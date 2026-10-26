Инж. Любомир Качамаков: Работим да върнем българските строителни работници от чужбина

Браншът се нуждае от предвидимост и добро планиране, казва председателят на Камарата на строителите в България

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В регистъра на КСБ вече са вписани над 8500 фирми - хората имат достъп до информация за тях

Индексирането на договорите трябва да е задължително - и при оскъпяване, и при поевтиняване

Имаме капацитет да се справим с голяма по обем работа

Инфлацията не е риск, който строителят може да управлява

- Инж. Качамаков, с какви резултати строителният бранш посреща професионалния си празник - Димитровден?

- Преди всичко искам да поздравя всички колеги с празника и да им пожелая все повече успехи.

За бранша чисто статистически нещата изглеждат добре, но не такова е усещането на колегите.

Какво имам предвид - според предварителните данни в годишния отчет на Камарата на строителите в България (КСБ) за 2025 г. произведената строителна продукция възлиза на 28,6 млрд. лв., което е ръст от 17,2% спрямо 2024 г. За тази година още нямаме обобщени резултати, но към момента общото усещане е за застой.

- А ръстът на поскъпването на материалите ли се дължи, или има реално увеличение на обема на строителството?

- Голяма част от ръста се дължи именно на оскъпяването, което посочвате. Но не само - през 2025 г. имаше раздвижване в някои забавени проекти, работеше се по общинската програма и изпълнение на големи обекти, в частните възлагания.

- Къде има по-голямо увеличение на строителството – в сектора на жилищата, при административните и производствените сгради или в инфраструктурата?

- През 2025 г. строителството на сгради е било на стойност 10,9 млрд. лв., на съоръжения – близо 7,6 млрд. лв., малко над 10 млрд. лв. е бил обемът на специализираните строителни дейности.

Тази година обаче инфраструктурните обекти не се раздвижиха както би трябвало. Вече се отбелязва охлаждане и на жилищния пазар, което ще даде отражение и върху строителството, въпреки че през миналата година има ръст от над 10% на издадените разрешителни за строеж на нови сгради - те са 13 774.

Към днешна дата със съжаление мога да кажа, че няма програма – европейска, общинска или национална, която да върви безпроблемно. Почти всяка фирма, която работи с публични възложители, има вземания от държавата или от община, а вече сме в края на октомври.

За да работи спокойно, браншът има нужда от перспектива. Предвидимостта и доброто планиране за нас са критично важни, защото строителството е дълъг и сложен процес и изисква сериозна организация на инженерните екипи, работниците, техниката.

- Сега много надежди се възлагат на концесионирането. Как преценява КСБ законопроекта за публично-частното партньорство?

- Браншът има капацитета да се справи с изграждането на ключова инфраструктура, с голяма по обем работа. Затова подкрепяме всяка възможност за повече финансиране на строителството. Ясно е, че един от начините за това е привличането на частен капитал. Този инструмент работи много добре в редица държави и може да помогне за реализацията на важни инфраструктурни проекти.

Частният капитал има ресурс да задвижи икономиката на по-високи обороти, но за целта са необходими ясни правила, работещо законодателство и компетентна администрация, която да управлява проектите.

Законопроектът обаче има нужда от промени. КСБ внесе юридически аргументирано становище в рамките на общественото обсъждане, в което посочваме основните празноти и предлагаме промени.

Например премахната е изцяло възможността споровете да се уреждат извънсъдебно – чрез медиация. Това е сериозен проблем. Трудно може да се очаква инвеститор да се включи в подобен проект, както и да се намери финансираща институция, ако няма достатъчно ясни и предвидими механизми за разрешаване на спорове.

При публично-частното партньорство изпълнителят трябва да бъде защитен. Когато участваш в такъв проект, особено ако си строител, трябва да знаеш при какви условия работиш. Това е област, в която трудно може да се предвиди абсолютно всичко, още повече за 30–35 години напред – срок, характерен за някои концесии.

Трябва да бъде ясно и как ще се индексират договорите – дали спрямо инфлацията, или по друг механизъм. Надявам се законодателите да вземат предвид нашите бележки и да отстранят пропуските.

- А защо строителният бранш възразява толкова остро срещу идеята да се забрани изцяло плащането в брой при доставката на строителни материали и монтажните работи? Какви са аргументите ви?

- Ние винаги сме подкрепяли изсветляването на икономиката. За всяко плащане – в брой или по банков път, трябва да има необходимите счетоводни документи. В противен случай се създава нелоялна конкуренция и се подбива пазарът.

Защо тази мярка обаче се предлага единствено и само за строителния сектор, без да се приложат аргументи, анализи и доказателства за нейната необходимост? Иска се забрана за разплащането на всякакви услуги, свързани със строителната дейност, в това число и съвсем рутинни, за незначителни по своя мащаб работи.

Освен това и сега има действащ закон, който забранява плащанията в брой над определена сума. Ако се предлага тази граница да бъде променена, това е отделен въпрос.

Подобна забрана ще затрудни най-вече по-малките фирми, които работят в малки населени места. Представете си техническия ръководител на малък обект, който трябва да купи 10 торби цимент, но в населеното място има само един специализиран магазин, в който няма ПОС терминал. Той ще трябва да вземе материалите от най-близкия град, а това ще оскъпи и затрудни работата.

- А съгласни ли сте с методиката за индексиране на договорите?

- Притеснява ни обстоятелството, че индексацията на строителните договори няма задължителен характер. Методиката е така написана, че предвижда индексирането да се извършва при финансова възможност на възложителя. Това по същество обезсмисля целия механизъм и създава предпоставки за неравно третиране – възложителят може да каже, че за едни изпълнители има финансова възможност, а за други няма.

Затова настояваме индексирането на строителните договори да има задължителен характер, защото инфлацията е извън рисковете, които един строител може да управлява. Същото важи и за дефлацията – индексацията трябва да работи и в двете посоки. Такава е и преобладаващата световна практика. Когато договорите са дългосрочни, а разходите за материали, труд и доставки се променят, трябва да има справедлив механизъм, който да отчита тези изменения. В противен случай целият риск се прехвърля върху изпълнителя, което затруднява работата и поставя под въпрос проектите.

- При големия имотен бум преди около 20 г. имаше нашествие в строителния бранш от фирми еднодневки. Всеки искаше да припечели от бума и много хора без опит станаха предприемачи. Има ли и при сегашния бум такова нещо?

- Искам да направя едно важно разграничение - между строител и инвеститор, което често хората не правят.

Инвеститорът реализира проекта като цяло и определя цената, на която предлага жилищата. Строителят ги изгражда.

Много от проблемите, които се появяват на пазара, не произтичат непременно от работата на строителя, а от решенията на инвеститора. Сериозните строителни фирми държат на репутацията си и не допускат компромиси с качеството.

Тук е мястото отново да напомня на вашите читатели, че КСБ разполага с професионален регистър на строителя, в който всеки може да провери дадена фирма и нейната история. Публичната му част е достъпна през сайта на КСБ напълно безплатно. Всички компании, които извършват строителна дейност на обекти над 100 кв. м, подлежат на вписване в регистъра. Към момента те са над 8500, което е безпрецедентно висока бройка и е важна стъпка в работата ни за борба със сивия сектор. Без документ от КСБ фирмите нямат право дори да открият строителна площадка, такъв документ се изисква от строителния надзор.

- Прав ли съм да смятам, че спадът на сделките с имоти ще доведе до падане на цените предимно на новото строителство? Все пак на предприемачите им трябват пари, а физическото лице, което продава втория или третия си апартамент, ако няма спешна нужда от пари, не вижда смисъл да намали цената.

- Принципно е така, но въпросът е в кой момент точно ще ти потрябват пари. Ако си предприемач и имаш достатъчно финансов ресурс, нищо не те кара да бързаш да продаваш. Пък и когато разходите ти са по-големи, нормално е да искаш повече пари срещу тях.

На жилищния пазар има много субективни фактори, защото участниците разполагат с различен ресурс и различна стратегия за действие. Но водещо е поведението на купувачите. Ако търсенето трайно намалява, неизбежно в един момент това ще се отрази и на цените.

- Вие имате дългогодишен опит и бяхте единствен от България представител в различни международни браншови организации като Европейската федерация на строителната индустрия и Световната строителна асоциация. Има ли разлики в проблемите на строителите по света и тези на хората от бранша в България?

- Няма държава, в която да няма проблеми. Голяма част от тях са сходни. В глобалния свят и при рисковата международна обстановка през последните години строителите навсякъде усещат последствията от проблемите по цялата верига на доставките.

Участвам активно в срещи с колеги от цял свят в различни формати и мога да кажа, че тревогата от тези процеси е обща. Ако гледаме обществения сектор, основните различия за България са в отношенията между възложител и изпълнител, проблемите с финансирането и разплащанията. Не че в САЩ, Латинска Америка или Западна Европа не се случва да има забавени плащания, но там това са по-скоро единични случаи, докато у нас вече се превръща в практика.

Проблемите с работната ръка също са едновременно еднакви и различни. В Западна Европа, където стандартът и заплащането са по-високи, недостигът на работници се компенсира с хора от Източна Европа, включително от България. У нас наемаме работници от държави като Узбекистан и Виетнам, като в бранша не става въпрос за сезонна заетост, както в други сектори.

Има обаче съществена разлика в процедурите. България и Румъния са членки на ЕС и за германския предприемач например не е проблем да наеме работници от тези държави сравнително бързо заради общия трудов пазар. Докато при нас процедурите за привличане на работници от страни извън ЕС са много по-тежки и продължават с месеци.

КСБ активно работи за привличане обратно в България на работниците, които преди години потърсиха препитание в чужбина. Те са качествени, добре обучени, трудолюбиви и имаме нужда от тях. Компаниите имат потребност и от висококвалифицирани инженерни кадри. В строителството заплатите са чувствително повишени, ако има перспектива за трайна заетост, все повече хора ще се завръщат. Този процес, разбира се, зависи и от редица други фактори като качество на живот, среда, особено за хора, които са в чужбина със семействата си.

На сайта на КСБ от миналата година поддържаме платформата “Работа в България”, която е напълно безплатна. През нея всеки желаещ може да подаде заявление за работа в цялата страна, а нашите областни представителства ги препращат към строителните фирми в съответния регион. Смятаме да активираме усилията си и се надявам да мотивираме повече хора да се завърнат у дома.

За градеж над 100 квадрата фирмата трябва да е вписана в регистъра на КСБ

За всички строежи с изключение на най-малките фирмата изпълнител трябва да фигурира в професионалния регистър на КСБ. СНИМКА: “24 ЧАСА”

За удобство компанията може да се избира според града

8533 строителни фирми са вписани към този момент в професионалния регистър на Камарата на строителите в България. Една голяма част от тях имат право да извършват строежи от всички категории по Закона за устройство на територията - от първа до пета категория. Но все пак има и немалко, които имат право да извършват строителни дейности само от пета или само от четвърта и пета категория и в регистъра това обстоятелства може да се провери чрез безплатна справка.

Строеж от пета категория са всички жилищни и вилни сгради с ниско застрояване - еднофамилни къщи, кооперации или вили с височина до 10 метра и до три етажа.

Към тях спадат и сградите за обществено обслужване: магазини, ресторанти, фитнеси или хотели с големина до 1000 квадратни метра и с капацитет до 100 места за посетители. както и малки цехове, работилници или автосервизи с място за до 50 работещи.

Законът позволява да се наема строителна бригада само за построяването на обекти с големина под 100 квадратни метра. За всичко над този лимит трябва да се наеме фирма, която има актуално вписване в регистъра.

При правенето на справки регистърът е разделен по областни градове. Когато се избере градът от падащо меню, трябва да се избере типът сторителни дейности, които предстои да се извършват, и за всеки тип са посочени фирмите, които имат право да ги извършват.

При избора на фирма потребителят на сайта вижда всички необходими данни за нея: кои категории строежи има право да извършва, срок на валидност на контролния талон, т.е. че фирмата има актуална регистрация и е проверена, също така кой е ръководителят ѝ с адрес и телефон, колко е персоналът ѝ и основни данни от последните три годишни финансови отчета.

За по-голямо удобство, след като се избере областта, фирмите може да бъдат подредени според това какви точно дейности могат да извършват, например полагане на настилки, покривни ремонти, зидарски и каменоделски работи и т.н.

Много от фирмите може да присъстват в повече от един подобен списък, тъй като са специализирани в много и различни строителни дейности.