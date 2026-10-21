Кметът Здравко Иванов: Искаме човекът, израснал в Девин, да има причина да остане тук

Работим за по-добра инфраструктура, развитие на целогодишния туризъм и повече възможности за младите хора и местния бизнес

– Г-н Иванов, кои са основните приоритети пред община Девин в момента и кои са проектите, които искате да реализирате до края на мандата си?

– Основните ни приоритети са инфраструктурата, водоснабдяването, подобряването на средата за живот и създаването на по-добри условия за децата и младите хора. Това са теми, които пряко засягат ежедневието на хората. Работим по редица проекти както в Девин, така и в населените места на общината.

Сред най-важните задачи е подобряване на водоснабдяването

Реализират се проекти в Брезе, а дейностите в Беден и Осиково вече са приключили. Пред приключване е и подмяната на водопровода в Михалково.

Паралелно с това инвестираме в уличната инфраструктура. В Настан е благоустроен центърът, приключи ремонтът на ул. "Лиляна Димитрова". В Гьоврен предстои ремонт на общинския път, който свързва селото с Тешел и Триград, а в Триград се реновират общински улици. В Девин започна основният ремонт на ул. "Техеран", предстои да бъде завършена "Шипка", а следващият обект е "Ален мак".

Друг важен приоритет са образованието и спортът. Изградихме спортната площадка в Грохотно, приключваме игрище в района на хотел "Орфей", а в двора на професионалната гимназия се изгражда ново спортно съоръжение. Модернизирахме и СУ "Христо Ботев" с инвестиция от близо 4,5 млн. лева.

Предстои първият етап от подмяната на основния водопровод и подготовката на проекта за пречиствателна станция. Подготвили сме и проекти за основен ремонт на около 50 км общинска пътна мрежа и търсим възможности за финансиране.

– Инфраструктурата – пътища, улици и ВиК, остава сред най-чувствителните теми за хората. Какви конкретни решения и инвестиции предстоят и в какви срокове могат да очакват резултати жителите?

– Инфраструктурата няма как да бъде обновена с един проект. Това е процес, който изисква последователност, сериозен финансов ресурс и добра подготовка.

Следващата важна стъпка при водоснабдяването е подмяната на първите около 6 км от основния водопровод и реализацията на инженерните дейности, свързани с пречиствателната станция за отпадъчни води.

Не искам да посочвам срокове, само за да звучим добре

Важно е проектите да бъдат изпълнени качествено и да имат дългосрочен ефект. След приключването на подземната инфраструктура трябва да възстановим улиците, тротоарите, парковете и обществените пространства. За част от тези дейности вече имаме подготвени инвестиционни проекти.

Изключително важен за нас е пътят Михалково–Кричим. Там всеки ден се движат работници, доставки и тежкотоварен транспорт. Състоянието му оказва влияние върху бизнеса и туризма, затова настояваме пред държавата за трайно решение.

Работи се и по подобряването на връзката между Смолянска и Благоевградска област през Доспат, Борино и Девин. Има инвестиционен проект на АПИ, но все още няма издадено разрешение за строеж.

– Девин има сериозен потенциал за развитие на туризма благодарение на минералните води и природните дадености. Каква е вашата визия?

– Туризмът е един от основните двигатели на икономиката на Девин. Минералната вода, природата, планината, чистият въздух и възможностите за балнео-, спа, планински и приключенски туризъм ни дават много добра основа. Искаме градът да не е място, в което туристът идва само за уикенд. Целта е хората да остават по-дълго, да посещават различни обекти, да използват местните услуги и да се връщат отново.

Минералната вода трябва да бъде използвана разумно и устойчиво, а природата да бъде пазена. Общината има своята роля чрез реклама, събития и създаване на условия за бизнеса, но развитието на туризма е невъзможно без активното участие на местните предприемачи. Когато се развиват хотелите, ресторантите и туристическите услуги, това означава работни места и доходи за хората. Затова ще продължим да работим за утвърждаването на Девин като целогодишна туристическа дестинация.

– Какво прави общината за младите хора, местния бизнес и привличане на инвестиции?

– Бъдещето на общината зависи от това дали младите хора ще виждат перспектива в нея. Необходимо е да има работа, добро образование, здравеопазване, спорт, култура и среда, в която младите семейства спокойно да отглеждат децата си.

Инвестициите в образователната и спортната среда са част от тази политика. Младите трябва да имат възможности не само за образование, но и за спорт, свободно време и развитие. Общината трябва да бъде партньор на бизнеса, когато има реално инвестиционно намерение. И инвестиция не означава задължително само голям комплекс или предприятие. Родопската община Девин успешно развива спа туризъм. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Изключително важни са и малкият семеен бизнес, туристическите услуги, производството

и местните предприемачи. Искаме човек, който е израснал в Девин, да има причина да остане тук. Но искаме туристите и инвеститорите да видят възможност да свържат бъдещето си с нашата община.

– Какво е финансовото състояние на общината и как успявате да балансирате между ограничените средства и големия брой нужди?

– Финансовото управление на община като Девин изисква добра преценка и ясни приоритети. Нуждите са много, а ресурсът никога не стига за всичко. Подобрихме събираемостта на местните приходи и търсим нови източници. Стремим се да използваме максимално възможностите за външно финансиране – по европейски и национални програми, както и чрез държавния бюджет.

Така с ограничените собствени средства можем да реализираме по-големи инвестиции. В същото време общината има ежедневни разходи за образование, социални услуги, култура, спорт, поддръжка на инфраструктурата и нормалното функциониране на селищата. Не можем да направим всичко едновременно, но

можем да подредим проблемите и да работим по тях последователно

За мен е важно всички вложени публични средства да имат конкретен резултат. Гражданите трябва да могат да видят къде са отишли парите и какво са получили срещу тях.

– В края на втория ви мандат какво бихте искали жителите на Девин да посочат за най-голямата промяна и кой е личният ви ангажимент?

– Не искам да посочвам само един обект. По-важно е хората да усетят цялостно подобрение в средата, в която живеят. Ако след края на мандата кажат, че условията за живот са по-добри, децата имат повече възможности, населените места се развиват, а Девин става все по-привлекателен за туристи и инвеститори, ще смятам, че сме свършили значителна работа. Искам промяната да се вижда не само в центъра на Девин, а във всички населени места на общината. Общината е едно цяло и развитието не трябва да се измерва само с това, което се случва в административния център.

Личният ми ангажимент е да продължа да работя за решаване на конкретните проблеми и да търся средства за важните проекти. Няма да обещая, че всички проблеми ще бъдат решени до края на мандата – би било нереалистично.

Но мога да поема ангажимент да не оставям проблемите без внимание и да търсим възможност за всеки от тях. За мен най-важното е след време хората да кажат: "Девин се промени и върви напред".