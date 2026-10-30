Иванка Сотирова: В децата ни има натрупани мълчания – трябва да ги взривим. Стрес вкъщи и “много изпити” виновни за агресията им

В анкета с 14 въпроса се откроиха 7 проблема, които чакат бързо решение, казва омбудсманът на Стара Загора

- Г-жо Сотирова, напоследък Стара Загора влезе в криминалната хроника с 2 тежки престъпления, извършени от тийнейджъри от града, макар и в Пловдив. 17-годишна ученичка бе сред най-активните в жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, след това 14-годишен, учил до края на VII клас в Стара Загора, уби с нож майка си. По този повод пловдивски учители казали, че проблемът, довел до тези трагедии, е с адрес в Стара Загора. Имат ли право?

- Този извод, без съмнение, е пресилен, тъй като в Стара Загора имаме 19 хил. ученици от I до XII клас, а тук говорим за две престъпления.

Тази пролет, много преди случаите в Пловдив, по инициатива на младите омбудсмани на Стара Загора в училищата се проведе анкета. Резултатите показаха тревожни тенденции, заради които трябва да ни светне червената лампичка. Макар че проблемите сред младите хора едва ли са само със старозагорски адрес.

- Каква беше тази анкета и какво показа?

- В Стара Загора вече 7-а година учениците избират свой млад омбудсман и негов заместник. Тази година това са единайсетокласниците от езиковата гимназия "Ромен Ролан" Илиян Илиев и Зара Кичукова.

За да работят по-успешно със своите връстници, те организираха анкета "Проакивна учебна и личностна система" (ПУЛС), която бе разпратена във всички училища в града.

Анкетата включваше 14 въпроса, някои със свободни отговори. Получиха се 513 валидни отговора на ученици от V до XII клас.

Подробен анализ на резултатите бе представен пред педагогическите съветници и психолозите в старозагорските училища и на отдел "Образование" в общината.

Откроиха се 7 основни проблема, които чакат своето решение. Като първи проблем и основен причинител на стреса сред учениците бе откроено учебното претоварване. За него най-често говорят децата в VII, X и XII клас, посочват го 80% от тях. Сега системата в училище стимулира броя на изпитванията, а не дълбочината на усвояването на учебния материал.

398 от анкетираните се оплакват от "твърде много контролни, тестове или изпити", а 276 откровено си признават, че срещат трудности при разбирането на учебния материал.

А това е индикатор за методите на преподаване и неадаптирането им към различните темпове на усвояване в различните ученици.

Извън това 92 от децата говорят и за натиск от страна на семействата им като самостоятелен причинител на стрес. По този повод младият омбудсман на Стара Загора Илиян Илиев зададе логичен въпрос: "Разследващите не казват нищо за мотивите на 14-годишния да убие така жестоко майка си. За него стана ясно, че до VII клас е бил отличник в старозагорско училище, член на ученическия съвет, имал престижно класиране на олимпиада по информатика. Но дали пък примерно майка му не го е претоварила с всички тези отговорности да бъде най-добрият и това да е било неговият повратен момент? Не знаем дали е имал някакви проблеми, които е искал да изкаже.".

Тук ще добавя, че родителите му са били разделени от дълго време, а децата, особено в незряла възраст, преживяват раздялата на родителите и тя се отразява при по-интровертните. Те няма с кого да споделят. Моделът на семейството им се отразява, докато станат зрели хора, дори 20-годишните и нагоре търсят родителите си за съвет и за подкрепа.

- Неслучайно след първото заседание за мярката за неотклонение на момчето прокурорът от Пловдив Гинка Лазарова посъветва всички родители да говорят повече с децата си.

- Дисфункционалната семейна среда е сред 7-те основни проблема, очертани в анкетата. Според 17,5% домът не успокоява стреса, а го усилва. От една страна, често поради заетост родителите не обръщат достатъчно внимание на децата си, не намират време за разговори, а наследниците им постоянно са вторачени в телефоните си. Но от друга - по-често наблюдаваният проблем не е липсата на грижа, а използването на унаследени модели на възпитание и реакция, които невинаги отговарят на нуждите на сегашните млади хора.

Освен това някои от тях се страхуват от реакцията на родителите, ако споделят проблем, други предпочитат да се справят сами. Всичко това насочва към необходимост от по-адаптивен и индивидуален подход към всяко дете - различните имат различни емоционални потребности и начини на справяне.

Третият проблем е нарушената система при децата за търсене на помощ и подкрепа при необходимост. Въпреки наличието на достъпна психологическа подкрепа учениците рядко я възприемат като първи избор при лични затруднения.

Едва 69% посочват, че биха се обърнали към психолог, докато 381 биха потърсили подкрепа от приятел - вероятно защото той е на тяхната възраст. Освен това съществува страх от последствията, ако споделиш, и той е по-силен от доверието в системата. Това обяснява защо само 45 от анкетираните ученици биха се обърнали към директора си при проблем.

Един от изводите ни е, че тъкмо тази нарушена система за търсене на помощ, особено психологическа, е в основата на всички проблеми. Смятаме, че тя ще трябва да е по-достъпна, да се премахне стигмата спрямо нея, която съществува. Да се знае, че не е срамно да потърсиш психолог. За целта следва да има повече педагогически съветници и психолози в училищата, да се говори повече за менталното здраве с децата.

Като 4-и и 5-и проблем се открояват тормозът в училище и социалната изолация в него, фрагментираният климат. Оказва се, че 84,1% от 7-класниците са преживели тормоз в училище, което е значително над средното за другите класове. Съществува и онлайн тормоз - той е невидим за училищния персонал, докато детето не се оплаче, че е жертва на такъв тормоз. Но 35% се оплакват от него.

Много тревожен е фактът, че 15% от учениците не намират нищо значимо в училище, а идват по задължение, макар да им е скучно. Това е свързано с риск от демотивация към учението.

Не зная с какво го заместват, всеки може би си намира алтернатива. Младите твърдят, че връстниците им приемат за готино да не се интересуваш от училището и дори да имаш любим предмет, да не го признаят. Може би в последно време това е мода. Всеки иска да бъде чут, да бъде център на внимание. Но в публичното им пространство не се приема за ценност да си отличник, победител на олимпиади, където пак можеш да станеш център на внимание.

Може би заради това почти 79% харесват най-много не работата в училище, а приятелите и съучениците си. Не са припознати и извънкласните дейности - 18,7% ги сочат като значими.

От разговорите ми с децата става ясно, че класовете най-често са разделени по групи, които сами определят своите правила и норми на съществуване. Тези от връстниците им, които не се вписват, биват изключени или игнорирани. Това е форма на социална агресия, също трудно видима за учителите. 101 от анкетираните признават, че са игнорирани от съучениците, а тъкмо тези деца са 2,5 пъти по-податливи на тормоз от останалите.

Според старозагорските ученици сред проблемите е и конфликтът учител - ученик, както и ниската правна грамотност при децата. Учениците са наясно, че имат права, но 35% не познават конкретното им съдържание или механизъм за упражняване.

А това поддържа пасивност. Ученик, който не знае как и къде може да подаде официален сигнал, по-вероятно избира да мълчи при тормоз или дисфункционална семейна среда. Потиснат, а не разрешен остава и евентуален конфликт с учител, тъй като ученикът рядко може да оспори учителя си без риск. И в този случай детето избира мълчанието. Още повече че системата не предвижда редовна ученическа оценка на преподаването.

Моят извод е, че обикновено учениците не говорят открито за проблемите си, предпочитат да ги таят. Всичко това наричам натрупани мълчания, които заедно с младите омбудсмани се опитваме да взривим. Защото има и трагични случаи, стигало се е и до самоубийства.

Моят апел е за много внимателен подход към учениците в училищната среда, без да омаловажаваме ролята на семейството.

Педагогическите съветници и психолозите следва да бъдат много съсредоточени. Това става във взаимодействие с класния ръководител, с всички учители, за да се знае кой ученик как присъства в общението с класа. Понякога симптоматиката в поведението може да бъде много подсказваща.

Младите омбудсмани канят връстниците си на дискусии за "невидимите борби"

"Ролята на младите омбудсмани е да направим институционалното общуване с нашите връстници нещо по-приятно. Те реално да чувстват, че не говорят с омбудсман, а с връстник, който е готов да им помогне и има ресурс да ги насочи към правилната институция. Стремим се не само да бъдем чути, но и да бъдем полезни. Все пак промяната започва от там, когато спрем да приемаме проблемите за нещо нормално", казва младият омбудсман на Стара Загора Илиян Илиев.

От есента на миналата година, когато са избирани, досега те са получили две официални жалби от ученици. В едната 10-класничка се оплаква от сапуните в училището , които причинявали кожни проблеми. В другата момиче в IX клас сигнализира за лоши отношения между учител и ученик.

Тези и редица други проблеми младите обществени защитници дискутират с психолози и връстниците си по време на дискусиите, които организират. Нарекли ги "невидимите борби", защото всеки изживява своята вътрешна борба, има вътрешно противопоставяне за това как да реагира в дадена ситуация.

По време на тези разговори се коментират основни проблеми по желание на учениците. Първата тема беше за себеизразяването, втората - за хранителните разстройства и връзката им с балансираното ментално здраве.

"Тази тема е особено важна за младите момичета, които често прекаляват в желанието си да бъдат по-слаби и красиви и рискуват здравето си. Дискутирахме булимията и анорексията. И пак стигнахме до проблема с общуването - оказва се, че има семейства, в които родителите дори и не подозират, че детето им има булимия.

Новата тема, по която ще говорим през ноември с връстниците ни, е за неприкосновеността на човешкото тяло - също особено актуална тема за момичетата", разказва Зара Кичукова.

ВИЗИТКА

Иванка Сотирова е родена на 25 декември 1952 г. в Асеновград

Дългогодишен учител по френски език, в продължение на 16 години е била директор на езиковата гимназия "Ромен Ролан" в Стара Загора

В периода 2011-2013 г. е зам.-кмет на Стара Загора с ресори култура и образование

От 2023 г. досега е омбудсман на общината