Френската полиция - най-бруталната в ЕС?

Откъсната ръка, извадено око, счупена челюст - по време на протестите във Франция имаше фрапиращи случаи на тежко пострадали демонстранти. Наистина ли френската полиция е най-бруталната в целия Европейски съюз? Фактите:

Видеа с предполагаемо полицейско насилие се разпространяват масово в социалните мрежи, докато вълна от протести е обхванала Франция. На един от клиповете се вижда как полицаи повалят мъж на земята, бият го, а след това го влачат, докато той е в безсъзнание. Друго видео показва как полицай хваща млад мъж отзад без видима причина, след което го влачи за врата. На трето видео същото се случва с млада жена, която крещи от болка, докато полицаи ѝ извиват ръцете. Трябва да уточним, че тези видеоклипове не могат да бъдат потвърдени от независим източник.

Френската полиция отново е обект на критики от страна на правозащитните организации - не само заради методите си, но и заради използването на зашеметяващи гранати и гумени куршуми. Френската полиция е една от най-добре въоръжените в Европа, а по време на протестите през последните седмици имаше фрапиращи случаи на тежко пострадали демонстранти - откъсната ръка, извадено око, счупена челюст, пише "Дойче веле".

Оръжия като за война?

Миналата събота над половин милион души излязоха по улиците, като повечето от тях протестираха мирно срещу съкращенията в публичния сектор и растящите разходи за живот. Те изразиха и подкрепата си за исканията на учениците за по-добри условия в класните стаи.

От ситуацията се възползваха обаче и хора, като подпалваха сгради, разграбваха магазини и хвърляха предмети по полицията. Този уикенд ще има нови протести, във връзка с което френското правителство реши да мобилизира и военни части.

Френската полиция разполага с по-голям боен арсенал от силите за сигурност в повечето европейски държави. Полицаите използват например така наречения LBD-40 - оръжие, с което се изстрелват гумени куршуми. Много държави, сред които Великобритания и Германия, като цяло не разрешават използването на гумени куршуми при протести. В някои европейски държави, например в Испания, те понякога влизат в употреба, но причинените наранявания са много по-малко, отколкото във Франция.

Използването на такова оръжие предполага спазването на определена дистанция, казва за ДВ Анастасия Цукала, доцент по криминология в Университета Париж-Юг. Но дори от позволеното разстояние не е безопасно - хората са в движение и някой лесно може да загуби например око, предупреждава експертката.

Полицейските сили във Франция рутинно използват сълзотворен газ - подобно на полицията в много други европейски държави. Интересен факт е, че във военни действия употребата му е забранена съгласно споразумения като Конвенцията за химическите оръжия.

"От тази гледна точка Франция е уникална"

Това, което отличава френската полиция от другите сили за сигурност, е използването на зашеметяващи гранати. "Тези гранати съдържат голямо количество взривно вещество. Така че от тази гледна точка Франция е уникална", каза Цукала.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес настоява, че оръжията, използвани от полицията, "не са смъртоносни". Въпреки това част от оборудването, използвано от силите за сигурност, е класифицирано съгласно френския кодекс за вътрешна сигурност като "военен материал".

Използването на тези оръжия отново стана обект на критики, след като по време на протестите се стигна до наранявания. Съществува подозрение, че тийнейджърът, загубил едното си око, е бил уцелен от близко разстояние с гумен куршум, изстрелян от LBD-40.

"Ако измерваме полицейската бруталност по броя на смъртните случаи и осакатяванията сред демонстранти или подстрекатели, френската полиция е най-бруталната в целия Европейски съюз", казва Себастиан Рош, изследовател във френския Национален център за научни изследвания и специалист по полицейските сили в цяла Европа.

"Политическата власт има пълната свобода да взима решения относно оборудването на полицията. Това оръжие (LBD-40) беше предназначено за специалните подразделения, като например подразделението за борба с организираната престъпност. А днес то вече се използва и при протести и безредици. Това показва каква промяна е претърпяло мнението на политиците във Франция относно начина, по който да се справяме с политически протести", казва още Рош.

Друга разлика между френската полиция и силите за сигурност в други страни са методите. От германската полиция например се очаква да избягва ескалацията. Себастиан Рош сравнява начина, по който през 2023 бяха разпръснати протестиращите в Люцерат, Германия, с по-агресивните методи, приложени също през 2023 в Сен-Солин, Франция. Тогава и на двете места имаше екологични протести.

"В Люцерат бяха използвани кучета, имаше няколко ранени, но значително по-малко тежко ранени хора и от двете страни. В Сен-Солин беше изпратена военна полиция, която използваше интензивно LBD-оръжия и гранати. Имаше тежки наранявания както сред полицейските служители, така и сред демонстрантите. Двама протестиращи изпаднаха в кома", обяснява Рош.

Кога полицейските служители могат да използват сила?

Съгласно международните стандарти, установени от ООН, употребата на сила от страна на правоприлагащите органи "трябва да бъде изключение" и да се прилага в случаи на "предотвратяване на престъпления" или при "законно задържане". Всяка употреба на сила трябва да следва принципа на пропорционалност, което означава, че тя не бива да надхвърля необходимото за постигане на целта.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес настоява, че по време на настоящите протести полицаите като цяло са спазвали този принцип, който е заложен и във френското законодателство. Но правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" описва реакцията на полицията като "непропорционална". А френският клон на Лигата за защита на правата на човека осъжда "насилственото потискане" на протестното движение на гимназистите.

ДВ изпрати запитване до два полицейски синдиката и до френското Министерство на вътрешните работи, но до публикуването на тази статия не получи отговор.

Френската полиция няма независим надзорен орган, а разполага само с вътрешна структура, наречена IGPN (Генерална инспекция на националната полиция), която при проблеми може да провежда разследвания. Според IGPN от началото на последните протести са образувани поне 40 дела.

Страни като Великобритания и Дания разследват инцидентите по различен начин - с помощта на независими надзорни органи. Според Анастасия Цукала обаче в цяла Европа се наблюдава липса на прозрачност, когато възникват инциденти с участието на полицейски служители. "Те биват оправдавани или получават изключително леки наказания. Опасявам се, че това е стандартният подход при разглеждане на случаи на полицейско насилие в цяла Европа", посочва експертката.