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Колко е важно за шофьора да знае какво го чака напред по пътя

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Шофьорите вече ще се информират за пътищата от интерактивна карта. СНИМКА: Румяна Тонева

Ако можеше всеки водач да се осведоми, още преди да тръгне на път, какво точно го чака, голяма част от предпоставките за пътни произшествения щяха да отпаднат.

Защото, както гласи старата максима, информираният човек е наполовина спасен. Тези, които се изнервят на макс, когато са в задръстване, както и рискуващите да тръгнат по черни пътища, за да избегнат участък в лошо състояние, са два типа водачи, за които вероятността да попаднат в премеждие е доста голяма.

Затова опитът на държавата да вкара ценна информация във виртуалното пространство чрез интерактивна карта, може да се приветства. 

Не че и досега хората не ползваха готови приложения за тази цел, но платформата на пътната агенция е ценна с това, че дава официална информация. За това къде има ограничения в движението, какво е състоянието на пътя и къде е най-голяма вероятността да попаднете в задръствания. Както и данни за атмосферните условия там, където искате да отидете, и там, откъдето възнамерявате да минете.

Материала по темата четете тук.

Шофьорите вече ще се информират за пътищата от интерактивна карта. СНИМКА: Румяна Тонева

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