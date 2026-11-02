Димитър Гърдев: Ударите в Черно море са за всяване на страх - НАТО е ограничена там

Това не означава, че ако бъдем нападнати, алиансът няма да ни пази - съюзниците ще действат единно с България, каза още дипломатът и международен анализатор в интервю за "24 часа"

Още акценти от интервюто:

Черно море има особен режим - ограничено е присъствието на бойни кораби на държави, които не са черноморски

Европа се провали в опазването на мира, нужен е нов договор за сигурност

Ако бъде атакуван български военен кораб, ситуацията ще е съвсем различна и може да е повод за война

- Г-н Гърдев, как тълкувате последните атаки около изключителната икономическа зона на България? Вече има серия подобни инциденти през последния месец.

- Вече категорично можем да кажем, че Черно море се превърна в зона на бойни действия. А това е важен коридор не само за държавите около него. Оттук се изнасят над 30% от световната продукция на зърно. Това е важно за Северна Африка и Близкия изток, които са много чувствителни към цената на зърното и гладуват.

Атаките са насочени в две направления. Едното е западната част на Черно море, където се атакуват кораби, доставящи оборудване за Украйна, или такива, чрез които се изнася украинска зърнена продукция през румънските пристанища. В източната част се атакуват кораби от т.нар. сенчест флот на Русия, използван за заобикаляне на санкциите върху руския петрол. И в двете зони наблюдаваме изключителна активност. От началото на годината са ударени сигурно над 500 съда.

Затова призивите на България за организиране на конференция на черноморските държави, на която да бъдат поставени основните тревоги и да се търси решение, са изключително важни. Този регион не може да бъде оставен на произвола на военните действия.

- България, Румъния и Турция обсъдиха общи мерки за сигурността. Междувременно се срещнаха Реджеп Ердоган и Володимир Зеленски, а Марко Рубио заговори за възможно ограничено примирие в Черно море. Това първите реални стъпки към по-широко мирно споразумение ли са?

- Резултатът от проведения Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) постави именно този въпрос - България да се обърне към ЕС и НАТО. Получихме реална подкрепа и от двата съюза. По настояване на България беше включена изрична точка на заседанието на Съвета на ЕС, където беше приета декларация в подкрепа на нашите усилия. Проведе се и среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София. Получихме подкрепа от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Най-важното, което лично очаквах, беше подкрепа от САЩ, защото това е най-важната държава в НАТО. Случващото се сега не е прецедент. През 2023 г. бяха отворени т.нар. зърнени коридори. И Русия, и Украйна участваха, а Турция беше посредник в споразумението.

Предложението на България за европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море е навременно и изключително наложително. Въпросът има глобално значение. Той беше поставен и в обръщението на президента Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН. Усилията в тази посока трябва да бъдат държавен приоритет.

- Къде минава червената линия на НАТО? От опозицията се заговори и за задействането на чл. 4 от Северноатлантическия договор.

- За съжаление, темата влезе в предизборната надпревара и това е най-неудачното стечение на обстоятелствата.

България трябва да има единна позиция, защото въпросът е жизненоважен за нас. Не става дума само за морските коридори, а за свободното корабоплаване, туризма, рибарството и екологията. Член 4 беше задействан от България още в началото на войната в Украйна заедно с Румъния, Полша, прибалтийските републики, Чехия и Словакия. Резултатът беше нулев. Член 4 е консултативен и сам по себе си не води до преки последствия и решения.

Затова България тръгна по друг път - с предложения към ЕС, НАТО и партньорите ни в Румъния и Турция. Тук резултатът вече е видим. Обърнахме се към НАТО за засилване на наблюдението и морската авиация. Френският “Атлантик 2”, разположен по наше искане, успя да идентифицира последната атака още на 30 морски мили и даде възможност екипажът да бъде спасен. Американските разузнавателни дронове, които излитат от Италия, също патрулират. Европейската система за спътниково разузнаване предоставя информация в реално време.

Задействането на член 4 не означава автоматично задействане на член 5. НАТО има ясна процедура за колективна отбрана. Тя е свързана с нападение срещу държава членка, включително нейната територия и териториални води, които се простират на 12 морски мили, а не на 24. Изключителната икономическа зона не е част от териториалните води.

Когато е създаден НАТО, независимо от присъединяването на Румъния и България, Черно море е извън зоната на операции на алианса.

Черно море има особен режим заради Конвенцията от Монтрьо, която ограничава присъствието на бойни кораби на държави, които не са черноморски. Затова основната тежест пада върху България, Румъния и Турция. Това не означава, че ако бъдем нападнати, алиансът няма да действа. Конвенцията от Монтрьо ограничава присъствието на бойни кораби, но не забранява разполагането на морска и разузнавателна авиация.

- На този фон България избира нов държавен глава. Какви конкретни дипломатически стъпки може да предприеме президентът, за да защити националните интереси?

- Той беше направен. Основният приоритет на президента е да намери концептуално решение с всички политически групи в рамките на Консултативния съвет за национална сигурност. Този съвет трябва да излезе с консенсусно решение. Това обединява силите на държавата и ги насочва в определена посока. Според мен свикването на съвета беше наложително и правилно. Оттук нататък президентството, Министерският съвет и парламентарните групи трябва да действат целенасочено в рамките на постигнатия консенсус. Българското общество трябва да бъде успокоено. Една от целите на тези подпрагови удари, които не водят до задействане на член 5, е именно въздействието върху населението - да се всява страх и да се внушава, че държавата не може да се справи.

Твърденията, че България не е изградила противодронна защита и затова е беззащитна, също могат да бъдат част от хибридното въздействие.

Те са специално подбрани в икономическата зона. България не е получила удар по български кораб. Екипажът не е български, товарът не е български. Това е направено така, че да не дава пряко основание за задействане на механизмите за колективна отбрана.

Трябва да покажем, че при евентуални следващи удари, особено ако бъде нарушена българската териториална акватория или бъде атакуван български кораб, съюзниците ще действат единно с България.

Няма държава, която да е осигурила пълна защита срещу морските дронове. Русия загуби значителна част от Черноморския си флот вследствие на подобни удари. Дори САЩ са получавали удари срещу свои военноморски сили в Персийския залив. Затова идеите България самостоятелно да ескортира търговски кораби са изключително рискови. Докъде ще ги ескортираме - само в нашата зона на отговорност или извън нея? Това вече е съвършено различна мисия.

Евентуалните защитени коридори трябва да бъдат организирани като мисия на съюзниците ни от НАТО и ЕС. В противен случай рискуваме да бъде атакуван не само търговски кораб, но и български военен кораб, което би създало съвсем различна ситуация и може вече наистина да е casus beli (от лат. повод за война).

Това превръща цялото Черно море в активна зона на бойни действия. То е сравнително малко и практически всяка негова част попада в икономическата зона на някоя от крайбрежните държави.

- Ако погледнем по-широко към войната в Украйна, в какъв етап се намира конфликтът? Виждате ли предпоставки за дипломатическо решение?

- Украйна нанася удари по нефтената и газовата промишленост на Русия, по терминалите в Новоросийск и по заводите за производство на бензин и дизел. Това предизвиква вътрешна криза, но и ограничава основния поток от финансови средства за Русия. От друга страна, Русия атакува целенасочено пристанищата в Одеса и Николаев, както и кораби в района на румънското крайбрежие, за да прекрати износа на една от основните продукции, които Украйна все още може да изнася - зърното.

Така войната навлиза в много негативен сценарий - целенасочени удари по търговската и енергийната инфраструктура на двете държави. Ударите срещу Киев и украинските електрически подстанции имат за цел да поставят населението в постоянна тревога. Всяка вечер хората са принудени да се крият в бомбоубежищата и метрото. Представете си какво ще се случи с настъпването на зимата, когато електричеството и отоплението бъдат засегнати. Това е изключително негативното развитие на войната - тя вече пряко засяга цивилното население.

Същевременно има сериозно дипломатическо раздвижване. След продължително прекъсване вече има изразено желание както от президента Зеленски, така и от президента Путин за възобновяване на разговорите с посредничеството на САЩ.

Европейският съюз също настоява да присъства на тези преговори и да започне нова процедура за прекратяване на бойните действия.

- Финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре разговаряха с Путин като национални лидери. Може ли това да отвори път за европейски посредник? Има ли изобщо лидер с достатъчно политическа тежест да преговаря от името на ЕС на фона на протестите и политическото напрежение в Европа?

- Тук има две различни тенденции. Протестите в Европа не са предизвикани от това, че ЕС не води преговори с Русия. Причините за тях са други. Но е изключително важно съюзът да присъства при изработването на мирното споразумение за Украйна.

Смея да твърдя, че досегашната европейска политика от началото на противопоставянето през 2014 г. претърпя поражение. Подходите бяха едностранчиви, основно на определени държави - Франция и Германия. При събитията на Майдана през 2014 г. бяха подписани гаранции, които не доведоха до умиротворяване на страните. След това последваха споразуменията “Минск 1” и “Минск 2”, в които участваха германският канцлер Ангела Меркел, френският президент Франсоа Оланд и руската страна. Но на масата за преговори бяха само определени европейски държави. САЩ и Великобритания не участваха в този формат. Шансът беше пропуснат.

Затова смятам, че сега трябва да се излезе с единно решение на целия ЕС, а не с инициативи само на отделни държави като Финландия или Норвегия, която дори не е член на ЕС. Тук България има много важна роля. България не е малка държава. България е равна държава – равна на всички останали членки. Имаме право на собствени предложения, на допълнения и корекции. Освен за сигурността в Черно море и войната, която бушува до нас, ние носим отговорност и към нашите 250–300 хиляди сънародници в Украйна. Как ще допуснем техните права да бъдат определяни от други контактни групи и други държави? Затова интересът на България е да има единно общоевропейско предложение, което да гарантира мира в Европа. Аз съм категоричен привърженик на необходимостта от нов европейски договор за сигурност. Тази трагична война трябва да стане повод за изработването на такъв договор, който да гарантира дълготраен мир на целия континент.

Не бива договореностите за бъдещето на Европа да се постигат единствено от държави извън континента.

- Предстоят нови преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Къде е ЕС в този процес?

- Именно за това говоря. Европа не успя да изгради единна позиция още в първите фази на противопоставянето. ЕС не присъстваше като единен участник при предишните формати, а европейските държави не участваха и в разговорите в Анкоридж. Не може отделна държава да представлява интересите на целия континент.

Видяхме какво се случи, когато Германия и Франция водеха преговорите. Резултатът не предотврати най-мащабната война в Европа след Втората световна война. Оттук нататък подходът трябва да бъде единен – на целия Европейски съюз. Само това може да върне Европа като значим участник на външнополитическата сцена.

Едностранният подход не успя да опази мира на континента. Затова участието на ЕС в бъдещите преговори е задължително.

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