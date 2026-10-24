Защо за първи път от 35 г. първата ни страница е празна

Представете си, че получавате една трета от заплатата си или само част от рецептата при лекаря, но не правите нищо.

Толкова - 34 процента, гласуваха на последните президентски избори. В тези граници се движи активността на всеки вот у нас през последните години. Две трети от българите могат да участват в решаването на собствените си проблеми, като задават чрез избора си дневния ред на държавата, но не го правят.

Защо вотът за президент е важен? Това е единственият човек с власт, който се посочва пряко от всички българи. Лицето на страната ни пред света и обединител на нацията по конституция, коректив на останалите власти. Както и върховен главнокомандващ в този размирен днешен свят.

За първи път в 35-годишната си история “24 часа” излиза с почти празна първа страница. Провокираме ви, за да покажем нагледно какво означава да получиш само една трета. Една трета от гласовете в урните да решат съдбата на останалите 2/3.

Не оставяйте друг да дописва важните страници в живота ви - гласувайте!

Проектът на “24 часа” за провокиране на гражданска активност е по идея на криейтив агенция NEXT-DC. Млади хора, далеч от политиката, които обаче добре осъзнават силата да създаваш собствената си съдба и да планираме заедно бъдещето си като общесто. NEXT-DC са наши дългогодишни партньори, чиято работа за редизайн на списание “Космос” беше отличена с награда ФАРА.

