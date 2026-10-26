По-добре поръчкови убийства, отколкото частно правосъдие

След всички дръзки убийства, които напоследък рязко зачестиха, МВР настойчиво ни обяснява, че те в никакъв случай нямат поръчков, а само прозаично битов характер. Но точно тук се крие големият проблем, зад който наднича разпадът на държавността.

Навремето да разчистват сметки с пистолет в ръка си позволяваха само организираните престъпни групи. А днес го правят и обикновени на пръв поглед хора. Хайде, да приемем, че заподозреният като убиец на Илиян Филипов - Славчо Магеров, е прекарал половината си живот в затвора, но стрелецът по Слави Бинев е с чисто съдебно минало. Пият кафе, онзи вади пистолета, застрелва го в лицето, качва се в колата отвън с другите двама и спокойно потеглят. Както и Славчо Магеров напуска Пловдив и се прибира в София. Дори не ползват маски. Не се притесняват нито от свидетели, нито от камери.

Не се притесняват и от българското правосъдие, защото знаят, че то трайно отсъства. Не разчитат на него по същата причина и за да си разрешат големия проблем, сами натискат спусъка на пистолета. Тоест - взимат правосъдието в свои ръце. Но тенденцията към частно правосъдие е много по-опасна от поръчковите убийства, които в миналото ставаха всяка седмица.

Защото крещи в лицата ни за тоталната липса на респект към законността и правилата, за моралния колапс и за разпада на държавността, която методично разрушава обществото ни...

(От Фейсбук)