спре издаването на лицензи за руски дизел. Вярно, президентът ще му наложи вето, но демократите ще откажат да вдигнат тавана на дълга и след сложни пазарлъци и изнудване накрая Тръмп ще клекне, а Киев ще изнесе от САЩ и последния пейтриът.

Но дотогава битката ще е жестока. Много вероятно е срещу украинския президент да излезе компромат от НАБУ – контролираната от САЩ агенция за борба с корупцията в Украйна. В съчетание със зима без ток и отопление, размириците и хаосът са почти гарантирани. И ако Зеленски все пак оцелее, и ако пие от черепа на своя могъщ враг, Киев ще трябва да му издигне паметник като пловдивския Альоша – там има прекрасни баири.

Що се отнася до войната с Иран, сблъсъкът между конгресмените и Тръмп ще е по-пряк и бърз. Ако срещу Русия демократите са ястреби, тук те са гълъби, а и

цената на дизела ще ги вдъхновява

да отворят Ормузкия пролив колкото се може по-бързо.

Тръмп каза, че до изборите няма да предприема нови удари срещу Техеран, но след това се е заканил пак да заличава цивилизации, значи пак става опасен. Първата работа на новия Конгрес ще е да поиска прекратяване на бойните действия по силата на Закона за военните пълномощия. Тръмп не признава този закон и има свое оригинално тълкувание на конституцията. Така ще се стигне до Върховния съд, където 6 от 9 съдии са назначени от републиканците, а 3-ма - лично от Тръмп.

Затова

импийчмънтът би трябвало да стартира още през януари

Демократите вече имат събрани документи и аргументи. Получат ли мнозинството, те ще използват процедурите като ядрено политическо оръжие. Най-малкото, ще принудят администрацията на Тръмп да извади секретни документи за войната в Иран и петролните сделки, което ще оваля Републиканската партия в такава кал, че за президентските избори през 2028 г. ще трябва да се пречиства в манастир.

Възможно ли е 14-15 републикански сенатора да изневерят на партийната дисциплина и да гласуват за отстраняването на Тръмп? Според мен – да. Процедурите по импийчмънта са нещо като риалити шоу, само че по-жълти и порнографски. Те ще се точат с месеци по комисии и в централната зала, а населението ще ги гледа по телевизиите и социалните мрежи със затаен дъх, ще цъка с език и от време на време ще се чува мощно пляскане по челата.

Според мен

държавният секретар Марко Рубио ще си подаде оставката

доста преди края на мандата, да не е луд да потъва заедно с кораба? Той си има запазено място в Сената, спокойно може да се върне там и да си почисти имиджа за президентската кампания. Колкото повече стои под крилото на Тръмп, толкова по-малки са му шансовете. Мястото на Джей Ди Ванс в Сената, за съжаление, не се пази, но той поне ще има шанс да стане президент по заместителство за няколко месеца, подобно на Камала Харис или на Джералд Форд, който замени на поста Ричард Никсън.

Никсън даже не изчака да го импийчнат, сам си тръгна изоставен от своите след едни катастрофални междинни избори, когато републиканците загубиха и двете камари, а рейтингът му се срина от 68 на 24 пункта покрай скандала „Уотъргейт“.

Лично сенаторът Бари Голдуотър го помоли да си тръгне по живо, по здраво. Голдуотър бе най-големият ястреб в американската политика, той предлагаше САЩ да хвърлят термоядрени бомби върху Китай и Северен Виетнам, за да се спре разпространението на комунизма. През 1964 г. постави исторически рекорд за катастрофално представяне на президентски избори – спечели само 1 от 50 щата. Затова пък основа неолибералната школа в американската политика, която владее умовете и до днес.

Голдуотър не обичаше Никсън заради разведряването и личните срещи с Мао и с Брежнев. Не знам дали може да се направи такава аналогия, но също Тръмп започна твърде често да се среща със Си Дзинпин и Путин поотделно, а на 17- 18 ноември тримата се канят да се съберат в китайския град Шънджън. Дотогава сигурно ще видим големи изненади.