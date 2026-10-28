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ДАНС проверява и пътища? А къде са отговорните за това експерти

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ДАНС да провери как са извършени пътни ремонти и колко пари евентуално са откраднати

Как завършиха преди няколко години шумните проверки на дебелината на асфалта по Северната скоростна тангента? С това, че проби от настилката бяха показани на журналистите и бе съобщено, че дебелината на отделните слоеве е трябвало да бъде друга. Разбирай, откраднат е материал. Нищо повече не последва.

Защото да докажеш, че някой е крал от асфалта или е налял по-малко бетон, трябва да се опреш на експертизата на независима лаборатория, каквато в малка България има само една.

Днес е още по-чудно, че прокуратурата възлага на... ДАНС да провери как са извършени пътни ремонти и колко пари евентуално са откраднати. А експертите, които трябва да установят всичко това, са едни и същи и работят в същата лаборатория. До нейните услуги прибягва и АПИ, когато проверява качеството на ремонтите. И ако е имало нещо да се установява за ремонта на свлачищата или за новите аутобани, експертите отдавна да са го установили. Стига някой да го възложи на тях, а не на служители от агенцията за национална сигурност, които гледат само документи.

Материала по темата четете тук.

ДАНС да провери как са извършени пътни ремонти и колко пари евентуално са откраднати

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