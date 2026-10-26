Ние сме на ход - 168 часа разум за 5 години напред

След 168 часа ще е известно името на новия президент. 155 часа имат българските избиратели от края на изборния ден вчера в 20 часа до началото на гласуването на балотажа в 7 часа на 1 ноември, за да помислят за това, че в ръцете им е прекият и мажоритарен избор на човека, който ще ни олицетворява до 2031 г. Важно е да се мисли в тези 155 часа, защото това по някакъв начин предрешава следващите 1826 дни.

Правомощията на президента по конституция са да олицетворява единството на нацията и да представлява България в международните отношения. Контролира въртележката с мандатите след избори и служебните правителства, макар тук правомощията му да бяха орязани до “домовата книга”. Може да отправя обръщения към народа и Народното събрание. Може да наложи отлагателно вето за закони. Върховен главнокомандващ е. Има квоти за назначения в някои институции.

Президентът може да тласне общественото мнение и страната в една или друга посока. Пет години са много време, особено в забързани времена като сегашните, в които геополитическите баланси се сменят със зашеметяваща бързина. И тази въртележка подклажда тежки разделения у нас.

Затова нека мислим - сега му е времето. Изборите са като игра на шах, не като онлайн залози.