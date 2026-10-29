Само в "24 часа" на 29 октомври: Български тарикати точат НОИ с абсурдни измами

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 29 октомври четете:

- Кого българите ще разпознаят като раз(будителя) на апатията? 2 х 500 хил. плюс още 800 хил. резерв от гласове, активиране на поне 1/4 решава балотажа

- Йотова издържа срещу "кална" кампания, но като опитен политик сред малко истински мъже знае, че зрелищата стават позорища - интервю с поетесата Маргарита Петкова

- Родителите се страхуват за децата си. Държавата ги предава, а трябва да бъде до тях - интервю с Георги Кандев

- Какви са общите интереси на архитектите Ния Темиз и Калин Тихолов? Проверка на "24 часа", след като спорове за бизнеса им доведоха до убийството на Слави Бинев

- Димитър Рачков и Блатечки се връщат след 20 г. във "Вражалец"

Вижте първите страници на "24 часа" от 29 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.