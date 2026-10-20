За младите шофьори и старите рискове на пътя

Държавата замисля мерки, за да “обезопаси” младите шофьори на пътя. Това е логично при високия дял катастрофи, причинени от такива водачи. Впрочем през годините в дебатите за безопасност на пътя често са предлагани тези неща - повече шофиране на полигон, задължителен опитен спътник в колата, забрана за много мощни двигатели.

Но България продължава да е сред страните с най-висока смъртност на пътя в Европа и е достатъчно да си припомним черните хроники от последните седмици. Причината не е една, затова трябва комплекс от добре обмислени мерки за много проблеми. Обучението на младите шофьори е само една от тях. Другите ги знаем добре - манталитета да не се спазват правилата (и необходимостта от ефикасен контрол), поддържането и разширяването на самите пътища (тук прословутите мантинели са само един от елементите), стария автопарк... Всички те се изговарят в медиите след поредната трагедия. За да намалеят следващите, трябва умна цялостна визия и твърдото прилагане на решенията във всяка проблемна област.

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