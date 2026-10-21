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Само в "24 часа" на 21 октомври: Кандидат за кмет и съпругата му измамили 30 души с 2,5 млн. евро

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Само в "24 часа" на 21 октомври четете:

Кандидат за кмет и съпругата му измамили 30 души с 2,5 млн. евро за инвестиции в жилища

Всеки може да сдвои безплатно пациентското си досие с телефона, за да знае дали му е извършена медицинска услуга, казва в интервю изпълнителният директор на "Информационно обслужване" Ивайло Филипов

Куцо пате или шат на патката главата? - какво ще се случи с изборите в САЩ - анализ на Валери Найденов

Кардиологът, който може да изхвърли в неделя Вучич от властта: Аз не съм политик, а войник на свободата

Смолян има бъдеще, но транспортната свързаност остава най-големият проблем на региона, казва кметът Николай Мелемов. Четете в броя 6 специални страници за града

А в специалните страници "168 истории" четете:

Защо България 50 години лекува грипа с ваканция

Загадка: Откриха риболовен уред в Златния град на одрисите, който е далеч от море

Проклятието на папите. Убийства, любовници и зловещ процес

Цветелина Бориславова прави артквартал на 37 дка в София

Вижте първите страници на "24 часа" от 21 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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