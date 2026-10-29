Новите правила на света: Инициативата за глобално управление на Китай една година по-късно

Измина една година от обявяването на Инициативата за глобално управление на Китай на 1 септември 2025 г., по време на най-голямата среща в историята на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) с участието на над 20 държавни ръководители и представители на 10 международни организации.

Това е четвъртата глобална инициатива на Китай. Предишните три са за развитие (2021), за сигурност (2022) и за цивилизациите (2023). Според концепцията на документа, публикуван от китайското Министерство на външните работи, предходните три инициативи се занимават с конкретните области, докато новата инициатива задава желаната посока, принципите и пътя на реформата на самата система на глобално управление. Самият концептуален документ не включва текстове за финансиране или създаване на нова институция. Идеята е да се работи чрез ООН и регионалните организации, с приоритет областите, където управлението липсва най-много: реформата на международната финансова система, изкуствения интелект, киберпространството, климата, търговията и космоса.

Какво се случи след обявяването на инициативата в изминалата година?

На 9 декември 2025 г. в ООН се създаде Група на приятелите на глобалното управление. Това е клуб от държави, които подкрепят инициативата. Започва с 43 членове и през май 2026 г. броят им надхвърля 160 през май, а групата има клонове в Ню Йорк, Женева и Виена.

На 28 май 2026 г. външният министър на Китай Ван И представи девет направляния на исканата реформа пред ООН, с което за първи път се задава конкретика. Речта на Ван И съдържа информация на три равнища: (1) деклариран консенсус между членовете на групата, (2) девет приоритетни направления за реформа, (3) конкретни ангажименти и инструменти на Китай.

Декларираният консенсус включва пет точки на вече постигнато съгласие: демократизация на международните отношения, т.е. всички държави, независимо от размера, силата и богатството си, имат право сами да избират обществения си строй и пътя си на развитие и да участват в глобалното управление на равни начала, както при вземането на решения, така и при разпределянето на ползите; спазване на целите и принципите на ООН и еднакво прилагане на международното право без двойни стандарти; запазване на централната роля на ООН, укрепване на многостранните механизми и отхвърляне на едностранните действия и силовата политика; намаляване на разделението между Севера и Юга и решаване на най-неотложните практически проблеми пред международната общност чрез конкретни действия.

Деветте направления, които Ван И предлага от името на Китай, обхващат цялата архитектура на глобалното управление. Първото направление е реформа на ООН с цел повишаване на нейната ефективност, като процесът се ръководи от държавите членки и предвиждаоптимизиран секретариат и строга финансова дисциплина. Второто направление цели засилване на авторитета на Съвета за сигурност чрез по-голяма представителност на развиващите се държави и приоритет за Африка, но без промяна на ветото. Третото направление е свързано с адаптиране на мироопазващите операции към новите реалности чрез по-ясни мандати и по-тясно сътрудничество с регионалните организации. Четвъртото направление поставя отново развитието в центъра на дневния ред на ООН и изисква от развитите страни да изпълнят финансовите си обещания. Петото направление е свързано с правата на човека и отстоява принципа, че положението с тях във всяка страна следва да се оценява преди всичко от собствения ѝ народ. Шестото е реформа на международната финансова и търговска система: преразпределение на квотите в МВФ и на дяловете в Световната банка и възстановяване на механизма за уреждане на спорове в Световната търговска организация (СТО). Седмото направление засяга създаването на правила за изкуствения интелект, включително за военното му използване. Осмото е управление на кибер- и космическото пространство на основата на киберсуверенитета и мирното използване на космоса. Деветото е провеждане на активен диалог между цивилизациите. В съвкупност направленията съчетават предпазлив език към съществуващите институции с конкретни искания там, където правилата все още се пишат или където Китай би увеличил тежестта си.

Най-практичното искане в деветте направления засяга квотите в управлението. Китай настоява Световната банка да преразгледа дяловете на държавите, а МВФ да преразпредели квотите, така че те да отразяват днешното състояние на икономиките. На практика това би дало повече глас на развиващите се страни, но и на самия Китай.

Конкретните китайски ангажименти по линия на инициативата за глобално управление са обявени в три области. Първо, Китай ще използва два съществуващи фонда за проекти по линия на глобалното управление и за обучение на членовете на Групата на приятелите. Първият е Фондът за мир и развитие Китай–ООН. Си Дзинпин го обяви през 2015 г. като фонд от 1 млрд. долара за 10 години, но при подписването на споразумението сумата беше намалена до 200 млн. долара. През 2020 г. фондът беше удължен до 2030 г. и досега е финансирал над 200 проекта. Вторият е Фондът за глобално развитие и сътрудничество Юг–Юг, създаден през 2015 г. и разширен през 2022 г. до общо 4 млрд. долара. Нито един от двата фонда не е нов. И двата вече се представят и като инструменти на Инициативата за глобално развитие, тоест Пекин ги пренасочва и към новата инициатива, без да заделя допълнителни пари. Второ, Китай настоява повече агенции на ООН и международни организации да се преместят в развиващи се страни, а повече хора от тях да заемат ръководни постове. Китай например е домакин на седалището на новата медиационна организация в Хонконг и предлага секретариатът на новото споразумение на ООН за биоразнообразието в открито море да бъде в Сямън. Трето, от 23 до 25 октомври 2026 г. в Китай се проведе първият Форум за глобално управление в Сюнан, новия град в провинция Хъбей, построен като град на бъдещето. Форумът беше обявен официално на 17 юни 2026 г. на правителствена пресконференция за представяне на бяла книга за глобалното управление. По време на форума Китай обяви осем практически действия за по-нататъшно изпълнение на инициативата за глобално управление. Създаден бе международен експертен съвет, който прие документ, излагаш визията на форума. Близо 400 китайски и чуждестранни участници обсъдиха възстовяването на доверието и сътрудничеството в период на промени, невиждани от столетие, както и за реформата на глобалното управление. Редица институции представиха своите изследвания, и се постави началото на съвместна изследователска мрежа за управлението на икономиката и търговията в Глобалния юг, както и на Механизъм за диалог между китайски и чуждестранни медии за Инициативата за глобално управление.Така инициативата постепенно излиза от рамките на декларациите и придобива практическо измерение с конкретни действия.

Защо Китай иска реформа в системата на ООН и в системата на глобално управление?

Основните причини са три. Първата е, че глобалният юг е силно непредставен. Развиващите се страни вече произвеждат голяма част от световната икономика, но гласът им в институциите не отговаря на тежестта им. Пример е МВФ, при който квотите, от които зависи гласът на всяка страна, все още отразяват икономическата карта отпреди десетилетия. Нововъзникващите и развиващите се страни произвеждат 60% от световния БВП, но имат само 40% от гласовете. Китай произвежда около 18% от световната икономика, но има едва 6,09% от гласовете. Квотата му е по-малка дори от японската, а Индия има само 2,75%. През декември 2023 г. поредният преглед на квотите в МВФ завърши без никакво преразпределение. Ако квотите се изчислят точно по сегашната формула, САЩ ще паднат под 15% и ще загубят ветото си, а гласът на Китай ще се удвои. Подобна е картината и в Световната банка: прегледът на дяловото участие от 2025 г. също не доведе до преразпределение, САЩ (16,09% от гласовете) остават единствената държава с право на вето, а Китай (5,79%) отново е след Япония, макар че според формулата на самата Банка би трябвало да е на второ място. Затова тази реформа едва ли ще се осъществи, но затова пък Китай ще има повече симпатии сред развиващите се страни, които също са недостатъчно представени.

Втората причина е, че авторитетът на правилата ерозира. ООН е най-универсалната, представителна и авторитетна международна институция, а международната система, съсредоточена около ООН, играе незаменима и жизненоважна роля в глобалното управление. С течение на времето и развитието в международната обстановка, системата за глобно управление е все по-неадекватна и несъстоятелна, като нейните дефицити се задълбочават. Уставът на ООН не се спазва последователно, пренебрегват се целите на организацията, спират се финансирането и доставките, възпрепятства се приемането на резолюциите на Съвета за сигурност, парализира се механизмът за уреждане на спорове на Световната търговска организация. Всичко това оказва сериозно влияние на международния ред, увеличава се трудността за работа на многостранните механизми, а доверието в многостранното сътрудничество отслабва. Многостранните програми често само се обсъждат, но не се решават, или се взимат решения, които не се прилагат. Оперативната ефективност и способността за реагиране при извънредни ситуации на ООН и на други международни институции трябва да се подобрят.

Третата причина е, че системата не работи достатъчно ефективно. Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. сериозно изостават. Климатът и различията в достъпа до цифрови услуги стават все по-остри проблеми. Само 35% от целите до 2030 г. са на път да бъдат постигнати или напредват умерено, а 18% са се влошили спрямо 2015 г. Около 3,4 млрд. души живеят в държави, които плащат повече лихви, отколкото харчат за здравеопазване или образование. Обещаните от богатите страни 100 млрд. долара годишно за климатични мерки бяха постигнати едва през 2022 г., с две години закъснение. На климатичната конференция в Баку през 2024 г. те се ангажираха с 300 млрд. долара годишно до 2035 г. при необходими поне 500 млрд. Друг е въпросът за това колко от богатите страни сами могат да се справят със собствените си климатични проблеми, без нужните технологии и ресурси.

Липсват и правила за управление в нововъзникващи области като изкуствения интелект (ИИ), киберпространството и космическото пространство. През август 2025 г. ООН създаде научен панел и глобален диалог за управлението на ИИ. И двата органа са само консултативни: не издават задължителни правила, а панелът изобщо не се занимава с използването на ИИ за военни цели. Преговорите за т.нар. „роботи убийци“ в рамките на Конвенцията за конвенционалните оръжия текат от 2014 г. и все още няма договор. Основният договор за космоса е от 1967 г. Той не урежда сателитния трафик, космическите отпадъци и мегаконстелациите от хиляди сателити. В областта на киберсигурността има само необвързващи норми за поведението на държавите. През 2024 г. беше приета конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, но тя засяга престъпниците, не поведението на държавите.

Самата ООН е в трудно състояние. Бюджетът за 2026 г. е намален с 15%, а щатните бройки с близо 19%. Според дипломати съкращенията засягат по-силно младшите служители и програмите за развитие, тоест там, където Глобалният юг има най-голяма нужда. През януари 2026 г. администрацията на Тръмп обяви, че САЩ напускат 66 международни организации и структури, повечето от тях свързани с ООН. Вашингтон почти спря да плаща задължителните си вноски.

Последиците се усещат веднага. Към края на април 2026 г. неплатените вноски в редовния бюджет на ООН са близо 2,8 млрд. долара, като около 2 млрд. от тях дължат САЩ. През май ООН предупреди, че парите ѝ може да свършат до средата на август. Застрашени са заплати, мироопазващи мисии и хранителни програми. Тогава въпросът вече не е кой има вето, а дали институцията изобщо има значение.

В тази празнина Китай се представя като защитник на ООН и на многостранността. Той вече е вторият най-голям вносител: 20% от редовния бюджет и почти 24% от бюджета за мироопазване. В този смисъл Инициативата за глобално управление е инструмент за легитимност, а не за правна промяна. Ако светът започне да вижда САЩ като пречка пред справедливия ред, а Китай като негов защитник, Пекин печели влияние, без да е променил и една запетая в Устава на ООН.

Какво означават тези искания за реформи в глобалното управление за страна като България?

За България исканите реформи са двусмислени. Страната ни е член на ООН от 1955 г. и за 70 години е била непостоянен член на Съвета за сигурност само три пъти, последно през 2002–2003 г. Причината е, че Източноевропейската група има едно-единствено непостоянно място, въпреки че броят на членовете ѝ се е удвоил за последните 30 години. Инициативата обаче поставя акцента върху Африка и развиващите се страни, а не върху Източна Европа. Шанс за България би имало, само ако реформата тръгне по пътя на повече непостоянни места, какъвто предлагат някои групи държави.

В МВФ ефектът по-скоро ще е малка загуба. България има под 0,2% от квотите и е в група, водена от Белгия и Нидерландия. Всяко преразпределение към развиващите се страни ще намали дела на Европа, която е свръхпредставена. Изключение би било увеличаването на основните гласове, които всяка държава получава независимо от размера си, то би помогнало на малки страни като България.

Тъй като България решава външнополитическите си въпроси с ЕС и няма данни да е в Групата на приятелите на инициативата, прякото влияние ще е малко. По-вероятен е косвеният ефект и повече интерес от китайски инвеститори по линия на „Един пояс, един път“ и формата на страните от Централна и Източна Европа и Китай, в които страната участва от години.

Относно деветтте направления на глобално управление, всяка от 193-те държави членки на ООН вече може да участва в Глобалния диалог на ООН за управлението на изкуствения интелект, открит през септември 2025 г., и да предлага експерти за новия Независим международен научен панел за ИИ. За панела са постъпили над 2600 кандидатури от над 140 държави, и са избрани 40 експерти.

България разполага със собствен потенциал в тази област. Институтът INSAIT в София, създаден с подкрепата на ETH Zurich & EPFL, разработи BgGPT, първия голям езиков модел на български език. През март 2025 г. страната беше избрана за домакин на една от шестте нови европейски фабрики за ИИ, заедно с Австрия, Франция, Германия, Полша и Словения. Проектът BRAIN++ в София Тех Парк е на стойност 90 млн. евро, наполовина европейско и наполовина национално финансиране. Там работи и европейският суперкомпютър Дискавърър. Освен в ООН, България участва в правилата за ИИ и като държава членка на ЕС при прилагането на Акта за изкуствения интелект. Според организацията CAIDP тя е сред подписалите и Рамковата конвенция на Съвета на Европа за ИИ, първия правно обвързващ международен договор в тази област. Отделно, Китай предлага създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на ИИ, която е отворена за присъединяване от други държави.

Макар исканите реформи да не са насочени пряко към страни като България, те отварят възможности, които страната ни може да използва. Дебатът за по-справедливо представителство засилва и аргумента на Източна Европа за второ непостоянно място в Съвета за сигурност, искане, което страните от региона отправят от години. Предложението за повече основни гласове в МВФ би дало повече тежест именно на малките държави. Най-голям е потенциалът в новите области, където правилата тепърва се пишат. Там България влиза не от позицията на догонващ, а с реални постижения: собствен езиков модел, европейска фабрика за изкуствен интелект и суперкомпютър от европейската мрежа. Като членка на ЕС и на ООН страната има достъп до всички основни форуми, в които се определя бъдещето на тези технологии. Така, в един свят, който търси нов баланс, България има шанс да бъде не само наблюдател, а и участник в изграждането на новите правила.