Само в "24 часа" на 24 октомври: Диагноза НСО - съботен очерк

Само в "24 часа" на 24 октомври четете:
Диагноза НСО - съботен очерк
Константин Станчев избра България пред Ирландия, а на 28 г. е най-добър млад актьор в Ниш
Между Женева и Франкфурт D2 с Део пяха в София
По какво Париж 1968 прилича на Париж 2026 и по какво - не
Да има ли ЕС единна армия - Андрей от Немската гимназия с 1-о място по дебати в Берлин
Вижте първите страници на "24 часа" от 24 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.