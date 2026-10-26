Вторият тур ще е двубой между патриархата и матриархата

Някой се опитва да намали тестостерона на политическия елит

Малко вял ми се видя коментариатът около първия тур на президентските избори, а жалко. Съзнава ли той какъв лъвски цивилизационен скок се извършва в момента?

Например журналистиката, която до вчера въздишаше под табуретката, сега се бори да седне на самия връх на властовата пирамида от името на народа. Това би прекъснало поредицата от достолепни професии, които народът досега слагаше там. Какво се случва?

Дали не се изпълнява библейското пророчество, че накрая последните ще бъдат първи? Днес едни вещаят ядрена война, други - господство на изкуствения интелект, трети - изчезване на нацията. Дали превръщането на антивластта във власт, тоест овластяването на журналистиката, не е също едно от знаменията на апокалипсиса?

Какъв възход, ще каже някой, когато онзи ден известната колежка Соня Колтуклиева бе блъсната на земята от държавния бодигард? Пардон, но тук говорим за глобални тенденции, а не за битови инциденти. Важното е, че държавните институции застанаха на правилната страна на историята - бодигардът преспа в ареста, шефът на НСО хвърли оставка, изобщо цялата държава си посипа главата с пепел. Опозиционните партии и евро-атлантическата общественост дори поискаха оставката на председателката на парламента, но не успяха да я трогнат, защото с тези оставки станаха банални.

Попитах изкуствения интелект на Гугъл как в подобен случай биха реагирали едни неевропейски институции, като например американските. И ето го отговора:

Опитът за нахлуване в автомобила ще бъде третиран като непосредствена заплаха за убийство или отвличане... Нарушителят ще бъде брутално повален на земята. Ако агентът види предмет в ръката на човека (дори микрофон) и прецени, че това е оръжие, той има пълното право да открие огън, за да защити лидера на Конгреса... Задържаният минувач или журналист ще бъде разпитан от Капитолийската полиция и ФБР. Тъй като председателят на Камарата е федерален служител от най-висок ранг, извършителят ще бъде изправен пред тежки федерални обвинения за нападение или опит за посегателство срещу държавен глава на законодателната власт, което гарантира дълги години затвор...

Очевидно САЩ са на един предишен цивилизационен етап, докато у нас Свободното слово е на пиедестала, особено тази година. Ако до 2025 г. в официозните медии имаше забранителни списъци на лицата, които не трябва да се канят, сега е обратното – вече има разрешителни списъци на лицата, които може да се канят. Водещите са напълно свободни за избират измежду тях.

Шегувам се, разбира се. Но е очевидно, че феминизирането на журналистиката матриархализира властта.

След Цецка Цачева стана традиция председателят на Народното събрание да е дама, а сега и президентството може да се окаже женско царство за поне 10 години напред. С това страната ни завършва своята интеграция в дамския властови вертикал на Европа. На едни това се харесва, но други подсъзнателно вият.

Ние имаме жена президент, жена председател на НС, жена външен министър и жена еврокомисар, а над тях – пак жена председател на Еврокомисията (Фон дер Лайен) и жена комисар на външната политика на Европа, неповторимата Кая Калас. Над всички обаче стои председателката на Европейската банка Кристин Лагард, която командва целия парад.

Тук на стария континент вече само папата е от силния пол, защото тази длъжност все още е католическа. Скоро президент на Франция ще е Марин Льо Пен, а канцлер на Германия ще е Алис Вайдел – и тогава я католицизма, я папата*.

Какъв е дълбокият смисъл на този прииждащ матриархат?

Нищо чудно я Бог, я илюминатите нарочно да режат нивото на тестостерона сред европейския политически елит, за да се прекрати най-сетне войната в Украйна? Или да падне цената на дизела? Явно за мъжкия пол това е непосилна задача, а трябва и да се спасява планетата.

Казано малко на шега, дойде време пак гъските да спасяват Рим.

На този фон представянето на кандидатите откъм лагера на ПП и ДБ може да се смята за огромен успех, дори победа.

За първи път от много години те стигнаха до балотажа, въпреки че в екипа няма нито жена, нито журналист. Или може би заради това? Те плуват срещу течението на историята и не само, че са втори, но очевидно се превръщат в заплаха за втория тур.

А може би евродесните заложиха на рецептата от 2009 година, когато бившият главен секретар на МВР помете урните на парламентарните избори? Тогава все още бяха мъжки времена. Но тогава Борисов вече бе и кмет на София, към която цяла България се стремеше и още се стреми, а олигарсите се стреляха и продължават да се стрелят за строителни парцели.

Или може би доброто представяне на Гюров е резултат от добрата стара сглобка – електората на ГЕРБ плюс електората на ПП и ДБ? Тези партии са като Наполеон и Жозефина, които все се развеждат и пак се мушват под юргана. Факт е, че през 2021 г. кандидатът на ГЕРБ взе 23%, а на ДБ 4 – общо 27, достатъчно за балотажа.

Като добавим и страха от дамската журналистика, шансовете стават сериозни.

Когато цифрите говорят, фактите мълчат.

Г-жа Йотова също помогна, като назначи г-н Гюров за служебен премиер и с това го направи известен. Така може да се каже, че г-н Гюров е междупартиен проект на ПБ, ГЕРБ, ПП и ДБ с цел да се предотврати катастрофата от 2006 г., когато до балотажа стигна извънсистемният кандидат от "Атака". Дали обаче това няма да изиграе на г-жа Йотова и на Румен Радев лоша шега?

Станалото - станало, но човек трябва да се учи от грешките си. Защо например г-н Костадинов не покани за вице някой патриотичен полицай? Сигурен съм, че познава достатъчно. Или обратното, би могъл да предложи за президент Волгин, който до миналата година беше най-разпознаваемият патриотичен журналист в България.

Варианти много, но явно, че до 50-те процента на партия "Възраждане" ще трябва да изяде поне още един чувал сол. Сега ключът на загадката е за кого ще гласува нейният електорат на втория тур.

--------------

* Някои историци твърдят, че от 855 до 858 г. на папския престол е седяла жена, известна като Папеса Йоана. Ватиканът обаче категорично отрича.