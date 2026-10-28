Интригите зад големите балотажи

През 1990 г. БСП си връща властта с единоборства. Желев е избран след 7 условия, поставени от Луканов

Чужденци посъветвали СДС да не излъчва скандалния запис с "По-добре танковете да дойдат...", а да го използва: "Вече знаете слабото място на Петър Младенов"

Петър Стоянов размахва Доклад 226, воювайки с Богомил Бонев, и дава победата на сочения за трети Георги Първанов

През лятото на 1990 г. назрява цивилизационен сблъсък между СДС и БСП. Три дни преди вота за Велико народно събрание сините събират над половин милион души при Орлов мост и опозицията е убедена, че ще спечели изборите.

Но БСП им измъква победата буквално под носа. Столетницата грабва 47% от пропорционалния вот, а за СДС остават 36%. Така левицата още на първия тур печели 75 едномандатни района срещу 32 на опозицията. Поради тази причина на балотаж остават 81 района. Ако червените получат 29 места, ще имат пълно мнозинство във Великото народно събрание.

Опозицията трескаво пресмята мандатите, но е скандализирана от неочакваната преднина на социалистите. Затова на 11 юни над 100 хил. привърженици на сините излизат на митинг в София.

Студентите окупират университетите. Упорито се говори, че в безсилието и отчаянието си Желю Желев дори се разплакал. Въпреки това демократичните сили преглъщат горчивия хап и на 13 юни ръководството на СДС признава резултата.

На следващия ден, вечерта на 14 юни 1990 г., 3 дни преди балотажа, трима души в БНТ решават да пуснат запис, заснет 6 месеца по-рано. По-късно режисьорът Евгений Михайлов ще обясни, че той, Малина Петрова и Георги Данаилов застават зад идеята да излъчат скандалните кадри на своя отговорност. На тях се вижда как държавният глава Петър Младенов произнася: "По-добре танковете да дойдат...". Младенов моментално обявява, че това е монтаж и долна клевета. Но фразата остава в историята.

По-късно Петко Симеонов, който е в ръководството на СДС, ще разкаже публично, че за този запис десните са знаели още от декември 1989 г. Когато Младенов научил, че разполагат с компромат срещу него, лично ги заплашил, че ако излъчат кадрите, ще бъдат оповестени агентите на ДС в листите на сините.

Симеонов допълва, че междувременно чужди експерти ги посъветвали да се вслушат в препоръката на Младенов и да не използват записа - според тях най-важното било, че вече знаели слабото място на президента. Тоест имали коз, с който да му влияят в една или друга посока.

Излъчването на кадрите обаче променя нагласите. Ахмед Доган поема ангажимент, че ДПС ще подкрепи кандидатите на СДС там, където неговите загубят. Анализи по-късно показват, че той е удържал на думата си и е създал желязна мобилизация за вота. Същия ангажимент поемат и от БЗНС.

Напрежението расте всеки ден. Показател затова е рекордната активност - около 75% от хората с право на глас застават пред урните. Въпреки това резултатът е шокиращ: БСП регистрира съкрушителна победа с 211 места в 400-местния парламент.

Е, дава и свидни жертви. Министърът на отбраната ген. Добри Джуров губи балотажа си в Троянско от синия Йордан Василев. Други емблематични фигури като Георги Пирински и Филип Боков също не могат да спечелят срещу десните си опоненти. Но премиерът Андрей Луканов успява да се пребори на своя балотаж и обявява, че вотът е честен и свободен.

Как е възможно всичко това? Само със своите 47% от пропорционалния вот левицата не би могла да спечели. Но с помощта на балотажите, в които е излъчила разпознаваеми лица резултатът се обръща в тяхна полза сякаш напук на всяка логика.

Играта обаче все още не е приключила. На 4 юли комисия от 32 души приема, че скандалният тв запис, на който Младенов призовава за танковете, е автентичен. Вбесени, студентите окупират Софийския университет и два дни по-късно Петър Младенов е принуден да подаде оставка.

Но тя е само началото на нова порция от интриги.

Великото народно събрание започва работа от 10 юли 1990 г. с 400 депутати: 211 от БСП, 144 от СДС, а останалите се разпределят между ДПС и БЗНС. Първата им задача е да изберат нов държавен глава. За да се излъчи, са нужни 267 гласа, т.е. две трети от депутатите. Математиката показва, че нито БСП, нито СДС могат да получат такава подкрепа без сделки с по-малките партии.

БСП първа разкрива картите си. Решава да опипа почвата, предлагайки проф. Чавдар Кюранов за президент и проф. Велко Вълканов за вице. Срещу тях СДС противопоставя д-р Петър Дертлиев и Петър Берон. От БЗНС предлагат Виктор Вълков. Великото народно събрание гласува два пъти, но никой не може да събера две трети от гласовете.

На 26 юли е насрочено ново гласуване и то отново е без резултат. Кюранов получава 217 гласа срещу 130 за Дертлиев. На 30 юли БСП решава да оттегли своя кандидат, защото е очевидно, че с него няма да спечели. Тогава изведнъж Виктор Вълков получава 257 гласа, а Дертлиев продължава да стои със 130. И тъй като

Вълков го делят едва десетина гласа от победата, Земеделският съюз го предлага отново. Вълков обаче прави възможно най-изненадващия ход в този момент. Позицията му е, че ще си направи отвод, защото винаги е бил избиран с мнозинство.

Така започва новото раздаване. Александър Лилов обявява от името на групата на БСП, че оттеглят Кюранов, за да се излезе някак от кризата. Започват спорове между БСП и СДС, но след пореден вот става ясно, че Дертлиев е напълно неизбираем, и той се оттегля. Тогава от името на сините Стоян Ганев предлага Желю Желев.

Изтощени от безсмислените гласувания, на 30 юли 1990 г. контактните групи на БСП и СДС решават да се срещнат и да изяснят помежду си какво ще правят. Андрей

Луканов показва, че са склонни на известни отстъпки, но в следващия момент вади лист ха ртия и прочита 7 условия - ако те бъдат изпълнени, социалистите биха подкрепили Желев за президент. Най-лесното от тях е Атанас Семерджиев да бъде вицепрезидент. Видимо раздразнен от ултимативния му тон и от невъзможността някои условия да бъдат изпълнени, Желев става и троснато казва: "Но има и осмо условие - отвод".

Андрей Луканов и Желю Желев СНИМКИ: АРХИВ

Групите се разотиват, давайки си сметка, че ще бъдат обвинени, че създават безпрецедентна криза в управлението на страната. Затова започва нова серия от сондажи. И нови договорки между двете партии. Благодарение на тях на 31 юли кандидатурата на Желев е издигната.

По-късно на въпроса какви ангажименти са били поети от сините, Желев споделя, че заради острата му реакция от БСП го уверили, че условията им са препоръчителни. И в никакъв случай не са задължителни. На него му било необходимо време, за да размисли и тъй като не открил разумни причини да откаже, решил да приеме номинацията.

Така след всички провалени балотажи на кандидатпрезидентски двойки тази е избрана с 383 гласа. Разбира се, цената е висока. Не след дълго, през 1992 г., срещу Атанас Семерджиев и ген. Нанка Серкеджиева е заведено дело заради унищожаването на 144 235 агентурни дела. Макар че то завършва с осъдителни присъди, те са отменени.

Желю Желев при избирането му за президент от Народното събрание през 1990 г. СНИМКА: АРХИВ

Подобна драма в синьо и червено се разиграва и десетина години по-късно. Преди президентския вот през 2001 г. проучванията сочат, че сериозна преднина има действащият държавен глава Петър Стоянов. Веднага след него е Богомил Бонев, а трети - Георги Първанов. Преди това социалистите дори не могат да се разберат кого да издигнат и председателят на БСП поема отговорността на фона на куп вътрешни интриги, като се кандидатира лично. Социолозите дори прогнозират, че ще отпадне още на първия тур. Но точно преди него е прословутия тв дебат (виж по-долу в текста) и Първанов излиза неочаквания победител от битката межоду Стоянов и Бонев, като печели пъривя тур.

Срещу Стоянов се оформят няколко фронта. Избран през 1996 г. с бюлетината на СДС, пет години по-късно отношенията му с премиера Иван Костов вече така са обтегнати, че "синята война" е и в медиите. В Германия пред журналисти Стоянов произнася прочутата си реплика: "Иване, кажи им, те ще те разберат!".

Резултатът от калните борби в СДС е, че десните драматично губят парламентарните избори през 2001 г., а през октомври Иван Костов и Екатерина Михайлова обявяват, че Петър Стоянов вече не е техният кандидат.

Вторият фронт срещу него се формира от бившия му съветник Богомил Бонев, впоследствие станал вътрешен министър. Освободен от поста през 1999 г. заедно с други сини министри, Бонев се явява за президент. От тази позиция той обявява, че Петър Стоянов е получил 1,5 млн. лева от Майкъл Чорни. Стоянов енергично отрича, но само за три седмици Бонев успява да удвои своите потенциални избиратели.

Видимо вбесен от подмолните удари, на 5 ноември в студиото на Би Ти Ви Петър Стоянов театрално извади папката с Доклад 226. В него служителите на Националната служба за сигурност са събрали данни за корупционни практики за 226 лица в синьото управление. Сред тях са и министрите, отстранени през 1999 г., между които и Богомил Бонев. Папката е била дадена на Иван Костов, на председателя на парламента Йордан Соколов и на президента. В момента, в който Стоянов подаде папката на водещия Иво Инджев, който започна да чете данните, Богомил Бонев се включи по телефона.

Водещата Светла Петрова успя само да ги предупреди, че по този начин двамата поемат голям риск, защото победител може да е Георги Първанов. По това време той е на среща с избирателите си в Русе.

Двама президенти - Петър Стоянов и Георги Първанов, в приятелски разговор Снимка: Тодор Димитров

Изваждането на папката с фактите, заради които са отстранени министри и депутати, предизвика тектоничен ефект. Премиерът Симеон Сакскобургготски и НДСВ официално обещават, че ще подкрепят Петър Стоянов, но още тогава има съмнения, че това не е точно така. Царят не отива да гласува. Според едни защото не иска "да троши народна пара за пътуване" до село Баня, където е регистриран. Според други защото трябва да пътува за Будапеща. Каквато и да е истината, част от избирателите на НДСВ се разделят между Бонев и Стоянов.

Друг фронт се оформя от лидера на ДПС Ахмед Доган. В онези времена той е коалиционен партньор на царя, но това не му пречи да обяви, че страната има нужда от "друг президент". Тоест за Сокола това не е Стоянов. Затова преди балотажа Доган знаково заявява, че той и избирателите на партията ще подкрепят Първанов.

В резултат на всичко това човекът, на когото му отреждаха унизителното трето място, още на първи тур получава 36,39 от гласовете срещу 34,95 за Стоянов. Макар че разликата е минимална, на балотажа той го побеждава с 54,13% на 45,87.

Пет години по-късно се развива още по-интригуващ сюжет. В края на септември 2006 г. проучване на "Медиана" установява, че действащият президент Георги

Първанов ще привлече 42% от гласовете още на първия тур. Според тях за лидера на "Атака" Волен Сидеров ще гласуват 8 на сто, а за кандидата на десните Неделчо Беронов – 6%. Мнозина предполагат, че Първанов има потенциал да изкове победата си и без балотаж. Три седмици по-късно Сидеров записва в сметката си озадачаващите 597 175 гласа, или 21,5 на сто. Политическата класа е зашеметена – Сидеров отива на балотаж, защото е направил гигантски скок. За три седмици той почти е утроил резултата си - от 8 до над 21 на сто. Затова мнозина с тревога се питат: а ако има ново удвояване или утрояване през останалите дни до балотажа?

Междувременно атаките срещу Първанов не стихват. В резултат на това той е принуден да признае, че преди 1989 г. Държавна сигурност е водила досие за него с псевдоним Гоце. Там било отбелязано, че са го потърсили като историк. Целта била да консултира книга по македонския въпрос.

От този момент нататък опонентът му Волен Сидеров абсолютно навсякъде започна да го нарича "Гоце" с цел да подкопае подкрепата му.

Фигурата на Сидеров обаче бе толкова спорна, че се стига до невиждан парадокс: най-голямата група в Европарламента – тази на ЕНП чрез председателя Ханс-Герт Пьотеринг, призовава партньорите си в България да подкрепят Първанов.

След съкрушителната загуба десните не се вслушват в препоръката му и затова Първанов бе подкрепен единствено от НДСВ, ДПС и "Евророма". На 29 октомври 2006 г. бе отчетено, че за него са гласували 2 050 488 души, или 75,95%, а за Сидеров - 649 387, което е 24,05 на сто. Според социолога Андрей Райчев 80 на сто от избирателите са отишли до урните не толкова, за да подкрепят Първанов, колкото да не допуснат Сидеров.

Десетина години по-късно, през ноември 2016 г., политическата класа приковава вниманието с нов казус.

В разгара на президентските избори премиерът Бойко Борисов прави екзотичен залог, който неминуемо ще остане в историята.

На пръв поглед прозвуча като блъф. На 17 октомври "Алфа Рисърч" установява в проучване, че Цецка Цачева ще спечели с 29,3 на сто, а Радев ще е след нея с 21,4. Тогава Борисов обявява, че ако Цачева загуби, правителството му ще подаде оставка.

Причината - ако Румен Радев стане държавен глава, "няма как да работи с мен, защото имаме достойнство".

Но от 17 октомври до 6 ноември нагласите се променят и Радев получава 25,44 на сто от гласовете, а Цачева е втора с 21,96. На практика прогнозите на социолозите се оказват грешни.

В дните до балотажа Борисов обявява, че Цачева е по-добрият кандидат и във всяко отношение е над другите. Но ангажиментът му за оставка се оказва много атрактивен за противниците му. На практика всеки, който иска Борисов да напусне властта, има основателна причина да подкрепи Радев.

В този момент започва друг сюжет.

Десницата се разцепва и ДСБ на Радан Кънев напуска Реформаторския блок. Междувременно Кънев поставя условие, което звучи като майтап – ДСБ ще подкрепи Цачева, ако Борисов подаде оставка до обяд на 13 ноември – тоест в самия ден на балотажа.

За 10 ноември е насрочен дебатът между Радев и Цачева и около 60 на сто от гласувалите онлайн зрители са категорични, че генералът е победител.

Социолозите смятат, че той ще има поне 10% преднина, но вече никой не им вярва.

На церемонията през 2017 г. Румен Радев прегръща шефката на парламента Цецка Цачева, с която бяха преки конкуренти на президентския вот.

Така на 13 ноември 2016 г. последният става първи - Радев получава 2 063 032 гласа, което е 59,37 на сто, а Цачева - 1 256 485, или 36,16%.

Активността е 50,44 на сто, а разликата е над 800 000 души, при положение че на първия тур тя е едва няколко процента.

Борисов удържа на думата си и подава оставка с аргумента, че избирателите не са доволни от курса на кабинета: "Виждам много грешки, но ние сме партия, която се учи от грешките си".

Така политиците с майсторство, но и от глупост и неподготвеност оформяха в годините на прехода колоритни сюжети около епичните балотажи, а подмолните интриги често обръщаха вота в обратна на планираната посока...