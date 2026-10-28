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Само в "24 часа" на 28 октомври: Модата на частните бункери дойде и в България

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Само в "24 часа" на 28 октомври четете: 

Модата на частните бункери дойде и в България, вече са изградени десетки, с размери от 20 до над 1000 квадратни метра

Цялата история с побоя на Слави Бинев от Маргините, Руснака и Джамов - документален разказ от следственото дело 

и още много четива от специалното ни приложение "168 истории"

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Вижте първите страници на "24 часа" от 28 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

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