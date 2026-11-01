Владо Карамазов: Фотографската ми книга е най-големият ми успех. Това е като да отида в Холивуд и да застана до Ал Пачино

Всички клишета за свободата изведнъж придобиха плътност и стойност, след като посетих затвора "Белене"

Направих си равносметка и си казах колко глупави неща съм направил от нищото

В актьорската ми професия успехите са били локални. Да пробиеш в целия свят и да се бориш с огромен брой фотографски проекти, е изключително трудно

- С какво вторият сезон на “Traitors: Игра на предатели”, на което пак сте водещ, ще е по-различен, г-н Карамазов?

- На първо място заради локацията - снимахме в “Евксиноград”. Между другото, референциите от лицензодателя на форма̀та са много сериозни - на Запад винаги се избират много красиви места за снимки, като замъци из Шотландия и така нататък. Ние разполагахме с целия дворец, което беше абсолютно невероятно. Другото, което според мен ще бъде много различно, са участниците. Тази година просто имаше такива, които неподозирано и за тях, и за нас се справиха чудесно с ролите си. Затова си мисля, че ще бъде много интересно за зрителите.

- С какво този формат е толкова интересен? Преди дни дори принц Уилям разказа, че цялото му семейство гледа британската версия на шоуто?

- “Traitors: Игра на предатели” е абсолютно явление, няма нищо общо с останалите риалитита. Доближава се по-скоро до сериал, тъй като е от 12 епизода. Също така това, че хората наблюдават действието, знаейки кои са предателите, го прави изключително любопитно. Плюс това се канят много интересни участници. Форматът предразполага да се канят интелигентни хора, а те се съгласяват да участват, защото в предаването няма нищо пошло, динамично е, неочаквано и поднесено с вкус. Никой не се опитва да изкарва кирливите ризи на участващите, а напротив - фокусът е единствено и само върху играта.

Карамазов ще е водещ и на втория сезон на тв предаването “Traitors: Игра на предатели”.

Бях свидетел на абсолютната мания по формата в Англия, в метрото всеки си беше отворил телефона и го гледаше през него. Българският Traitors, слава богу, се доближава много до това ниво, а сюжетите в този формат са абсолютно непредвидими и екипът изобщо не може да ги контролира. Радвам се, че тази година много дейно участвах в избора на предателите и смятам, че всички се справиха много добре.

Форматът е кинематографичен и заснемането му прави нещата да изглеждат наистина като сериал. Миналата година хората негодуваха, че се излъчваше само един път седмично, сега телевизията се съобрази с желанието им и предаването ще върви два пъти седмично - в петък и събота от 6 ноември по Би Ти Ви.

- Интересно ли е да гледаш отстрани как хората лъжат и как мислят, че някой друг ги лъже?

- Да, защото, ако искаме, всеки от нас би могъл да излъже много умело особено когато е притиснат. На участниците в предаването всъщност не им се е налагало да лъжат така в реалния живот, но в тези извънредни обстоятелства, в които ги поставяме, те или се справят много добре с ролята си, или много зле. Така че е интересно да гледаш отстрани, защото аз знам кой какъв е - праведен или предател, а те - не.

Виждал съм ги как се издънват много сериозно от глупости, но и как умело се измъкват и прехвърлят лъжата към друг.

Като го видиш това отстрани, започваш да се чудиш за своя живот - колко хора около теб са те лъгали и дали изобщо си го разбрал. Но тази игра не трябва да се разглежда като живота, защото това не е реалността - обстоятелствата са прекалено извънредни. Участниците са в пълна изолация, виждат и чуват само на терен в двореца, а извън това са със завързани очи, със запушени уши.

- Покрай предаването стана ли за вас по-лесно да разпознавате предателството или лъжата в реалния живот?

- Не. Това, което съм виждал отблизо, е, че лъжата може да бъде толкова добре поднесена, че в никакъв случай да не я хванеш. Най-лошото за мен е, ако лъжата е от много близки хора.

Напоследък имам голям проблем с това. Когато ме излъже много близък човек, ми става толкова кофти, че го мисля дълго време и съм на крачка да прекратя взаимоотношенията си с него. Много по-лесно е просто да кажеш истината, каквато и да е, защото тя просто парира реакцията.

- А когато е оправдана?

- Лъжата винаги може да има някакво оправдание, но аз не я толерирам.

Карамазов откри изложбата си “На тяхно място” миналата година.

- Наблюдението над тези чужди истории в предаването напомня ли по някакъв начин на това, което направихте за изложбата си “На тяхно място” - да покажете историите на осъдените в “Белене”?

- Не, няма много общо, защото предаването е фикция - да влезеш с тези хора за 12 дни в дворец, се случва само веднъж. Докато в “Белене” историите са самата истина. Аз се заразих по тази истина и затова продължавам толкова целенасочено да се занимавам с нея с фотографията. В моята актьорска професия всичко е пресъздаване и колкото по-хубаво го направиш, толкова по-добре.

Сблъсъкът с истината ме провокира силно и станах изключително любопитен и жаден за истинските истории. Покрай хората в “Белене” чух разкази за огромни житейски апокалипсиси. Когато разбереш, че след такъв апокалипсис в човешките взаимоотношения някой въпреки всичко прощава, това е страшно респектиращо.

Изведнъж си казваш: “Добре де, аз не мога да простя на някого за някаква елементарна глупост, като например за една лъжа, а те прощават за генерални неща, които акълът ти не побира!”. Направих си равносметка за моя живот и си казах колко глупави неща съм направил от нищото, защото навън в свободата си ние сме малко разглезени, приемаме я за даденост, а тя е нещо много ценно.

- Кои ваши разбирания промени работата ви със затворниците?

- Всички клишета за свободата изведнъж придобиха плътност и стойност след затвора. Защото историите на хората вътре наистина учат. Направих за себе си много изводи и станах по-толерантен към хората.

Навън всички съдим затворниците, слагаме ги под общ знаменател като “лошите престъпници”. Но когато прекараш време с тях и научиш историите им, нещата моментално придобиват друго измерение, стават толкова сложни, че не можеш да кажеш кой е крив и кой е прав, кое е лошо и кое е добро. Винаги е имало някакъв голям проблем в живота им, който те дори не са могли да контролират, не са могли да управляват. Случило им се е нещо, което е било извън тях, и затова сега са там.

А когато аз с моето любопитство се разровя там, където стартират всъщност престъпленията, вече нещата стават още по-сложни.

- Посланието ви да бъдем по-толерантни, да не съдим така лесно, успява ли да стигне до хората, които посетиха изложбата ви?

- Радвам се, че тези послания стигнаха до хората, които видяха изложбите ми, макар че това е изключително малък процент от нашето общество. Сред посетителите имаше и доста скептично настроени хора, доведени насила от близките си. Но прекарвайки време в изложбата, действително започваха да мислят в друга посока. Тази изложба е голям тест за нашата толерантност - ако проявим разбиране към най-неприемливите (престъпниците и затворниците), това би ни направило по-добри хора. На това ни учи и християнството - неслучайно във всеки затвор има свещеници, които разговарят с хората, излежаващи присъди там. Вярата ни учи да обичаме ближния, независимо какво е направил. Аз самият не съм много вярващ в класическия смисъл, но вярвам, че има висша сила, която предопределя живота ни.

Корицата на фотографската книга на Карамазов

- Затова ли нарекохте книгата си, вдъхновена от изложбата, For the Grace of God (“С Божията благодат”)?

- Да, идва точно оттам. Давахме си сметка, че ние, свободните хора, тези, които не сме прекрачили границата, не сме по-специални от онези вътре - просто някой отгоре е решил нашият живот да бъде такъв, а техният сложен. Благодарение на Божията благодат аз съм свободен човек, а не защото съм нещо по-различно.

Същото е и когато съдиш някого. Аз много съм разсъждавал над тези теми. Когато осъждаш някого, независимо дали е затворник, или не, това означава, че се поставяш над него - че си някак по-добро същество от него. Тоест изключваш възможността, че ти също би могъл да попаднеш там. А това е възможно за всеки, затова и съденето за мен е най-сериозният грях.

Вземете дори това, което правим във фейсбук - там всеки много лесно преминава границите на вярата, на позволеното, на възпитанието - пълна разорана нива на гадорията. И това поражда огромна вербална агресия, от която страдат мнозина. Преди фейсбук хората сигурно пак са били гадни, но са обсъждали някого само пред трима-четирима приятели, докато сега това е масова агресия.

- Защо определяте книгата си For the Grace of God като най-големия си успех?

- Да, това наистина е най-големият ми успех в живота, защото да намериш издателство в света на фотографията, е възможно най-трудното нещо. Намерих го абсолютно сам.

В актьорската ми професия успехите са били локални. Да пробиеш в целия свят и да се бориш с огромен брой фотографски проекти, е изключително трудно. Това издателство, което публикува книгата ми, е независимо. То се ръководи от един човек, който е много сериозно име в световната фотография. Той получава хиляди проекти годишно и избира едва 20-25 от тях, които да публикува. Фактът, че избра моя проект за 2026 г., за мен е еквивалент на това в актьорството да отида в Холивуд и около мен да са звезди като Ал Пачино. В актьорското майсторство не мога да постигна такова нещо, просто не мога.

Моята книга се прави редом с книгите на Надав Кандер и световната легенда Дон Макълин - пионера във фотожурналистиката, документирал Виетнамската война. В актьорството езиковата бариера не ми позволява такъв пробив, но фотографията е универсален език.

Книгата съдържа селекция от фотографии и автентични материали - разкази, стихотворения и рисунки от самите затворници. Вкарахме и първите страници от 450-страничния ръкопис на бай Върбан. Написахме присъдите на всеки по един изключително хуманен начин - само чрез членовете от Наказателния кодекс. Книгата се продава в целия свят - например в Англия, Франция, Италия, Нидерландия, а аз ходя на големи фестивали, за да я представям.

В книгата на Карамазов има и ръкописи от самите затворници.

- Кога една фотография престава да е просто добра снимка и започва да разказва история?

- В сериозната фотография красивите снимки сами по себе си не се толерират - важно е посланието и проектът като цяло, точно както е в киното.

- Подготвяте ли нови проекти в тази посока?

- В момента подготвям трилогия, посветена на пътя към затвора и свободата след това. Да достигнеш до всичките тези места, да се докоснеш до тези хора, да чуеш историите им, е наистина много сериозен, голям житейски проект.

Карамазов представя своята изложба пред посетителите в Орешак тази година.

Изключително ми е интересно откъде започва престъплението - често още от детството. Искам да покажа и онези хора, които след дълъг престой в затвора излизат напълно поправени, имат работа, семейства и водят нормален живот.

Те не са кой знае колко, но съществуват и са около нас. И всъщност това за мен е наистина респектиращо. Всеки може да сгреши и всеки може да мине границата. Но да изтърпиш такова сурово наказание, да запазиш психиката си и да се адаптираш навън, е огромно усилие, което заслужава голямо уважение.

CV

Мнозина го познават от актьорските му превъплъщения - повече от 20 г. той играе в театъра, киното и телевизията, изявява се и като водещ на предавания като “Сървайвър” и “Traitors: Игра на предатели”. Но в последните 6 години се развива все повече професионално и като фотограф.

Направи мащабна изложба “На тяхно място” преди година, в която показва историите на лишени от свобода в затвора “Белене”. Покрай работата си по нея Владо успя да постигне и най-големия си професионален успех - да издаде фотографска книга, която се продава в цял свят.