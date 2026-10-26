Ефектът на усилване ще играе на балотажа, въпросът е за кого от двамата

Дали числата на социолозите не играеха заради избиратели, които крият вота си?

Рекордно ниска е избирателната активност на първи тур на президентските избори. Очертава се пред урните да са застанали около 2 милиона избиратели. Напомням, че най-ниската избирателна активност в България не е била на президентски, а на европейски избори през 2007 година, когато гласуващите паднаха под 2 милиона души. Сега сме някъде там. И броят на стигналите до урните ще е най-нисък на първи тур на президентски избори в историята на България.

Едната от причините за такъв отлив е, че част от хората, които досега подкрепяха протестите в България или бяха част от тях, са разочаровани. Затова и не подкрепиха кандидатката за държавен глава г-жа Илияна Йотова с толкова, колкото бяха декларирали преди това.

Към 16,30 часа разликата между първия и втория намалява. Не вярвам този резултат да се обърне, но и няма да бъде същият от последните прогнози. Много динамична е политическата обстановка в страната и настроенията на хората се променят бързо. Последните убийства, потъналите кораби в българската икономическа зона в Черно море заради атаки с дронове и галопиращите цени оказват влияние.

Хората се страхуват и се чувстват несигурни

Историята с корабите ще доведе до рязко влошаване на икономическата ситуация в страната. Няма да може да се осъществява износът на зърно от България, а сме един от големите износители. Няма също така да се осъществява евтин внос на много други стоки. А превозът по море се оскъпява многократно, защото цената на застраховките хвърчи до небето. Но дори и при високата им стойност екипажите няма да искат да управляват корабите в такова изпълнено с рискове море. Водят моряците от потънали кораби като безследно изчезнали, но това са загинали хора, по дяволите! Какво значи безследно изчезнал в океана, освен удавил се? Това значи! Затова хората вече не искат да плават.

Хората свързват г-жа Йотова със сегашното управление. Още повече че партията “Прогресивна България” подкрепи г-жа Йотова. Формално или неформално, тя е свързана с управляващата партия.

Първите понасят щети, защото хората трябва да си обяснят случващото се в държавата ни и да накажат някого. Както на 3 ноември Тръмп ще бъде наказан заради цените на горивата в Щатите. Каквото и да прави той от този момент нататък, за американците ще е най-важно колко струва един галон бензин и един галон дизел.

Друг важен момент от първия тур, на който искам да обърна внимание, са различните дистанции между първия и втория, които получават различните социологически агенции.

Само да отбележа, че за разлика от преброяването на попълнени протоколи екзитполовете се характеризират с много по-ниска степен на достоверност, тъй като оперират с анкети с гласували избиратели. В някои случаи избирателите не казват как са гласували или, меко казано, лъжат.

Такива случаи имахме няколко през последните години, когато по определени причини хората не казваха как са гласували или заявяваха нещо друго. Един от тези забележителни примери е през 2019 година на втория тур на кметските избори в София. Тогава през цялото време Фандъкова водеше с 15 пункта според екзитполовете и изведнъж се оказа, че печели вота само с 5 пункта преднина.

Къде се изгубиха тия 10 пункта? Не се изгубиха, просто част от десните хора бяха гласували за Мая Манолова и ги беше срам и пред себе си да го признаят - толкова мразеха ГЕРБ, че подкрепиха представител на БСП, а казваха, че са гласували за Фандъкова.

Ето пример, когато избирателят лъже,

действа противно на своите принципи и иска да забрави как е гласувал.

Струва ми се, че след първия тур днес вървим към интересен балотаж. Тук искам да припомня, че на всички президентски избори досега, който е водил на първи тур, е печелил и втория. Без изключение. Сега дали може да видим обръщане?

Вторият тур е характерен при избори с това, че на него отиват да гласуват доста по-малко избиратели, и то най-мотивираните. Възможно е да има голяма мобилизация на така наречената градска десница и ще стане интересно.

Освен това има едно понятие в мажоритарните избори, което се нарича коефициент на усилване. Това е отношението на броя на гласувалите за даден кандидат на втория и на първия тур. Най-голямото усилване на подкрепата беше при изборите, които Петър Стоянов загуби през 2001 г. Тогава гласовете на БСП от първия тур бяха удвоени на втория тур. Самата десница тогава си увеличи гласовете със 75%, но това не беше достатъчно. И сега ще видим докъде ще стигне това усилване и коя от двете сили - левицата или десницата, ще успее повече да мобилизира своите избиратели на втория тур. Очаква ни интересна развръзка.