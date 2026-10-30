Само в "24 часа" на 30 октомври: Всяка 5-а смърт на ученик у нас е самоубийство

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Само в "24 часа" на 30 октомври четете:

Всяка 5-а смърт на ученик у нас е самоубийство

Проектът за bg генома откри: над 20% от генетичните варианти на българина не се срещат при никои други в света

Лицето MAGA - подчертани скули, плътни устни, опъната кожа и силен грим

Иванка Сотирова: В децата ни има натрупани мълчания – трябва да ги взривим. Стрес вкъщи и "много изпити" виновни за агресията им

Малките вече не искат да станат пилот, полицай, а "известен" - анализ на Мохамед Халаф

Вижте първите страници на "24 часа" от 30 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.