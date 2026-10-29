Колко, какво и кога си заслужава да учим, за да успеем?

Голяма част от милиардерите не са завършили най-високо образование

Какви са идеите за прагматични знания в епохата на изкуствения интелект

Да погледнем връзката между ученето и богатството.

Да видим най-успелите. Основателят на “Майкрософт” Бил Гейтс напуска университета във втори курс. Ако той не беше започнал да дарява богатството си, сега щеше да е най-богатият човек в света с богатство над 1,7 трилиона долара – много по-богат от Илон Мъск! Стиф Джобс, основателят на Apple, напуска университета в първи курс, Зукърбърг, собственикът на “Мета” - “Фейсбук”, “Инстаграм” и др., напуска университета във втори курс, Майкъл Дел - след първи курс на 19 г., Лари Елисън, собственикът на “Оръкъл” също не се е дипломирал. Амавсио “Ортега”, собственикът на “Зара” също. Собственикът на “Гучи” Франсоа Пино напуска още средното училище. Ричард Брансън, собственикът на “Върджин груп” се е сетил да напусне училище още на 16 г. Списъкът може да бъде продължен.

30% от милиардерите в света са даже без бакалавърска степен

А сега забележете - 78% от милиардерите в света са без магистърска степен. Явно не им е трябвало. Вероятно е много от тях да са завършили и бакалавърската си степен под семейно влияние.

Защо това е така?

Според анализа на ОИСР от 2023 г., на Програмата за международно оценяване на компетентностите на възрастните (PIAAC) от 2012–2018 и редица други изследвания в десетки държави, само около 2% от работещите използват знанията си от училище по химия в работата и в живота; 3,5% - знанията си по физика; 4% - знанията си по биология.

Но цели 7,5% използват знанията си по математика извън събиране, изваждане, умножение, деление, просто тройно правило (популярен начин на решаване на уравнение с едно неизвестно), изчисляване на площ и обем на правоъгълник и обем на прости пространствени форми.

Извън специалистите използването на небазови знания е ограничено. Процеси като топлоотдаването се знаят и без човек да е учил физика. Да, повечето са наясно, че атомът се състои от ядро – позитрони и електрони извън ядрото, като в атома има други елементарни частици. Все пак е въпрос на базова представа за света. От химията се знае, че материята се състои от атоми и те се свързват в молекули при определени обстоятелства. Малко си спомнят точно как стоят нещата с валентността и съвсем малко – за

задачите за грам-мол например

В тези проценти на използващите училищните знания влизат и професиите, които специализирано използват основните предмети.

Въобще не става въпрос за подценяване на тези велики науки – те движат прогреса! И тези, които ще се занимават с тях, трябва сериозно да ги учат. Но това въобще не променя обстоятелството, че училищните знания, извън базовите, не вършат работа на огромната маса от работещите.

Математиката е общата наука за количествените отношения и е приложима навсякъде. Като точна наука тя възпитава логическото мислене и е изключително важна за всяка дейност. Но тази ѝ роля може да се изпълни и без да се навлиза в прекомерност за хората, които няма да я използват в нейните по-сложни форми. AI вече до голяма степен прави излишна работата на голямата част от математиците и програмистите. На преводачите – също. И сега има слушалки за симултанен превод, но с малко закъснение. Около 5 г. ни делят от момента, когато ще има такъв превод без осезаемо прекъсване на разговора. Това до голяма степен ще направи така, че

незнанието на чужди езици да не е проблем

Друг въпрос е, че ученето на чужд език допринася за развитието на мозъкът. Но има и други начини да се развива мозъка и пример за това е, че има немалко носители на нобелови награди по естествени науки, които са знаели само английски.

Останалите основни науки би следвало да се съсредоточат върху затвърждаване на базовите знания. А само за тези, които се интересуват, следва да се навлиза в дебрите на тези науки.

Поради тази причина все повече образователни системи създават специализация в последните 2 г. на образованието, за да се учат тези дисциплини, които биха вършили работа на завършващите. В международните IB програми се учат само 6 дисциплини, в които влизат не само основните науки, но и например бизнес, опазване на околната среда и т.н. В програмата A Level основно се избират само 3 предмета.

Все повече хора смятат, че не бива да се учи 12 г.

Единадесет е предостатъчно - дори с една година за учене само на чужд език. Идеите и препоръките на все повече изявени специалисти за родителите и по-големите ученици стават все по-видими:

Не наблягайте на предмети, в които не ви върви много. Едно изключение – ако ще се занимавате с която и да е наука по-сериозно, тогава трябва да сте се позанимавали с основните неща в математиката, за да формирате логическо мислене. Не на всеки е приятна математиката, но в базова степен ученето ѝ е задължително.

В последните 2 г. учете само тези дисциплини, по които се проявявате добре и с които свързвате евентуалната си кариера.

Детето ви е най-лесно да научи един широко използван чужд език до 3-и– 4-и клас. Учи се без граматика и остава за цял живот без усилията и загубата на време по-късно.

Ако имате идеи и сте предприемчив, може би не е необходимо задължително да учите висше образование. В съвременния свят можете да получите необходимите знания онлайн с частни преподаватели – това е много по-ефективно от преподаването на големи групи. Скоро AI ще преподава индивидуално и ще следи за вниманието ви по-добре от човек преподавател. Ако сте предприемач, в повечето случаи не си заслужава да отделяте време за магистърска степен.

В бързо развиващите се икономики като тази на САЩ никой не оценява професионализма в практиката по научните степени и длъжности. Например един лекар може да е най-добър и без да е професор

В образованието липсват базови знания по правила за безопасност, ежедневно приложимо право, семейни финанси. А те са много необходими.

Лекциите в университетите често не са необходими. Всичко следва да се прочете от подбран от преподавателя онлайн материал. Упражненията имат смисъл само в малки групи с активно участие на всеки в диалог с преподавателя – по решаване на проблеми, казуси и задачи във връзка с наученото.

Ако ще се занимавате с наука или с лицензирани професии – лекари, архитекти, инженери, юристи, фармацевти и др., базирани на сериозни знания,

в цял свят се изисква сериозно университетско образование

с истински пресяващи изпити, по възможност анонимни. И това ще става все по-индивидуализирано и с участието на AI. Това важи и за редица други професии.