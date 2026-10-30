Не ти ли писна да не гласуваш?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вижте тези две първи страници - това са и процентите от последния (преди 5 години) вот и неделния първи тур. Колко важни новини липсват върху тях!

Грешите, ако мислите, че наказвате политиците

Грешите, ако подценявате ролята на президента - той е омбудсманът между институциите и ги тласка да решават проблемите за доходи, здраве, образование, външна политика

В деня за размисъл миналата събота преди първия тур на президентските избори за първи път в 35-годишнината си история "24 часа" излезе с почти празна първа страница.

Нещо, което в българския печат не се бе случвало. Видими бяха само 34% - заглавието, но не и съдържанието. Защото 34% гласуваха на последния вот за държавен глава преди 5 години.

Така показахме нагледно какво означава да получиш само една трета и да направиш първа страница само върху 1/3. Какво ще се случи, ако получавате третина от заплатата си или 1/3 лекарства от изписаната рецепта?

Милиони българи могат да участват в решаването на собствените си проблеми, като зададат на избори дневния ред на държавата. Но не го правят. На 25 октомври те отново оставиха малцинството да дописва важното. Сърдити на своите политици или просто апатични, пропуснаха да гласуват.

Избирателната активност удари дъното в цялата ни демократична история - малко под 23%. Едва един от всеки петима с право на глас.

Днес отново ви показваме нагледно как би изглеждала първа страница, ако върху нея има само 1/5 текст - колко бе делът на гласувалите на първия тур. Неизречени и ненаписани да останат новините, от които зависи животът ни днес и утре.

Не, не наказваме политиците, като "не им гласуваме". Защото на избори ние излъчваме с временен мандат едни хора, които да организират и осигурят работата на всички институции. Със заделените от нас средства и срещу заплата, която ние им даваме.

За да имаме здравеопазване, образование, култура, достъпни стоки, добри пътища, защита на личната ни сигурност и гаранции за националната. За да се приемат умни закони и всички да спазват правилата.

Но за да се случва всичко това, трябва да участва цялото общество - и тези, които поемат отговорността да свършат работата, и най-вече тези, които трябва да им я възложат.

Да, президентът не отговаря за цените, за клиничните пътеки, нито за шофьорите джигити или лошите ремонти.

Но има важната роля на посредник между институциите. Това е човекът, излъчен да задава тона в обществото. И темите, които са важни за всеки българин.

Единственият политик на върха, който се избира пряко и по силата на това е призван да бъде "обединител на нацията" - така, както пише в конституцията.

Освен важната си роля на посредник има и силата на балансьор чрез определени назначения - в регулаторите, сектор сигурност, дипломацията, съдебната власт.

Както и правото да налага вето върху законите. Да, то е преодолимо, но обществото има своя глас и коректив в негово лице - гаранция, че ако една норма нарушава интереса на голяма група от хората, това няма да остане скрито. И рано или късно ще бъде поправено.

Президентът получава информация от първа ръка от спецслужбите. Той знае какво се случва у нас и по света и е този, който може да предупреди народа си.

Върховен главнокомандващ в така размирния днешен свят.

Лицето на България. Този, който разговаря с останалите световни лидери и защитава нейния интерес.

Не искате ли да определите с гласа си кой да поеме важното посредничество между институциите в България и да ни представлява навън?

Важно е какво мислите вие, уважавайте себе си и изразете волята си.

Не ви ли писна да не гласувате?

Не оставяйте друг да дописва важните страници в живота ви!

* Проектът на "24 часа" за провокиране на гражданска активност е по идея на криейтив агенция NEXT-DC - наши дългогодишни партньори, чиято работа за редизайна на списание "Космос" беше отличена с награда ФАРА.