Магьосникът Нетаняху – ще успее ли този път да се измъкне от кризата и да излезе победител?

Гласовете на арабите решават кой ще управлява Израел

След преброяването на гласовете Израел влезе в спор относно легитимността на управлението и границите на мандата, даван от изборите, докато самоличността на бъдещия министър-председател остава неясна.

Премиерът Бенямин Нетаняху и неговата партия „Ликуд" запазиха лидерската си позиция, като изпревариха блока на опозиционния кандидат Гади Айзенкот, но загубиха мнозинството, което им позволява да управлява. Опозицията, заедно с арабските партии, спечели достатъчно места, за да ги свали от власт, но не е постигнала споразумение, което да ѝ позволи да използва това мнозинство.И може би тази разлика между парламентарния резултат и политическата възможност ще създаде шанс за Нетаняху да остане на власт и ще позволи резултатът да бъде описан като негова категорична победа.

Първите общи избори след офанзивата от 7 октомври 2023 г.

Значението на изборите надхвърля съдбата на човека, който управляваше Израел по-дълго от всеки друг министър-председател, тъй като това са първите общи избори след атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. и последвалите я войни, поради което те повдигнаха въпроса за отговорността за провала в областта на сигурността, както и въпроса дали военните операции са постигнали устойчива сигурност. Това се случва в момент, в който въпросите за Иран, Ливан и Газа все още остават отворени, поради което следващото правителство ще реши как да разглежда последиците от войната – дали да преговаря за споразумения, които да ги укрепят, или да смята, че целите му все още не са постигнати.

В сряда израелският президент Ицхак Херцог призова политическите партии да проявят гъвкавост и да приемат, че „не е възможно да се изпълнят всички ангажименти и обещания", след като парламентарните избори не доведоха до получаване на мнозинство от нито един от двата основни лагера, което да му позволи да сформира правителство.Херцог заяви при получаването на официалните резултати от изборите „Не изисквам от никого да се откаже от основните си ценности, но предвид настоящата реалност и липсата на ясен победител в изборите, призовавам към оригиналност, творческо мислене, смелост, доверие в добрите намерения, гъвкавост и дух на разбирателство, за да излезе държавата Израел победителка".

Изборната комисия на Израел утвърди окончателните резултати от изборите за 26-ия Кнесет и обяви окончателното разпределение на 120-те места.

- Ликуд 27

- Йеш Атид 21

- Заедно 12

- „Обща арабска листа" 11

- „Демократите" 8

- „Обединена арабска листа" (Раам) 8

- „Израел Бейтену" 7

- „Оцма Йехудит" (Еврейска сила) 7

- „Йехудут Хатора" (Еврейството на Тората) 7

- ШАС – 6

- Религиозен ционизъм – 6

- Общо – 120

След като министър-председателят Нетаняху и близкото му обкръжение осъзнаха мащаба на поражението си, в тесния му кръг настъпи хаос, според публикация на журналиста Бен Касбет във вестник „Маарив". Той цитира източници, близки до Нетаняху, според които съпругата му Сара изпаднала в паника и била чута да вика: „Всички ще умрем", убедена, че лидерът на лагера на промяната Гади Айзенкот ще отнеме охраната ѝ и че тя може да бъде убита или изгорена.Според Касбит резултатите от изборите са подтикнали обкръжението на Нетаняху за възстановяване на кампанията за оспорване на резултатите и за повдигане на обвинения в манипулиране на изборите към палестинците в Израел, които са гласували с безпрецедентна активност – в опит, според неговата преценка, да го отстранят от властта. Основното обвинение е, че са манипулирани от Катар и "Мюсюлманските братя".

Тръмп настоява да има правителство за национално обединение

Успоредно с това Нетаняху е подложен на американски натиск за сформиране на стабилно правителство на националното единство. Според израелски публикации, цитиращи източници, близки до американския президент Доналд Тръмп, сформирането на правителство, което изключва Бецалел Смотреч и Итамар Бен-Вир, би могло да улесни разширяването на „Авраамовите споразумения" и постигането на регионалните цели на Вашингтон. Самият Тръмп обаче обяви, че все още не е разглеждал идеята за формиране на правителство на националното единство, но я има предвид.

В Израел се засилват страховете за последствията от сформирането на ново крайнодясно правителство, което да разчита на Смотреч и Бен Гвир, на фона на опасения от задълбочаване на международната изолация, налагане на европейски санкции и ускоряване на изтичането на мозъци и капитали. Критиците на този сценарий предупреждават, че Израел може да се превърне в нещо като „еврейска версия на Северна Корея", което би представлявало заплаха за „ционистката мечта" и би довело до значителни икономически щети.

Контрол над Кнесета

Вестник „Израел днес" отбеляза, че Коалиция „Промяната", водена от Айзенкот, среща затруднения при постигането на консенсус между лидерите на партиите, но се готви да използва парламентарното си мнозинство, за да поеме контрол над Кнесета и да прокара поредица от закони още преди сформирането на правителството.Според вестника кръговете около Нетаняху работят за блокиране на тези стъпки и концентрират усилията си върху борбата срещу сътрудничеството с арабските партии. Не са известни още намеренията на Нафтали Бенет и Авигдор Либерман - последният повтаря отказа си от малцинствено правителство, въпреки че беше първият, който предложи координиране на законодателството и смяна на председателя на Кнесета.

Генерал-майорът от резерва Ицхак Брик написа във вестник „Маарив", че резултатите от изборите представляват „официалния смъртен акт на Израел, такъв, какъвто го познавахме", държавността преминава през процес на всеобщ и многоаспектен разпад, който надхвърля кризисната ситуация. Брик пише, че е стигнал до изключително горчивия извод, че „сред израелския народ няма с кого да се говори".Той твърди, че по-голямата част от израелците не са способни или не желаят да осъзнаят сериозността на положението и разглеждат последователните бедствия, удари и разпадане, сякаш са „леко пощипване".

Ще успее ли някоя от силите да състави правителство?

Всяка коалиция се нуждае от 61 места от общо 120 в Кнесета. Резултатите от изборите отварят три възможни сценария.

Гади Айзенкот, може да формира малцинствено правителство, което да разчита на подкрепата на арабските партии извън коалицията. Този вариант обаче изглежда малко вероятен предвид настоящите цифри, тъй като изисква подкрепата на Обединения арабски списък на ислямиста Мансур Абас, а може би и на още една партия – или от десния лагер, или от някоя от партиите в Общия арабски списък. И двете вероятности са взаимно изключващи се и може да отблъснат поне един от партньорите на Айзенкот, и по-специално Авигдор Либерман. Дори ако Айзенкот по някакъв начин успее да сформира правителство, съчетаването на твърди светски сили и прогресивни леви под един покрив може да го направи нестабилно още от първите му дни.

Нетаняху разполага с по-силни козове, но пътят му към мнозинство все още е осеян с препятствия. Той се нуждае от подкрепата на поне една опозиционна партия. Не е изключено да направи усилия за контакт с Мансур Абас, независимо от изявленията му, но това ще предизвика ярост сред партньорите му от крайната десница. Най-вероятно той ще съсредоточи усилията си върху партиите от десницата на опозицията. Това също е труден залог, но всички възможни пътища за сформиране на правителство изглеждат такива при настоящото съотношение на силите.

Ако обаче двата лагера не успеят да осигурят необходимото мнозинство за сформиране на правителство, Израел отново ще се окаже в политически застой, като Нетаняху ще остане начело на временно правителство до сформирането на ново, а политическата безизходица може да продължи през няколко кръга преговори, преди да доведе до поредни предсрочни избори.

Според експерта по геополитика и международна политика в областта на сигурността Майкъл Хоровиц всеки от тези сценарии има последици за израелската политическа сцена. Сформирането на дясно правителство с крехко мнозинство може да поднови конфликта относно съдебната система, да затвори вратата пред всеки път, водещ към създаването на палестинска държава и да доведе до по-твърда политика при справянето с регионалните въпроси. А правителство, водено от опозицията, ще работи за възстановяване на взаимоотношенията със западните столици, за облекчаване на напрежението между военното и цивилното управление, за намиране на решения за кризисната ситуация с наборната служба, както и за укрепване на механизмите за контрол и баланс между държавните институции.

Израел, след като гласува, не се сдоби нито с решаващи резултати, нито с дълготрайна стабилност и влезе в позната фаза в израелската политика, в която ново правителство ще се сформира само ако една от страните се откаже от обещанията си.