"Независим" КЕВР, защо аз да плащам скъпия газ, а тези на централно парно - не?

Не зная колко от вас гледаха днес по интернет откритото заседание на КЕВР за цената на газа. Положението е катастрофално - от миналата седмица, когато Булгаргаз предложи увеличение с 34% до днес цената на Нидерландската борса ТТФ се е покачила с нови 20%. Предишните няколко месеца също вървеше нагоре.

От дружеството обещават да търсят резерви, но с това ново повишение, както и да смятаме едната трета на азерския газ, който вече е пресметнат в общата цена, и колкото и да изстискат от Чирен, увеличението едва ли ще падне под 30%.

Въпреки това КЕВР обещава да не вдига цената на тока и парното до 1 юли, а н.пр. Радев със задоволство го отбеляза на правителственото заседание.

Къде си бе, "независим КЕВР", ако имате резерви да компенсирате 34% къде сте ги крили тези 34% и защо не сте ги използвали досега? Що за скандална глупост? Или сте полегнали на килимчето?

Аз се отоплявам на газ и си плащам всяко увеличение като поп, защото съм приел, че такива са правилата на играта. От Радев не разбрах ще защити ли и моето повишение на газа през фонда за енергийна сигурност? Защото панелкаджиите също се отопляват на газ, само дето тяхното "котле" се намира в Топлофикация София, а моето - в мазето. Каква е разликата?

На газ в България се отопляват около 100 000 души, не шепа хора. И е задължително и те да бъдат компенсирани, само че да го кажат на Овергаз и да дотират и него. Ако продължаваме така всеки българин в страната, включително и пенсионерите, да спонсорират парното в София и някои други градове, докато Топлофикация тъне в дългове, които пак ние ще покрием, тая няма да я бъде!

И защо не обявят новите цени на 30-и, петък, както е редно, а на 2 ноември, след изборите?