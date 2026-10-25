Ще заиграят ли партиите през второто полувреме – вижте умните коментари в тв студио “24 часа”

Няма да е лесно пренасочването на избиратели към някоя от водещите двойки на втория тур, лидери май ще чакат роза като в "Ергенът"

Ниската избирателна активност, стопената разликата между първите два тандема Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев и възможните изненади на балотажа - темите на фокус в изборното студио на “24 часа”. Защо липсваше истинска кампания, как се държаха големите партии и дали избирателите на ГЕРБ и ДПС могат да решат името на 7-ия президент на България идната неделя, коментираха гостите.

“Когато няма финансов ресурс за изследвания всяка седмица или през две седмици, диагностицирането на тренда е много по-трудно”, обясни социологът Мира Радева защо резултатът изненада спрямо прогнозите на агенциите.

За лидерството в политиката говори социологът Мира Радева.

Според нея колегите ѝ са се представили достойно въпреки трудностите при проследяването на нагласите. А ниската активност е

огромен шамар за цялата политическа система

“Представят ни се за лидери хора, които не са лидери. За жалост, пропорционалната избирателна система прави дори тези, които претендират да са лидери, да се превърнат в политически мижитурки”, коментира Радева.

Само в студиото на “24 часа” прочита си даде актьорът Китодар Тодоров. Зад шегите се крият сериозни проблеми, каза човекът, който може да разсмее (а понякога и да разплаче) всеки зрител. Според него няма ясна идея накъде върви България, а политиците разчитат на лозунги вместо на конкретни решения.

“Път към Европа” звучи добре, ама ние сме в Европа. Това е все едно Варна и Смолян да кажат “Път към България”, пошегува се актьорът.

Тодоров призна, че никога през живота си не е гласувал. Не оспорва значението на изборите, но смята, че човек трябва да познава кандидатите.

За политолога Даниел Стефанов слабата активност е

логичен резултат от поведението на политическите партии

На тях не им се играеше този мач и то си пролича, обясни той. И обърна внимание, че нито една от основните политически сили освен “Възраждане” не е издигнала собствен кандидат, а за спечелването на президентски избори е необходима силна партийна организация.

Според политолога Даниел Стефанов партиите не са имали желание за участие в президентския вот.

За втория тур политологът не очаква лесно пренасочване на избирателите на ГЕРБ към Гюров и Кандев. Според него Борисов едва ли ще промени отношението си, а ДПС може да се окаже решаващ фактор при малка разлика.

Георги Харизанов също видя възможност за изненадващ резултат на балотажа. Според него обаче избирателите на ГЕРБ не са единно тяло и могат да бъдат мобилизирани само при определени обстоятелства. Мобилизация може да има,

ако вотът им бъде представен като анти-Радев

и реванш за парламентарните избори. Да не забравяме, че ГЕРБ бе създадена, за да победи социалистите, напомни Харизанов.

Политическият анализатор Георги Харизанов допусна, че може да има промени между двата тура.

Управляващите редактори на “24 часа” Елица Гилтяй и Виктор Иванов също коментираха липсата на истинска предизборна кампания. Идеята беше да тече в комфортната зона на всеки - Йотова в “конвенционална” кампания под формата на разговори с избирателите по места, Гюров - в асиметрична с рийлове в социалните мрежи. Но от “Чии са дроновете” срещу “Чии са надценките”, тоест темите за войната и цените, се превърна в отиграване на извънредни ситуации. Черните лебеди или опити за такива, коментира Гилтяй.

“На общия фон с целия гняв, който се излива по улиците на Западна Европа, тук хората, които нямат желанието и енергията да изразят своя страх, гняв и безпокойство от цените и поведението на политиците, си мислят, че ги наказват, като “не им гласуват”, обясни тя. Въпреки че президентът е единственият на върха в държавата, когото могат да изберат пряко.

Виктор Иванов беше категоричен, че всичко в кампанията е било сбъркано още от началото. И обърна внимание на забраната за оповестяване на екзитполове преди края на изборния ден.

“Това, което виждаме на избори в България, е най-ясният признак, че българските политици мразят гражданите на тази държава. Гражданите не могат да знаят как вървят изборните резултати, но в политическите централи и в щабовете всички екзитполове ги има.

По думите на Виктор Иванов кампанията е била сбъркана от самото начало.

И те могат да си пратят платените цигани да гласуват където решат. За медиите, които могат да съобщят на гражданите как върви мача, има глоби, които са способни да фалират почти всяка медия в България”.

Някой ще чака друг да му се помоли и да му метне роза като в “Ергенът”, пошегува се Мила Иванова. А за спортния редактор Едуард Папазян ниската активност е “жалка работа”.

“Бесен съм, защото политиците не са ме накарали да гласувам. Няма за кого и какво - няма политики”, отсече той.

