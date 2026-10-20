ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна въвежда регулации за справяне с последицит...

Времето София 16° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23772293 www.24chasa.bg

За младите шофьори и старите рискове на пътя

1220
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Държавата замисля мерки, за да “обезопаси” младите шофьори на пътя. Това е логично при високия дял катастрофи, причинени от такива водачи.  Впрочем през годините в дебатите за безопасност на пътя често са предлагани тези неща - повече шофиране на полигон, задължителен опитен спътник в колата, забрана за много мощни двигатели.

Но България продължава да е сред страните с най-висока смъртност на пътя в Европа и е достатъчно да си припомним черните хроники от последните седмици. Причината не е една, затова трябва комплекс от добре обмислени мерки за много проблеми. Обучението на младите шофьори е само една от тях. Другите ги знаем добре - манталитета да не се спазват правилата (и необходимостта от ефикасен контрол), поддържането и разширяването на самите пътища (тук прословутите мантинели са само един от елементите), стария автопарк... Всички те се изговарят в медиите след поредната трагедия. За да намалеят следващите, трябва умна цялостна визия и твърдото прилагане на решенията във всяка проблемна област.

Още по темата четете ТУК. 

СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)