Само в "24 часа" на 26 октомври: Два сценария за властта (и улицата)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 26 октомври четете:

Два сценария за властта (и улицата)

Ефектът на усилване ще играе на балотажа, въпросът е за кого от двамата - анализ на проф. Михаил Константинов

Вторият тур ще е двубой между патриархата и матриархата - анализ на Валери Найденов

23 млрд. евро и стигаме с кола и влак до съседните държави и цяла Европа

Дъщерята на Спаска Митрова Сузана вече е българка и учи медицина в София

Екип с камера трябва да засича шофьор с нарушения, а друг да го спре и санкционира - интервю с бившия шеф на отдел "Пътна полиция" в СДВР Тенчо Тенев

Вижте първите страници на "24 часа" от 26 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.