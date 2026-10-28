Бойко Василев: Студентите иззеха оръжията на Вучич - партиотизма, кирилицата, а как ще управляват - ще бъдем изненадани

Бившият сръбски президент остави на масата ключовете за влиянието на Сърбия в Република Сръбска в Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и РС Македония. Въпросът е дали новата власт ще ги използва

Ако досега победителите във вота имаха оправдание да пазят конспирацията, защото срещу тях бяха всички инструменти, с които властта разполагаше, това вече е невъзможно

За разлика от младежите във Франция и Италия сръбските успяха да запазят ред и дисциплина в протестите

Вучич има шанса да изчака и да използва всяка грешка на Студентската листа, за да казва "При мен беше по-добре!"

Сръбският експеримент постави извън скоби корупцията и борбата срещу завладяната държава. Останалото - после

Мога да се обзаложа, че на стола на Вучич ще седне човек, който няма да концентрира цялата власт в себе си

Голямата опасност пред Студентската листа е да затъне в собственото си разделение

- Всички видяхме ликуващите множества в Сърбия, след като Студентската листа свали Вучич с впечатляващо мнозинство и активност пред урните. Как обаче това анархистично по същество движение без водач и опит в политиката и с хора от разнородни политически и професионални кръгове ще управлява Сърбия, г-н Василев?

- Това е въпросът, който си задават всички, включително и аз. Допускам, че има няколко варианта. Единият е тази разнородна политическа листа, която излъчиха студентите, да определи някои от своите членове за правителство и да ги натовари с изпълнителната власт.

Има и друг вариант - да се извадят трети лица, които листата, а оттам и студентските пленуми да контролират. При всички положения имаме изключително интересен експеримент по демокрация, по взимане на власт, който сега продължава и с управлението. С отворени очи чакаме да видим продължението.

- Сред спряганите за участие в новото правителство е кардиологът и професор в Нови Сад Илия Сърданович, но той се обяви за пръв сред равните и няма политически опит. Споменаваха се също банкер, социолог, актьор, баскетболист, бивш управител на банка. Кой ще замени Вучич?

- Никой от Студентската листа няма пряк политически опит и това е търсен ефект от студентите. Те не искаха да имат нищо общо нито с властта, нито с разделената опозиция.

Оттук нататък обаче нито аз, нито никой, който следи събитията в Сърбия, в момента е в състояние да заложи със сигурност кой ще е в новия кабинет.

Мога обаче да се обзаложа, че това няма да бъде човек като Вучич, който концентрира в себе си цялата власт. Това най-вероятно ще бъде правителство и министър-председател, които, пак повтарям, ще бъдат под някакъв вид контрол от парламентарната група и от този особен начин на пряка демокрация, който наложиха студентите. Досега те вземаха решения с много интересен подход - тайно, с възможно най-голямо мнозинство, понякога с консенсус, встрани от погледа на недоброжелатели, противници и медии.

Разбира се, така не може да функционира нито една демократично избрана власт. И ако досега студентите имаха оправдание да пазят конспирацията, защото срещу тях бяха всички инструменти, с които властта разполагаше, това вече е невъзможно.

Предполагам, че в действията на изпълнителната власт ще има прозрачност и контрол както от страна на парламентарната група, така и от страна на избирателите. Как ще го измислят, как ще стигнат до такива решения - не знам. Но предполагам, че отново ще бъдем изненадани.

- Как се бори корупция и се постига върховенство на закона в балканска страна, защото това е амбиция и задача номер едно, която си поставят тези млади хора?

- Сръбският експеримент постави корупцията, смяната на властта и борбата със завладяната държава извън скоби. В скобите останаха геополитическата ориентация, моделът в икономиката, идеологическите различия - както традиционни ляво и дясно, така и новите либерално и консервативно. Останалото - после.

Вероятно има много привърженици на този подход. Той победи с огромна преднина и в Унгария, като създаде референдумна атмосфера. Всички гласове в Сърбия се наляха в два основни потока, а останалите, с изключение на две партии на малцинствата, изпаднаха от парламента. Но ако този модел побеждава, това не означава, че ще бъде дългосрочно успешен. Защото оттук нататък много неща ще имат значение: как ще се определи бъдещата сръбска власт спрямо Европа, спрямо войната в Украйна, спрямо глобалните разделения и главното - спрямо големите въпроси на Сърбия.

Например Студентската листа твърди, че Косово трябва да бъде част от Сърбия, но Косово обяви независимост още през 2008 г. и тя е призната от мнозина. Как ще бъде решен този конкретен въпрос? Ще трябва въображение.

- Как ще лавира новото ръководство на държавата между Европейския съюз, който е най-големият търговски партньор на Сърбия, Китай, който е най-големият инвеститор в страната, и Русия, която пък е основен доставчик на природен газ. Маневри, с които Вучич доста гъвкаво се справяше?

- Има традиция в Югославия, а след това в Сърбия лавирането да бъде провъзгласено за висше майсторство в политиката. Но докато Вучич умееше да прави това еднолично, върху студентите и политическите им представители има много по-сериозни очаквания.

Засега като че ли Европа приема тяхната логика - дайте първо по-важното, а всички други въпроси по-нататък. Но от утре тези въпроси стоят на масата и чукат на вратата. Така че се съмнявам, че лавирането ще е възможно.

В Сърбия имат значение няколко гледни точки, които Александър Вучич доста добре осъзна и използваше. На първо място Сърбия има значение спрямо Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина, спрямо Косово, спрямо Черна гора и спрямо Република Северна Македония. Това бяха ключове от сейфа, които Вучич ловко използваше, за да повишава влиянието си там. Очевидно тези ключове са на масата. Ще ги използват ли и студентите? От друга страна, Сърбия има залежи на достатъчни за електрическите автомобили количества литий. Европейската икономика понякога изпитва изкушения да жертва някои принципи заради ключови суровини - нека си спомним руския газ. И това стои на масата.

От трета страна обаче, Сърбия вече не може да бъде двусмислена по отношение на Европейския съюз и трябва ясно да потвърди, че ще следва пътя си като кандидат за член в него.

- Днес Европа и Русия поздравяват победителите на сръбските избори, и не само те, но на протестите им преди тях нямаше нито едно европейско знаме. Как ще се развие този сюжет?

- Изключително трудно и с огромно усилие студентите, едни млади хора, успяха да задържат тази стратегическа амбивалентност в своето поведение. Те се движеха по линията на най-големия консенсус. Там нямаше европейски знамена, а главно руски. И когато съм разговарял с тях, те не бяха много щастливи от начина, по който Европа понякога подкрепяше Александър Вучич.

Сега става още по-трудно, защото има ключови въпроси, по които Сърбия като държава трябва да се произнесе. Но до формирането на правителство, докато се конституира новият парламент, има известно време тези неща да бъдат преценени.

Това, което виждаме в началото, е следното. Пропагандната теза на Александър Вучич беше, че студентите ще наложат санкции на Русия. Излезе обаче един представител на Студентската листа и каза, че няма да въведат санкции на Русия. Това ли е консенсусът? Ще видим.

И още нещо - Европейският съюз. Процесът на влизане в него означава енергия, означава условия, означава гаранции и от двете страни. Ако в момента Европа подаде ръка, тя ще чака ръката на студентите. Тази ръка обаче държи своите условия. Вижте например какви знаци идват от Хърватия: “Окей, студентите побеждават, но хайде да разговаряме за военните престъпления в миналото!”. Няма да бъде лесно.

- Какво ще стане със самия Вучич, който твърде бързо призна загубата си?

- Вучич запазва възможност да консолидира партията си и да се появи отново. Неведнъж политическата среда, от която той произхожда, се е преоткривала, търпяла е поражение, връщала се е в играта. Той има огромен опит във властта, в която е от 2012 г. Има и шанса да изчака и да използва всяка грешка на Студентската листа, за да казва “При мен беше по-добре!”. Трябва да признаем, че при него имаше известен икономически напредък. Да, студентите го обвиняват в корупция, но това е тема не само на Балканите, но и в цяла Европа.

Така че според мен Вучич ще чака своя шанс. Роден през 1970, той не е възрастен в политическия смисъл на думата, запазва известна популярност и има невероятната способност да контактува както с медии и инфлуенсъри, така и с обикновени хора. Друг е въпросът, ако се развихри едно ново правосъдие, а сърбите са способни на подобни действия - спомнете си операция “Сабя” след убийството на премиера Джинджич. Дали това няма да засегне сериозно ключови стълбове на Сръбската прогресивна партия и дори и семейството на Вучич? За брат му се говори много, а неговата майка беше нападната по време на изборите...

- Кои са опасностите пред властта с абсолютно мнозинство? Видяхме първи кадри от опити за саморазправа с проправителствена телевизия, главен редактор и журналист бяха изкарани от сградата. Няма ли заплаха от реваншизъм?

- Има опасност от революционно насилие. Сръбската история помни подобни прояви. Когато падна Милошевич с така наречената “булдозерна революция” на 5 октомври 2000 година, един с булдозер почти нахлу в общината. Аз после го интервюирах, той стана герой. Има такива прецеденти и засега Студентската листа се разграничава от тях. Но сами разбирате, че когато пада толкова отдавна окопала се власт, всички са разколебани - на първо място полицията, службите. Затова всичко е възможно, включително и провокации.

Аз например видях как бившият председател на парламента и бивш премиер Ана Бърнабич миналата вечер обикаляше и директно се караше на висок глас и с доста цветисти думи с протестиращи по улиците, за които вашите читатели със сигурност имат въображение.

Но по-голямата опасност е Студентската листа да затъне в някакви свои собствени разделения. Нека да видим, могат да измислят нещо, което на никого по света не е хрумвало.

Само ще ви дам един друг пример. Вижте какво правят младежите във Франция или в Италия. И обърнете внимание как сръбските протестиращи две години успяха да запазят съвършена дисциплина и организираност. Аз съм виждал как действат те на терен. Виждал съм как техните специални стюарди елиминират всякаква възможност за насилие, как изолират момчетата с черните качулки, как успяват да наложат съвършен ред и организация след техните митинги. Мислите ли, че им е било лесно след митинг, на който има 100, 200, 300 хиляди души?

- В края на миналата година в интервю за “24 часа” ми казахте, че студентите са създали нещо като огледален образ на политическата всеядност на президента. Още ли поддържате тази теза?

- Това е очевидно, но сега ще стане ясно дали е било само тактика, или това е политическото им съдържание. Тази тактика доведе до невероятната победа. Нещо подобно направи Петер Мадяр в Унгария. И те, както и той, пребориха огъня с огън. Те иззеха всички потенциални оръжия на Вучич - патриотизма, кирилицата, сръбското знаме, реда, организацията, най-вече конспирацията. Това е толкова сръбско! Само си представете сръбска конспиративна организация в ХХI век - века на социалните мрежи, в който всички тайни се разкриват за час-два, най-много ден. И си представете колко дълго те запазиха тайните си.

Предполагам, че времето за тактиката свърши. Оттук нататък идва времето за решенията. Както казах, беше трудно, сега става още по-трудно и сме любопитни да видим.

CV

Роден е на 9 януари 1970 г. в Перник. Завършил е 91-а немска гимназия със златен медал, а след това журналистика в СУ “Св. Климент Охридски”.

През 2001 г. защитава дисертация на тема “Утопии и антиутопии на новите медии”, за която му е присъдена научната степен “доктор”.

От 1992 г. е репортер в централната емисия “По света и у нас”, а през 1993-а - в “Панорама”. Става водещ на предаването през 2000 г.

Автор на множество репортажи и документални филми. Прави интервюта с най-известните световни лидери и със знакови писатели.

Носител е на многобройни награди.

Владее английски, руски, немски, испански, босненски/сръбски/хърватски, полски, ползва френски.