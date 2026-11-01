Днес имаш последен шанс! Не ти ли писна да не гласуваш? (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вижте тези две първи страници - това са и процентите от последния (преди 5 години) вот и неделния първи тур. Колко важни новини липсват върху тях!

Грешите, ако мислите, че наказвате политиците

Грешите, ако подценявате ролята на президента - той е омбудсманът между институциите и ги тласка да решават проблемите за доходи, здраве, образование, външна политика

* Проектът на "24 часа" за провокиране на гражданска активност е по идея на криейтив агенция NEXT-DC - наши дългогодишни партньори, чиято работа за редизайна на списание "Космос" беше отличена с награда ФАРА.