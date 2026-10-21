Европа се опасява, че Тръмп просто харесва Путин повече от Зеленски

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия не е направила кой знае какво срещу Украйна, с което даде да се разбере, че не разглежда войната като конфликт, за който двете страни носят вина.

„Русия, честно казано, се държи добре по отношение на Украйна. Не е направила чак толкова много", заяви американският президент.

За жителите на Киев, които преживяха седмици на засилващи се бомбардировки, както и за съюзниците на Украйна в Европа, думите му потвърдиха нарастващото впечатление, че САЩ заемат страната на руския лидер Владимир Путин във войната, пише в свой анализ "Политико".

Докато се опитват да намерят обяснение за поредния обрат на Тръмп срещу Украйна, някои европейски представители и дипломати смятат, че причината се крие както в личните предпочитания на президента, така и в политическите цели на страната му.

„Наистина мисля, че става дума за нещо лично", заяви бившият британски министър Дейвид Лидингтън, който понастоящем е изтъкнат сътрудник на Кралския институт за отбранителни изследвания (RUSI) – водещ мозъчен тръст в областта на сигурността в Лондон.

„Тръмп е съсредоточен върху себе си. Личните му предпочитания към диктатори и автократи, както и желанието му да предоставя възможности на американския бизнес, са много важни фактори за мотивите му", допълни той.

В частни разговори представители на Европейския съюз също споделят това мнение.

„Тръмп не харесва (украинския президент Володимир) Зеленски. Просто не го харесва", заяви представител на правителство, който е наблюдавал отблизо отношенията между двамата.

„Това затруднява усилията САЩ да помогнат за постигането на мир. При Тръмп всичко е рационална бизнес сделка, докато в един момент не престане да бъде такава", добави той.

Дипломат от държава членка на ЕС, пожелал анонимност, подобно на останалите цитирани в материала, за да може да говори по чувствителни въпроси, заяви, че непоследователният Тръмп може отново да промени позицията си и да отмени последните си действия срещу Украйна.

Американският президент многократно е променял позициите си по различни въпроси, „с изключение на едно нещо", отбеляза дипломатът.

„Изглежда, че той подкрепя руснаците."

„Той критикува Украйна, ЕС и НАТО, но почти никога не е казвал нищо критично за Путин. Това прави впечатление. Налага се да работим с администрация, която изглежда по-скоро проруски настроена, отколкото каквато и да било друга", заяви дипломатът.

Белият дом не отговори незабавно на запитване за коментар.За Украйна и европейските ѝ съюзници перспективата, че нищо няма да промени отношението на Тръмп към Зеленски, е мрачна.

След четири години и половина война Киев изпитва недостиг на финансиране и средства за противовъздушна отбрана. Междувременно нарастващата подкрепа за популистката десница в Европа създава риск Украйна да загуби част от политическата подкрепа през следващите месеци.

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф се срещна във вторник в Осло с украинския президент и лидерите на Норвегия и Финландия за разговори. В сряда той трябва да отпътува за Санкт Петербург, където да обсъди предложенията за мир с руското ръководство, докато Белият дом засилва натиска за постигане на прекратяване на огъня.

Един от вариантите, които ще бъдат предложени на Путин, е тристранна среща на върха с участието на Тръмп и Зеленски.

Предишните опити руският президент да бъде привлечен към подобна среща обаче се провалиха. Европейските дипломати не смятат, че Путин показва искрено желание за прекратяване на огъня.

Именно това прави враждебното отношение на Тръмп към Зеленски толкова проблематично.

„В цяла Европа има ясно съгласие, че Путин не иска мир", заяви втори дипломат от ЕС. „Той ще трябва да бъде принуден да приеме мира."

Вместо да отправя искания към Путин обаче, Тръмп засилва натиска върху Зеленски дори на фона на ескалиращите руски атаки срещу украински градове през този месец.

Украинският президент изпитва все по-голямо напрежение. Това е станало ясно от разговорите му с европейските лидери в Брюксел миналата седмица, проведени при закрити врата, според първия цитиран дипломат.

В поредица от остри изказвания през последните дни Тръмп заяви, че Зеленски „не го е грижа" и „не иска да сложи край на тази война". Американският президент също така заяви, че украинският лидер трябва да бъде сменен – както начело на страната, така и като преговарящ от името на Украйна.

„Президентът Путин би искал да бъде постигнато споразумение", каза Тръмп. „Президентът Зеленски можеше да разреши тази война или да сключи сделка много пъти."Според Дейвид Лидингтън неприязънта на Тръмп към Зеленски може да води началото си от събитие през 2019 г., по време на първия мандат на американския президент.

Тогава Тръмп призова украинския лидер да съдейства за разследване срещу Джо Байдън, който впоследствие победи Тръмп на президентските избори в САЩ.

Поредицата от враждебни срещи между двамата през следващите години, включително в Овалния кабинет през февруари 2025 г., допълнително е затвърдила това впечатление, смята Лидингтън.

„Беше очевидно, че по време на печално известната среща в Белия дом Тръмп и [вицепрезидентът Джей Ди] Ванс бяха планирали публично да унижат Зеленски. Още тогава ми направи впечатление, че в това има силен личен елемент", заяви той.

Според бившия британски министър има и друг фактор – предпочитанието на Тръмп към авторитарни лидери, които демонстрират силна власт.

„Ако погледнете хората, с които Тръмп се опитва да се сближи, обикновено това са авторитарни лидери, представяни като силни мъже", посочи Лидингтън.

Той си припомни вечеря със световни лидери в Париж през 2018 г., организирана по повод стогодишнината от края на Първата световна война.

Френският президент Еманюел Макрон и тогавашният германски канцлер Ангела Меркел били сред домакините на централната маса, но според Лидингтън Тръмп не проявявал особен интерес към разговори с тях.

„Езикът на тялото му ясно показваше, че е нетърпелив в тяхната компания. Един от хората, с които наистина искаше да разговаря, беше [турският лидер Реджеп Тайип] Ердоган, както и други личности, които повече се вписваха в образа на силния лидер, който той харесва да представя", разказа Лидингтън.Високопоставен представител на европейска държава, запознат с преговорите за Украйна, заяви, че мотивите на Тръмп са свързани отчасти с политиката, отчасти с преценката какво би било финансово изгодно, както и с личните му предпочитания.

„В момента те са в предизборен цикъл и се нуждаят от някого, когото да обвинят за покачващите се цени", заяви представителят.

„Като цяло Тръмп има слабост към различни типове хора и лидери. Всъщност изпитва симпатия към успелите и жизнерадостни хора", добави той.

През последните дни Зеленски предупреди, че Украйна понася повече цивилни жертви заради съкращаването на американската подкрепа. Сред засегнатите услуги са Starlink и Starshield – технологии, които помагат на Украйна да се защитава от руските атаки и да планира военните си операции.

„Все още нямаме обяснение за това. Чуваме само различни странни истории", заяви Зеленски пред американски конгресмени в понеделник.

През този месец предупрежденията от американските партньори за предстоящи руски ракетни атаки не са пристигали по обичайния начин.

Украйна изпитва и недостиг на ракети-прехващачи за системите „Пейтриът", посочи украинският президент.

Пентагонът не е публикувал официален коментар по оплакванията на Украйна.

Мисията на ООН за наблюдение на човешките права в Украйна съобщи, че през миналия месец в страната са били убити 328 цивилни, а над 2000 са били ранени. Това представлява увеличение с 85% спрямо септември 2025 г.

Според ООН първите две седмици на октомври са били сред най-смъртоносните за цивилното население в Украйна от години насам. Основната причина са засилените ракетни и дронови атаки.Първият цитиран дипломат от ЕС заяви, че много европейски правителства са раздразнени от факта, че Тръмп досега е изключвал европейците от разговорите си с Путин.

„Вероятно между американците и руснаците има много повече диалог, отколкото предполагаме", посочи дипломатът.

Срещата с Уиткоф в Норвегия във вторник създаде възможност за възобновяване на преките контакти с Путин – поне от страна на Зеленски.

„Днес беше добър ден за мира", заяви финландският президент Александър Стуб след разговорите в Осло.

„По същество и на техническо равнище през последната седмица постигнахме значителен напредък, до голяма степен незабелязано от обществеността. Сега имам чувството, че процесът отново е в правилната посока", каза Стуб.

По думите му преговорният процес отново се движи в правилното направление.

„Надявам се да не направим крачка назад", добави финландският президент.„Американските преговарящи се опитват да тласнат Украйна към капитулация вече почти две години", заяви във вторник върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас пред Европейския парламент.

Според нея причината Украйна досега да не е „капитулирала при условията на Путин" е значителната подкрепа, която получава от Европа.

Калас подчерта, че европейската помощ е ключов фактор, позволяващ на Киев да продължи съпротивата си срещу руската агресия.