Диана Дамянова: Ако Гюров загуби балотажа, ПП и ДБ ще го навият да играе за кмет на София

Решаващият фактор на втори тур ще е дали Радев ще върне до урните част от електората, който го избра на 19 април, каза още комуникационният експерт в интервю за "24 часа"

Още акценти от интервюто:

Гюров сложи до себе си човек, който е потенциален президент и който е безсловесен

Не очаквам подкрепа от "Възраждане" за някого - партията започва да се възстановява и не би си харизала гласовете

Има концепция за превръщане на Андрей Гюров в новия център на либералната общност в България, което ще срещне не много щастливия Иво Мирчев и съвсем нещастливия Асен Василев. И тук битката предстои

Изумителен е фактът, че очевидно и Бойко Борисов, и Делян Пеевски продължават да имат контрол върху електората си

- Г-жо Дамянова, защо станахме свидетели на такава исторически ниска избирателна активност, и то не само на президентски, а и на всякакъв вот - сравними само с тази на частични местни избори.

- Заради няколко много натрупващи се фактора. От една страна, имахме лоша и черна кампания. А това отблъсква в България. Ние имаме много сериозен опит с този тип черни кампании. Те действат мобилизиращо на електората на партията, която ги прави, и демобилизиращо на всички останали.

Другата сериозна причина е, че 600 000 - 700 000 души в лицето на ГЕРБ и ДПС бяха инструктирани от своите партии по някакъв начин да бойкотират тези избори.

Изумителен е фактът, че очевидно и Бойко Борисов, и Делян Пеевски продължават да имат контрол върху електората си, защото такова единодушно действие, където общо най-много 10% от електората на двете партии да са гласували, е истински успех върху владението, така да го кажем.

На трето място, но може би на първо по важност, е, че самата партия носител, доколкото “Прогресивна България” е партия и доколкото е носител, практически не подпомогна сериозно избора на Илияна Йотова. Сякаш те бяха решили, че тя с нейния 40% рейтинг ще се справи сама, а те ще гледат. Но и там има едно поведение, по принцип на Радев, което е малко на цар - той не им участва много в подобни работи. В този смисъл като че ли цялата партия се беше отдръпнала.

Отделно имаше и 3-4 черни лебеда, от които последният бе, когато една дама - председател на парламента, гледа безучастно как възрастна жена се въргаля по улицата и не слиза да ѝ помогне.

И всичко това заедно направи тези 20-ина процента активност, които са рекордно ниски. Те някак си могат да се затворят в едно изречение - българинът не харесва, не обича и не почита политическата си класа, която, между другото, си го е заслужила напълно.

- А през седмицата до балотажа коя част от политиката ще е решаваща - вътрешната или външната?

- Сега се намираме в две абсолютно качествено различни ситуации и в двете политически сили. Андрей Гюров изпълни изцяло, че и отгоре на това, което от “Продължаваме промяната” - “Демократична България” като коалиция получиха на последните парламентарни избори на 19 април. Той и те са успели и това си е тяхна голяма заслуга. Друг е въпросът дали това е била целта, защото аз през цялото време виждах, че те правят много активна кампания за втвърдяване на ядрото си. Но тя отрязва периферията, а не я привлича.

Така обаче техният резервоар е напълнен. И сега оттук нататък те няма нужда да правят повече кампания между самите себе си, защото са излезли като един. Това е истински построена армия в София и Пловдив, която не може да бъде мобилизирана повече, само някой ако е бил болен тази неделя, ще отиде другата. Не виждам обаче откъде те могат да вземат допълнителна помощ, без да поискат и без някой да им даде.

Съвсем обратно е при Илияна Йотова. Тя има липсващи 1 милион гласа от тези, които би трябвало да бъдат нейни по принцип. Ако приемем, че “Прогресивна България” е загубила приблизително половината от електората си, отново има 300 000 гласа, които би трябвало да са част от ПБ и да я подкрепят.

Така че Йотова няма нужда да гледа навън. Не очаквам някой от тях да получи шумна подкрепа от третия в класирането - “Възраждане”. В момента партията започва леко да се възстановява и не би си харизала гласовете. Така че това е разликата - Гюров трябва да поиска, а пък Йотова да си върне подкрепата.

- След края на изборния ден Радостин Василев призова избирателите си да гласуват по съвест, но да не подкрепят Йотова. И от “Синя България” заявиха, че трябва да се гласува срещу нея. Може ли Гюров да спечели гласове от този тип десен електорат?

- На хората, които взеха по 3-4-5% на вота, почват да им се привиждат нови избори. В този смисъл тяхната концепция е да се върви към предсрочен вот, защото усещат по някакъв начин и се надяват, че властта е слаба. Конкретно Радостин Василев през цялата кампания беше против Илияна Йотова. Но това, в което той я обвинява, е, че е твърде мека по руската линия. Така че неговите избиратели не са по никакъв начин потенциални избиратели на Андрей Гюров.

Прочетох повика на “Синя България”, на която аз много силно симпатизирам. Това обаче е плакат. Няма избирател на тази партия, който е потенциален гласоподавател на Йотова. Потенциалните ѝ избиратели се намират в групата на негласуващите 950 000 души, които са избрали Радев, но сега не отидоха да изберат нея. А останалите се намират в указание на Борисов или Пеевски, но ще бъде пагубно за самите тях, ако дадат указания на своя електорат.

- Кой тогава ще е решаващият фактор?

- Ще зависи от това дали Радев ще направи усилия да върне част от електората, който го е избрал.

- Можем ли вече да говорим за Андрей Гюров като за новия лидер на либералната общност в България? Успя ли той да излезе от сянката на Кирил Петков и Асен Василев и да изгради собствен политически образ?

- В тези среди има концепция за превръщане на Гюров в новия център на тази либерална общност в България, което ще срещне според мен не много щастливия Иво Мирчев и съвсем нещастливия Асен Василев. И тук битката предстои.

- Ако загуби балотажа, може ли да създаде собствен политически проект и дори да стане конкурент на формациите, които днес го подкрепят?

- При загуба на втори тур те ще го навият да се кандидатира за кмет на София. Така предполагам.

- Тоест този натрупан политически капитал трябва да се оползотвори и смятате, че ще се пренасочи в столицата?

- Да. Демократичната общност в България системно от деня, в който се е заявила, излъчва некрасиви в общия смисъл на думата, нехаризматични, несимпатични, неприемливи за обществото лидери. Чудо е, че успяха по някакъв начин да адаптират към себе си образа на Андрей Гюров, който няма много активен политически живот преди това.

Така че той се явява като естествена събирателна точка в момента, но това ще срещне лютата съпротива на лидерите на тези формации. Моето усещане е, че за да избегнат по-нататъшни колизии, ако не спечели балотажа, ще го навият да се кандидатира за кмет на София.

- А при неуспех трябва ли да има оставки от страна на лидерите на тези формации - “Демократична България” и “Продължаваме промяната”.

- Не, те имат успех. С това, което се случи на вота при тази чудовищно ниска избирателна активност, те постигат пълна мобилизация. Докато другите губят по 2/3 от резултата си от април, само Гюров и Костадинов печелят допълнително. Като на “Възраждане” не са много, но те са знакови, защото все пак значи, че просъветската част от руските хора у нас започва да се връща към тази партия. Така че това, което получиха, е изключително голям успех, независимо какво ще се случи на втория тур.

Аз гледам резервоарите и откъде могат да дойдат гласовете. От “Възраждане” не могат да дойдат. Дори да отидат гласовете на Радостин Василев, те няма да наклонят. И всъщност Гюров няма резервоар, от който да взема допълнителни гласове, въпреки че той се справи. Но сложи до себе си човек, който е потенциален президент, ако нещо се случи с Гюров, и който е безсловесен. Така че всичко хубаво върви и с малко лошо.

- Много се говори за дебат между кандидатите за президент. Подобен сблъсък възможно ли е да наклони подкрепата в едната или в другата посока?

- В Америка - да. А в България той ще бъде зрелище. Дебатът може да отблъсне, но не може да привлече. Друг е въпросът, ако се изпълни моята мечта за два дебата - един между кандидатите за вицета и един между самите претенденти за държавен глава. Тогава шоуто ще е двойно и дебатът би имал по-сериозен ефект. Иначе ще е спектакъл, зрелище, гладиаторска битка. А историята само преди четири месеца ни показа, че вицепрезидентът може да се окаже един истински президент.