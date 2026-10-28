Само в "24 часа" на 28 октомври: Модата на частните бункери дойде и в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 28 октомври четете:

Модата на частните бункери дойде и в България, вече са изградени десетки, с размери от 20 до над 1000 квадратни метра

Цялата история с побоя на Слави Бинев от Маргините, Руснака и Джамов - документален разказ от следственото дело

и още много четива от специалното ни приложение "168 истории"

Освен това:

Смолян се бръкна със 100 хиляди евро, за да ремонтира временния път до Пампорово преди първия сняг

Преди да отворят Арабаконашкия проход, за да облекчи трафика по "Хемус", го затвориха

Проучване: 11% от българите искат по-малко депутати, но 73% не са чели конституцията

Есенно охлаждане за заемите, но взетите са двойно повече от парите на депозит в банки

Студентите иззеха оръжията на Вучич: патриотизма, кирилицата, а как ще управляват - ще бъдем изненадани - интервю с Бойко Василев

Вижте първите страници на "24 часа" от 28 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.