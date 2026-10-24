Само в "24 часа" на 24 октомври: Диагноза НСО - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 24 октомври четете:

Диагноза НСО - съботен очерк

Константин Станчев избра България пред Ирландия, а на 28 г. е най-добър млад актьор в Ниш

Между Женева и Франкфурт D2 с Део пяха в София

По какво Париж 1968 прилича на Париж 2026 и по какво - не

Да има ли ЕС единна армия - Андрей от Немската гимназия с 1-о място по дебати в Берлин

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.