Стилиян Иванов: Звездите дори не подозират за нашето съществуване, камо ли да ни помагат

Орфическата астрология не се занимава с измислените страхове от ретроградност на планетите, а ни кара да носим лична отговорност за успехите и неуспехите си

Орфизмът не изисква медитации и енергийни канали, а използва математическите формули на съзвездията и планетите

Покрай работата си на режисьор документалист от краен критик на астрологията преди десетилетия Иванов се превръща в ревностен почитател на себепознанието

Стилиян Иванов е автор на 63 документални филма, сред които "Ванга", "За кучетата и хората", "Истината за Орфей", "Траките", "Дервишите - мистиците на Изтока", "Кентаврите". Също за Петър Димков, Нешка Робева, Хачо Бояджиев. Последната му лента е "Спартак - неразказаната история", с която отбеляза 30 години в пътя на документалистиката.

Същевременно от 38 години Стилиян Иванов разработва собствена система по себепознание, която нарича "Асеман - орфическа астрология". Роден е на 29 август 1968 г. в Сандански. Завършва режисура в НАТФИЗ в класа на проф. Хачо Бояджиев.

- Г-н Иванов, само преди дни завърши последният ви семинар по себепознание, който изнесохте пред препълнена зала. Защо толкова много хора се интересуват от подобни теми, какво им разказвате?

- Себепознанието е единственият път към нашето щастие. Ако не познаваме себе си, ние не познаваме истинските си потребности и винаги ще се стремим да задоволим очакванията на другите за нас. Може и да бъдем богати, известни, красиви, властимащи и какви ли още не или поне ще се стремим към това, но никога нашата усмивка няма да стига до очите ни. За 11-а поредна година пробуждащите се и търсещи себе си жени и мъже от цяла България, а и от живеещите в чужбина българи посетиха станалия традиционен есенен семинар на "Асеман - Орфическа астрология", за да сверим всички заедно часовниците на нашия живот "тук и сега" с вечността и безвремието на "Кой съм аз и защо съм тук?". Такъв семинар предстои и във Варна тази неделя, билетите за който вече са свършили.

- Вие сте режисьор, който от години се занимава с астрология и върху нея градите тезите си за себепознанието. Какво представлява орфическата астрология?

- Орфическата астрология за разлика от популярната насочва вниманието ни към учебния процес на училището, наречено "Живот", в който не бягаме от предизвикателствата на средата, като например измислените страхове от ретроградност на планетите, препоръчващи в определени периоди "да не правим това или онова", а активно живеем, носейки лична отговорност за успехите и неуспехите си. Т.е. в орфическата астрология няма външна сила, която да ни проваля или издига. Учим се да намираме и да използваме личните си потенциали, които всеки от нас носи и е описал в звездната си карта, наречена "учебна програма". С едно изречение - всеки е отговорен за личното си щастие.

- Защо е наречена орфическа, по какво се различава от онази, с която всекидневно се срещаме под формата на хороскопи и предсказания по звездите?

- Наречена е орфическа, защото корените й намираме далеч назад в хилядолетията, когато Орфей - бащата на астрологията, както е определен от древните гърци, пръв донася на европейския континент идеята за безсмъртието на човешката душа, прераждащата се от живот в живот, за да се учи с цел да се усъвършенства.

- Каква е връзката на орфическата астрология с орфизма?

- Орфизмът е математика, изкристализирала в най-чистия си вид в школите на Питагор в VI в. пр. н. е. Идеята, че можем да опознаем себе си, използвайки математическите формули на съзвездията и планетите, е напълно рационален подход към човека и обитавания от него свят. Изисква не медитации, енергийни канали или магически портали, а мислене. Единствено и само мислене. Нещо, което, уви, плаши много хора, защото най-ценното нещо на този свят са мисълта, раждаща знание, и знанието, раждащо мисъл.

- Какъв вид наука е тази астрология, доколко може да се съмняваме в нея и как трябва да я приемаме?

- Съмнението е част от процеса на мислене. Добре е да се съмняваме. Добре е да питаме, да изследваме. Единствено не бива да се съмняваме във факта, че "човекът е съзнателно същество, надарено с привилегията да познава света, заради което е отговорен за света, в който живее". Това е цитат от клинописна плочки на възраст близо 5000 години.

- Защо астрологията е просъществувала толкова дълго време?

- Най-ранните изображение на съзвездия и планети са на възраст 32 000 години. Това съвпада с времето на ключов скок в когнитивното и културното развитие на човечеството - появява се сложно изкуство, ранни религиозни вярвания и усъвършенствани оръдия на труда, развиват се трайни социални структури. Математиката на съзвездията винаги е вървяла редом с израстването на човека, защото е давала още един вариант за намиране на решения. Нещо, което е претърпяло хилядолетната проверка на времето, не може да бъде зачерканто от никакви хора или групи, страхуващи се от пробудения и осъзнат човешки дух.

- Вие имате десетки документални филми за Орфей, за суфизма, за източните учения. Кои са най-интересните, а и полезни неща, които научихте, докато снимате по света?

- Наученото от мен съм го систематизирал именно в системата "Асеман - орфическа астрология". Това не е празна теория, а работещ инструмент за себепознание.

- Българите сме православен народ, а православието не зачита особено хороскопите, зодиите, астрологията. Как преодолявате това противоречие?

- Не се противопоставям на безбройните различни гледни точки към света, в т. ч. религиозните. Математиката на съзвездията и планетите дава още един пласт към пътя на човека към Създателя, т.е. към него самия, защото светлината, която всеки от нас носи, е истинският творец. Вярвам, че идваме от светлина в мрак, за да отидем отново в светлина. Ние сме тук не да търсим светлината, защото ние самите сме светлина, дошла да разпръсне мрака.

- Могат ли звездите да ни помогнат в решаването на всекидневните проблеми, или в постигането на по-далечни човешки цели? Не е ли доста утопична тази вяра?

- Звездите дори и не подозират за нашето съществуване, камо ли да ни помагат в каквото и да било. Но умелото разчитане на математическите формули, ясно написани високо над нас, помагат да намерим вярното за нас решение, което невинаги ще бъде назовано "правилно" от заобикалящите ни хора. Знанието за това кои сме ние и защо сме тук няма да ни помогне да си купим най-добрата марка телевизор, но ще ни помогне да осъзнаем защо точно в този момент повече отвсякога имам нужда от добър портал, в случая телевизор, през който да видя света или да избягам от себе си.

- Вие защо и как започнахте да се занимавате с астрология?

- Занимавам се с изучаване на звездните пътеписи още от ученическите ми години с цел да намеря слабото им място. От краен критик обаче още преди десетилетия се превърнах в ревностен почитател на хилядолетното знание за "небето в мен", защото в работата ми на режисьор документалист, обхождайки чудновати места и срещайки се с уникални хора, се убедих, че това е един от най-истинните пътища за себепознание, за тези, които са готови за среща със себе си без маските, наложени ни от средата, в която живеем. Защото най-плашещият въпрос днес е: "А ако не съм този, за когото ме карат да мисля, че съм?"