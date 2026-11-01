ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без електричество започна изборния ден в две Кърдж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23839342 www.24chasa.bg

Днес имаш последен шанс! Не ти ли писна да не гласуваш? (Видео)

1880
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
  • Вижте тези две първи страници - това са и процентите от последния (преди 5 години) вот и неделния първи тур. Колко важни новини липсват върху тях!
  • Грешите, ако мислите, че наказвате политиците
  • Грешите, ако подценявате ролята на президента - той е омбудсманът между институциите и ги тласка да решават проблемите за доходи, здраве, образование, външна политика

* Проектът на "24 часа" за провокиране на гражданска активност е по идея на криейтив агенция NEXT-DC - наши дългогодишни партньори, чиято работа за редизайна на списание "Космос" беше отличена с награда ФАРА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)