Деян Донков: Не се обидих, когато зрители си тръгнаха от “Дон Жуан” - бе жалко за тях самите

Смисълът на изкуството е да предизвика промяна дори в една човешка съдба, а да спасиш една душа никак не е малко

За мен камбаната олицетворява човешкото сърце, в което се води вечната, перманентна битка между Бога и дявола, между доброто и злото

Срещата ни с Анна беше предопределена свише - тя внася баланс и сгрява сърцето и душата ми

Стремежът към бунт и автентичното мъжество днес са станали рядкост

- “Камбаната" - новият филм, в който сте в главната роля, поставя фундаментални въпроси за вярата, смисъла на живота и спасението. Колко актуални са тези теми днес, г-н Донков?

- Без да си даваме сметка, имаме крещяща нужда от спасение. То не е свързано толкова с религия, колкото с правилния избор. Днес обаче хората, особено младите, често бъркат правилния избор с моментните ползи и изгоди, затова се губят по пътя. За мен романът и бъдещият филм са като пътеводна светлина за човек, който се е изгубил в нощта и търси вярната посока.

Ще ми е достатъчно зрителите да си тръгнат просълзени от благодарност, да се радват, че са живи, и да оценят възможността да избират свободно как да живеят.

- Режисьорът Мариан Вълев разказа, че идеята за филма всъщност тръгва именно от вас. Как се случи всичко?

- Срещнахме се по друг повод, аз му споделих замисъла и той прочете романа на Недялко Славов, след което беше абсолютно завладян от силата на текста.

- За вас тематиката не е нещо непознато, 3 години пресъздавате историята на театралната сцена. Колко различен ще бъде филмовият образ на героя ви Вено?

- Героят ми е близък ментално, като по своята същност той е по-скоро кино, а не толкова театрален образ. Не се превъплъщавам в някой друг, доколкото преминавам и през самия себе си, и през този епичен образ.

Героят във филма няма да е коренно различен, но кинематографията борави с други похвати и позволява много повече мълчание, с което се постига различно въздействие.

За разлика от моноспектакъла, в който действието тече два часа без прекъсване, филмът ще заложи на тишината, а гласът ми ще звучи зад кадър, така че цялостното усещане за зрителя ще бъде съвсем различно. Това обаче не означава, че фокусът ще бъде върху екшън сцени и битки, макар че филмът ще бъде истински “зверски” и в буквален, и в преносен смисъл.

- Започнахте работа на терен в Северозапада, защото и Мариан Вълев каза, че за него е важно там да се снима филмът. На какъв етап сте сега?

- Вече заснехме ретроспекциите, в които Вено влиза и излиза за първи път от затвора. Същинската, дълга и основна част от снимките предстои през целия ноември - от 1 до около 22 ноември. Снимките ще продължат в района на врачанските села, където Мариан Вълев избра подходящите места за терен.

Актьорът в моноспектакъла си “Камбаната” СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР “ИВАН ВАЗОВ”

- За кого от двама ви с Мариан Вълев рискът е по-голям - за вас, че му предложихте проекта, или за него, че се зае да го превърне в киноистория?

- Тук не става въпрос за риск, а за огромно творческо предизвикателство. Рискови моменти съпътстват всяко ново начинание, но двамата сме много подходящ тандем за тази епична история и за романа. За мен предизвикателството винаги е водещо - ако го няма, не се захващам с нищо и все още удържам да не превръщам професията си просто в правене на пари. Смисълът на изкуството е да предизвика промяна дори в една човешка съдба, а да спасиш една душа никак не е малко.

- Кое е по-трудно - да поискаш прошка от друг човек или да повярваш, че можеш да получиш прошка?

- Най-добре е изобщо да не се стига дотам да се иска прошка, но така или иначе и в двата случая усещането е велико - и да простиш, и да ти простят.

- Вие самият прощавате ли лесно?

- Да, все по-лесно прощавам. Вярвам, че смирението, а не примирението, е истинският път към вътрешна хармония.

Разликата между двете е огромна. Трудността идва от момента, в който осъзнаеш, че не си богоравен, че си обикновен смъртен човек и допускаш грешки. Тези прости житейски истини се асимилират най-трудно, а ние като хора сме изключително крехки.

- Ако камбаната бие за нещо, което днес сме забравили да чуваме, какво е то?

- За мен камбаната олицетворява човешкото сърце, в което се води вечната, перманентна битка между Бога и дявола, между доброто и злото. Има една прекрасна индианска притча: малкият индианец попитал дядо си кой вълк побеждава - добрият или лошият, които живеят във всеки от нас.

Дядото отговорил: Този, когото храниш. Затова трябва много да внимаваме с какво и кого храним в съзнанието си, защото всичко започва от човешката мисъл.

- Не зависи ли този избор и от средата - трудно ли е да поддържаш високи идеали, когато всекидневието те притиска да оцеляваш?

- Въпросът опира не до бита, а до битието, защото всеки сам определя как да живее. Изкуството ни помага да прогледнем отвъд битовите дреболии и да не губим вярната посока дори когато пътят изглежда неясен.

- Как се работи с Мариан Вълев като режисьор и откога е вашето приятелство?

- Познаваме се от студентските години в академията, но станахме истински близки приятели, когато той засне “Лошо момиче”, където участвах. Оттогава гледаме в една посока и споделяме общи творчески възгледи. Мариан завърши четири години преди мен и се разминахме в академията. Преди “Лошо момиче” нямахме общи проекти, а в “Под прикритие” героите ни нямаха допирни точки и общи сцени.

- Снимахте се и в нов филм на Димитър Радев - “София”. Каква е ролята ви там и в какво се изразяваше предизвикателството?

- Играя отчаян човек - малка, но много красива и значима роля. Предизвикателството беше да се поставя буквално и преносно на ръба, влизайки в кожата на човек, който оставя обувките си на покрива.

Донков с Недялко Славов на Античния театър в Пловдив преди премиерата на спектакъла “Последното бягство на Дон Жуан” там СНИМКИ: ФЕЙСБУК

- Тази година фокусът на “Нощ на театрите” е “Крале и шутове”, вие сте също част от инициативата. Какви са съвременните актьори - повече крале или повече шутове?

- Не бива всички да се поставят под общ знаменател. Някои колеги избират да бъдат шутове в негативния смисъл - превръщат се в обикновени аниматори, които просто гъделичкат публиката, което намирам за вредно. Лично аз бих избрал нещо качествено по средата - като пиесата “Ескориал”, която навремето репетирахме с Филип Аврамов в НАТФИЗ и в която кралят и шутът непрекъснато си сменяха ролите.

- Синът ви Деян също пое по актьорския път. Опитахте ли се да го разубедите и как се развива той в НАТФИЗ?

- Първоначално му предложих друго поприще, а и самият той не изявяваше желание да става актьор. Впоследствие майка му, актрисата Анастасия Ингилизова, го подготви за кандидатстудентските изпити и му се получи много добре. Като дете той е играл в масовката на “Хъшове” на Александър Морфов на голямата сцена на Народния театър. В момента е в класа на Явор Гърдев, където има голям късмет с преподавателите си, а аз се стремя да му давам съвети единствено в най-общи посоки.

- Наскоро беше премиерата на вашия моноспектакъл “Последният Дон Жуан” в Пловдив, на която хора от публиката си тръгнаха преди края ѝ. Какво стана?

- Доразвихме пиесата на Недялко Славов, но посланията вероятно се оказаха трудни за асимилация от някои хора. Демонстративното напускане на част от зрителите в Античния театър беше предварително организирано. Не знам от кого - акция от членове на политическа партия, или хора, които просто последваха своя шеф... Беше изключително нелепо и жалко за самите тях. Спектакълът е своеобразна сатира на фалшивия живот, в който пребиваваме - свят на реклама и евтино шоу. Хората са свикнали да ги лъжат и когато някой се изправи и им каже истината, те затварят очите си.

- Не се ли обидихте от това демонстративно напускане на спектакъла?

- Не се обиждам - тези хора не са ми близки, че да им се обиждам. По-скоро е оскърбително за тях самите, защото с подобни постъпки те оскърбяват собственото си достойнство.

Спектакълът е луд, а Дон Жуан в момента, образно казано, е в лудницата, но ще му помогна да избяга и отново да излезе на сцена с провокации.

- Определяте Дон Жуан като “изчезващ вид мъж”. Какво липсва на съвременните мъже?

- Най-вече им липсват вътрешната свобода, стремежът към бунт и автентичното мъжество, което днес е станало рядкост.

Деян Донков с писателя Росен Карамфилов. Актьорът режисира и играе в клипа към новата песен на Карамфилов “Зов”.

- Откривате ли това мъжество у поета и художник Росен Карамфилов, по чиято нова песен заснехте видеоклип с любимата ви Анна Кошко?

- Росен е изключително прям, истински и сърцат човек. Свалям му шапка пред неговия хъс за борба, мъжество и талант напук на тежкото физическо състояние, в което се намира. Аз бях режисьор на клипа към новата му песен и автор на идейната концепция. Познавах отлично баща му - Кольо Карамфилов, който беше гениален художник.

- На какво се крепи партньорството ви - на сцената и в живота, с вашата любима Анна?

- Срещата ни беше предопределена свише. Заедно направихме спектакъла “Последната нощ на Мерилин Монро”, където тя постига тотално превъплъщение, макар че типичната родна завист и неглижиране опитаха да заметат труда ѝ под килима. Тя има ключово сценично присъствие като сянка в “Последният Дон Жуан”, а освен това играем заедно в постановката “Любовъртеж” в Пазарджишкия театър.

Съвсем скоро излиза нов филм с наше участие. Това е “На косъм” на Емануил Тодоров, в който аз изпълнявам главната роля. Това е независимо българско кино. На 7 ноември е премиерата в кино “Одеон”, на 8-и е в кино “Влайкова”. Хубав филм стана.

В личен план Анна ми дава всичко необходимо - внася баланс и сгрява сърцето и душата ми.

Деян Донков и Анна Кошко на червения килим на премиерата на шестия сезон на “Под прикритие” СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

CV

Той е играл на най-големите театрални сцени у нас, има забележителни роли в киното и телевизията и е печелил най-престижните отличия за работата си. Роден е на 27 август 1974 г. във Видин. Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ в класа на професор Енчо Халачев и Снежина Танковска през 1997 г. Пак в академията получава магистърската си степен при проф. Крикор Азарян. Дебютира като Сольоний в “Три сестри” през 1998 г., а година по-късно печели “Аскеер” за изгряваща звезда за ролята на Валмор в “Опасни връзки” от А. П. Чехов в театър “София”.

Освен като актьор се изявява успешно и като режисьор. Такъв е и в моноспектакъла си “Камбаната” по едноименния роман на Недялко Славов, а съвсем скоро започна и снимки на филма, базиран на същото заглавие.