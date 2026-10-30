Малките вече не искат да станат пилот, полицай, а “известен”

Как заради треската за лайкове вече не се питаме "Щастлив ли съм", а "Изглеждам ли щастлив"

Когато бяхме малки, ни задаваха въпроса: “Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?”. И ние отговаряхме: “Лекар”, “пилот” или “учител”, някои даже искаха да бъдат полицаи. Днес много деца отговарят с една дума: “Известен”.

Те не споменават с какво, нито защо – важното е да бъдат познати от всички. А когато пораснат, преди да изпият кафето си, вече ще са разбрали колко души са видели това, което са публикували вчера.

Малко число в ъгъла на екрана започва да определя настроението им

за деня, а това, което винаги е било специално чувство за човека – да бъде забелязан и оценен – вече се измерва и преброява.

Още от зората на цивилизациите поетът е искал името му да бъде запомнено, писателят – думите му да бъдат прочетени, а политикът – споменът за него да бъде запазен. В това няма нищо лошо; това е един от аспектите на търсенето на смисъла на нашето съществуване. Новото е, че технологията направи признанието измеримо. Докато преди човек чакаше години, за да разбере дали творбата му е достигнала до хората, сега числата го уведомяват за минути. Така древната нужда се превърна в цяла

икономика на вниманието, а появата стана самоцел

И в това има парадокс. Човекът си усъвършенстваше работата, защото искаше да бъде добър в нея; днес обаче може да започне с друг въпрос: Ще го види ли някой? Пътешествието се документира, преди да бъде преживяно, успехът се разгласява, преди сърцето на неговия автор да се успокои от радостта, а дори и тъгата може да се превърне в история на живо пред публика. Сякаш вече не ни е достатъчно само да преживеем преживяването, а търсим свидетел за него.

Не искам да бъда несправедлив към хората с обобщения; споделянето на преживявания е една от най-искрените форми на общуване. Но дисбалансът започва, когато другите се превръщат от партньори в преживяването в критерий за неговата стойност - и вече не се питаме “Щастлив ли съм?”, а “Изглеждам ли щастлив?”.

И тук идва сравнението. Отваряш телефона си и виждаш кой пътува без прекъсване, а зад него стоят десетки хиляди и кой живее така, сякаш умората, провалите и чакането не го засягат. Виждаш само версията, която те са решили да покажат, и я

сравняваш с истинския си живот

с неговия хаос и рутина - и така губиш сравнението, още преди да е започнало.

Разбирам част от манията за славата. Мисля, че мнозина не търсят самата слава, а това, което стои зад нея: признание, приемане и увереността, че тяхното съществуване има значение. Те смятат, че това, че хората ги познават, е доказателство за тяхната стойност, но не е така. Този, който е изградил цялата си стойност върху аплодисментите, остава длъжник за още, а славата, когато е единственият източник на стойност, никога не се задоволява, защото всеки ден изисква още и още дози.

И тази нужда не е плод на екраните; ние отдавна познаваме силата на "какво казват хората" и на това колко решения в домовете ни са взети,

за да угаждат на погледите на съседите,

а не на собственото сърце. Промени се само формата: публиката се разшири, преценката стана по-бърза, а харесването придоби числова стойност. Но най-опасното е, че днес има хора, които печелят от тази нужда; тези платформи не са я създали, но са изградили икономиката си върху глада ни да бъдем забелязани и всеки момент на притеснение, който прекарваме в очакване на харесване, се отчита като печалба за тях.

И все пак не е редно да стоварваме на това цялата вина; някои са намерили трибуна за гласа си, източник на прехрана, който останалите врати не са им отворили.

Няма нищо лошо славата да бъде резултат от истинска работа. Проблемът е, когато това, което хората знаят за теб, стане най-същественото за теб. Човекът е съществувал, преди камерата да го заснеме, преди първия лайк и преди да си открие профил в която и да е платформа.Наистина се нуждаем от това другите да ни виждат; това е неоспорима човешка нужда. Но повечето хора не искат слава. Те искат тяхното присъствие да има смисъл, някой, който да ги разбира, и следа, която да оставят в живота на другите.

И вероятно човекът не се нуждае толкова от това всички да го познават, колкото от това един да го познава наистина; един, който го вижда извън образа, който представя, и извън числата, които го обграждат. Да го вижда такъв, какъвто е.

И в свят, в който видимостта нараства с всеки изминал ден, най-ценното няма да е всички да ни познават, а да намерим този, който наистина ни вижда.