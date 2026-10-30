Проф. Сотир Марчев: 12 000 г. иновации в никотиновите изделия държат пушача в капан

В цигарите се добавят 599 вещества, вредата от които се приписва на никотина. Вейповете увреждат сърцето повече от цигарите, казва в интервю за "24 часа" проф. д-р Сотир Марчев, дмн, началник на Клиниката по кардиология към Медицинския институт на МВР. Още за кардиолога четете в края на интервюто.

- Професор Марчев, твърди се, че само 5% от пушачите успяват трайно да откажат цигарите. Защо е толкова нисък процентът?

- Зад употребата на никотинови продукти има хилядолетия на открития и нововъведения как отказването да става по-трудно. Естествено, първото е самото откриване на тютюневото растение и как да изяви ефекта си, който, за съжаление, води и до зависимост. Американски археолози, правейки разкопки в щата Юта, намират местообитания на древното общество отпреди 12 000 г. и събран див тютюн. Идентифицират го със сигурност по семената. Значи първобитните хора в Северна Америка са събирали див тютюн и са си го носили вкъщи. Смята се, че тогава са открили дивия тютюн и са измислили как да го ползват. А начинът първоначално е бил да го смучат, дъвчат или да го шмъркат, но не да го ядат. Ако изядем тютюневото листо, никотинът, който е в него, ще се резорбира в стомашно-чревния ни тракт и ще стигне до черния дроб. А черният дроб разгражда всички токсини, включително и никотина, и той няма да има ефект. И затова древните са открили, че това растение, ако го дъвчеш, смучеш, шмъркаш изсушени листа, никотинът попада в кръвообращението, без да минава през черния дроб, и в крайна сметка стига до мозъка, без да е разграден. А в мозъка води до повишаване на нивата на допамина, който е един от хормоните на щастието. Според археолозите вторият ключов момент е настъпил преди около 8000 г., вече в областта на Андите, където местното население е почнало да отглежда нарочно тютюн. И те - като всеки земеделец, прилагат изкуствена селекция, така че поредната реколта да има повече никотин в листата.

- Как?

- Просто от най-добрите растения те взимат семената, от тях произвеждат разсад, който се засажда следващата година. И този цикъл се повтаря многократно, защото именно никотинът носи насладата в мозъка и стремежът е да има все повече никотин в растението. Затова, когато Колумб с неговите експедиции пренася тютюневото растение от Америка в Европа и оттам се разпространява в целия свят, той не пренася див тютюн. А тютюнево растение, което е вече хиляди години култивирано за високо ниво на никотин в листата. Някой би опонирал, че от ботаническа гледна точка доматът, патладжанът, картофът са от същото растително семейство и всички те имат никотин. Но ние зеленчуците ги ядем. Никотинът от тях попада в стомашно-чревния ни тракт и минава през черния дроб, който го обезврежда. Освен това не са били обект на изкуствена селекция с цел да се вдигне нивото на никотина. Докато селекцията при тютюневото растение продължава и след стъпването му в Европа и в целия свят до ден днешен. Например у нас, в Пловдив, от над 70 г. работи институт по тютюна. И през 2026 г. в България се създават нови сортове, включително с по-високо ниво на никотина. А повече никотин означава по-бързо развитие на зависимост и по-трудно отказване.

- Въпреки всички нови варианти най-масово по света все пак е пушенето на традиционни цигари, има ли връзка с някакви особени ефекти от дима?

- С това е свързано третото откритие, което е ускорило развитието и силата на никотиновата зависимост - пушенето на изсушени тютюневи листа. При горенето никотинът се отделя от листото в дима и с вдишването му постъпва в белия дроб. Белият дроб има огромна площ, която позволява този никотин бързо да се резорбира и най-важното - не се разгражда, а това позволява бързо да отиде в мозъка. В Америка са открити лули, направени преди 2500-3500 г., чийто химически анализ на повърхността им показва, че несъмнено са използвани за пушене на тютюн. Археолозите откриват и доста по-стари лули, но за тях няма гаранция, че са използвани за тютюн. Те може да са използвани и да се пушат други растения. Когато моряците на Колумб отиват в Америка, виждат как някои шмъркат изсушен тютюн, но на повечето места местните хора завиват листа от тютюн на руло, палят го и от другия край дърпат – това са примитивните пури, които и днес имат почитатели в определени кръгове.

- Днес се използват предимно цигарите обаче, вероятно по чисто практични подбуди?

- Голямата заслуга е на четвъртото изобретение, което е повишило ефекта на никотина. Днес знаем, че това е направила тайно една от най-мощните компании в тази индустрия през 60-те години на XX в. Цигарите от определен вид първоначално са били слаби - само за жени. Но технолозите откриват, че като обработват листата на тютюн с амоняк или по-точно с двуамониев фосфат, преди да направят от тях цигари, се променя киселинността. А като се промени pH-то, никотиновата сол в листата се разделя и никотинът се освобождава. Остава свободен никотин, който преминава през всякакви мембрани, включително на лигавиците.

- Защо акцентирате върху мястото?

- Защото това ускорява преминаването през кръвно-мозъчната бариера и достига за 7 секунди до мозъка. И така цигарите, първоначално предназначени като леки цигари за жени, изведнъж се превръщат в цигари за силни и корави мъже, които се борят с живота. Проблемът е, че никотинът, освободен по този начин от солта, е химически реактивен - дразни гърлото. И идва следващо нововъведение: добавянето на ментол в цигарите. Да не дразни гърлото на пушача, да може да пуши много.

Но това не е единственото, което се добавя. В много видове цигари слагат бронходилататори. Това са химически вещества, лекарства, които даваме на болните с бронхиална астма да се разширят техните бронхи, когато имат бронхоспазъм.

- А какво е значението им в цигарите?

- Човекът, като пуши, бронхите му да са максимално разширени. Димът да влезе максимално дълбоко, да се резорбира колкото се може повече и да стигне оттам в по-голяма концентрация до мозъка. Така се ускорява развитието на навика. Зависимостта става много по-тежка и по-трудна за отказване. А в цигарите, колкото и странно да ви звучи, често се добавя и захар. Не толкова за вкус, а защото при горенето на захарта се отделя формалдехид и ацеталдехид. Ацеталдехидът, минавайки през белия дроб, стигайки до мозъка, забавя разграждането на допамина. Тоест удоволствието от цигарата става по-дълго и по-силно. Проблемът е, че формалдехидът, който се образува от горенето на захарта, е безспорен ракообразуващ агент. Например колегите патоанатоми са на 6-часов работен ден и защото при фиксирането на препаратите им се налага да използват формалдехид, който е онкоген.

През 1994 г. Конгресът на САЩ задължава тютюневите фирми да предадат списък на веществата, които добавят в цигарите. Компаниите обаче казват: “Това е търговска тайна” и затова списъкът не е публичен, известна е само бройката - 599 добавки. Ефектите от тях се приписват на никотина. Не че никотинът е светена вода, той причинява зависимост, причинява съдови и неврологични проблеми, но не причинява рак. Ракът се причинява от други вещества, които се добавят, и от такива, които ги има в тютюневия лист. При изгарянето му в дима се идентифицират към 7000 вещества. Част от тях са от растението, то по своята природа селективно подбира от почвата тежките метали, които след това се активират в пламъчето. Друга част са добавки, които използва промишлеността в производството на цигарите.

Възходът на никотина е почнал преди 12 000 години, но продължава и сега, пред очите ни.

- Новото пушене?

- През 2015 г. в Станфорд в Калифорния една новооснована компания комбинира нещо като USB флашка с нагревател, който е потопен в резервоар с течност с разтворен никотин. Така са изобретени вейповете. Те първоначално бяха пригодени да привличат младите хора с всички възможни цветове и безкраен брой аромати. Но във вейповете се повиши количеството никотин за потребителите - на практика за младите хора, защото пушачите със стаж обикновено продължават да си пушат цигари. Но когато един човек пуши цигари, прави пауза между тях, най-малкото има технологичното време, докато запали следващата. Или вижда кутията и какво остава в нея и може да си каже: “Стига”. Докато с вейповете е дръпване след дръпване без ясна представа какво си поел.

Ще направя аналогия със страстта към хазарта, знаем, че в много казина няма часовници. Като влезе зависимият, да изгуби представа за времето и да продължи да залага. Съвсем същата оферта я имат и вейповете. Там потребителят няма чувство за количество. Той няма представа еквивалента на колко цигари е изпушил, колко кутии е стигнал. Това рязко повишава количеството никотин, което се ползва. Някои вейпове съдържат и много високи количества никотин. Отделно, в повечето български заведения потребителите на вейпове смятат, че за тях забраната за пушене не важи. По такъв начин те увеличават времето, през което инхалират никотин, и съответно се увреждат повече. На 21 октомври в JAMA Cardiology - безкрайно авторитетно списание, излезе сравнението между тези, които си пушат обикновените цигари, и преминалите на вейпове. Оказва се, че преминалите на вейповете употребяват много по-големи количества никотин, защото нямат чувство за мярка и за броене, пушат навсякъде и като крайно заключение тяхната сърдечносъдова система е по-зле. Надеждата е, че тези вейпове, които ги рекламират като свободни от останалите вещества, които ги има в тютюневите листа, може би по-малко ще причиняват карциноми. Но никотинът не е течност, трябва да бъде разтворен в нещо. И това нещо, в което обикновено се разтваря, е пропиленгликол и глицерин. Пропиленгликолът и глицеринът са разрешени за слагане в храните.

- Щом са разрешени, са безвредни?

- Безвредни да бъдат изядени. Тепърва ще научим какво правят загрети, вдишани в белия дроб. Дотук имаме доказателства, има експерименти, включително и за вейпове, които въобще не съдържат никотин, а само имат пропиленгликол, глицерин и да речем, някакви билки. Тези вейпове, като се вдишат в белия дроб като топъл аерозол, могат да причиняват белодробни заболявания. Храним надежди, че това може би по-малко причинява карциноми, но по-малко със сигурност не е нула.

- Вейповете май не са последната мания сред учениците?

- Еволюцията върви, свидетели сме на хронологично шестото поред изобретение, което в момента е каймакът на пазара: никотиновите паучове. Те са измислени в Швеция на базата на стара шведска традиция. Там традиционно се е смъркало емфие – фино смлян изсушен тютюн, но от 1800 г. се използва и снус.

- Какво е това?

- Нещо като торбичка за чай, но по-малка, пълна с влажен тютюн и други съставки. Слага се между зъбите и горната устна, за да се резорбира никотинът от пакетчето колкото е възможно по-далече от храносмилателния тракт, защото веществата оттам отиват в черния дроб, а не директно в мозъка. И заради това е горната устна, а не долната, да е максимално по-далече от черния дроб. За да стигне никотинът от снуса до мозъка ни, слюнката трябва да влезе в тази торбичка, да разтвори никотина и той да се резорбира през лигавицата на горната устна и да стигне до мозъка. По тази причина снусът е направен с влажен тютюн и за овлажняването се слагат вещества като арника, които причиняват обилно слюноотделяне.

Стар продукт, на около 200 г., който на устната, където се държи, може да причини карцином - като всяко друго никотиново изделие, съдържащо тютюневи листа. И като стар отдавна е проучен. Още през 1992 г. в Европейския съюз се прие закон, който забрани продажбите на снус в държавите му. Когато през 1995-а Швеция се присъедини към ЕС, в предприсъединителния договор включиха, че за тях забраната се изключва, защото в страната употребата е традиционна и е свързана с интересите на сериозен бизнес. Така че в родното му място снусът е законен. Ползва се и в Швейцария и Норвегия, които не са пълни членки на ЕС. Както и в държави извън съюза като Сърбия например. В България снусът се разпространява от същите лица, които продават наркотици. Зарибяват малките в училищата, като им дават безплатни мостри с цел да се пристрастяват и да почнат да си ги купуват.

От снуса обаче миришеш на тютюн, зъбите пожълтяват, причинява карциноми. И ето ти иновация - на базата на снус в Швеция около 2000 г. бяха измислени никотиновите паучове, в които няма никотинови листа.

На външен вид пак са торбички, пак се държат между зъбите и горната устна, само че вътре няма никотинови листа, а никотин. Преди 10-ина години една от най-големите световни компании пусна свое производство. Според финансовия отчет за последната пълна година са продали кръгло 790 милиона кутийки, които са донесли приход към 2 млрд. долара. И това е с 37,7% повече от предната 2024 г. За сравнение БВП на България за 2025-а спрямо 2024-а е нараснал с 3%.

- Дори за непушач логичният извод е, че тези продукти са много актуални - какво ги прави желани?

- В тях няма никотинови листа, затова е възможно да не причиняват карцином. Могат да причинят зачервяване, възпаление на мястото, където е държан никотиновият пауч, но няма данни на тоя етап да причиняват някакви тумори. Второто, те са безвредни за околните. Родител, ако употребява никотинови паучове, той уврежда себе си много, но децата му ще пострадат само ако той умре по-рано от това. Тоест околните не са изложени на вторичен дим, както в семейство на пушачи.

Но в никотиновите паучове се слага натриев карбонат - сода за пране, и натриев бикарбонат - сода бикарбонат. Те променят pH на никотина и водят до освобождаване на свободен никотин. Подобно на това, което е измислено с обработката на тютюневите листа за цигари с амоняк. Подобно на вейповете, никотиновите паучове са в опаковки във всички цветове, имат безкраен брой аромати. Но има и безцветни, без аромат за още по-дискретна употреба.

Друго “предимство” е, че могат да се ползват на места, където са забранени цигарите. Не се вижда какво правиш, няма миризма и голяма част от родителите нямат абсолютно никаква представа, че техните деца са вече пристрастени към никотина, защото зъбите им не са пожълтели, не мирише дъхът. Така, ако вейповете унищожиха интервала от едната цигара до другата, паучовете успяват да разтегнат консумацията на никотин отвъд будното състояние.

Ако някой се е погрижил да чете инструкция, пише, че паучовете трябва да се ползват 30 до 60 минути и след това да се изхвърлят, да има някакво време без никотин в кръвта. Но много от младите потребители слагат един никотинов пауч и го държат, докато има никотин в него. А някои заспиват с никотинов пауч.

Това, че не личи отвън, привлече професионални спортисти, които пушеха, да преминат на никотинови паучове, защото така няма опасност папарак да ги снима и изложи, че известен състезател пуши. Но големият проблем с новите изобретения е, че почнаха да завладяват младите хора. Колкото една структура на мозъка е еволюционно по-стара, медицинският термин е филогенетично по-стара, толкова по-рано тя съзрява. И обратно, колкото една мозъчна структура е еволюционно по-нова, по-късно се е появила в еволюцията на животните и човека, толкова по-късно се развива.

Та развитието на тези части от кората на главния мозък, в които е високият интелект, свършва чак към 25-годишна възраст. И понеже никотинът пречи на образуването на връзките в мозъка при неговото съзряване, всички сме единодушни, че младите хора не трябва да пушат. Ако оприличим човешкото тяло с кола, да пушиш като пораснал, е все едно да си караш колата по път с дупки. Но да употребяваш никотинови изделия като юноша, това означава да развалиш колата по времето на нейното производство в завода. Това е вредата от потреблението на никотин от тийнейджърите.