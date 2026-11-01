Има поне 50 причини за резултата тази вечер.

Не знам дали ще успея да ги изредя, но ще опитам с най-важните.

Да започна с това, че за разлика от мнозина аз бях сигурен, че ще спечели статуквото в лицето на Йотова - Кирчо Вълчев.

Да опитам да обясня защо:

1. Тренда е в полза на проруските кандидати. Причините за това са много, но има подобна вълна в цяла Европа и тя не е от сега, а от няколко години насам. Работеше се много за да се появят проруски политици, после трябваше да се отсеят по-умерените, които да станат фактор. Така у нас дойдоха ПБ, така сега и Йотова ще е пезидент.

2. Зад кампанията на Йотова стоеше както целия държавен апарат, така и самата тя. Тя правеше кампания от позицията на поста, който заема. Президент прави кампания за президент. А отзад целия Министерски съвет с цялата мощ и санкции на държавата подпира яко. Няма как да се пребори подобна машина. Освен с държавен преврат, ама Кимион Геогиев вече го нема...

3. Народа е научен че трябва да е напреки на официалната линия. Ама посредством мрънкане, не посредством революции. Така в момента официалната линия е ЕС - НАТО - Шенген и редовия кюстендилец, както се досещате, не може да получи ерекция, щото е прекалил с ракията. И кой е виновен - ЕС и лично Урсула...

4. Тук идва ролята на опозицията. А тя е калпава, та калпава. От една страна ГЕРБ - обидени и в поза "нема да си играеме". От друга - ПП и ДБ, които са толкова самовлюбени, че днес ме напсуваха 15 техни активисти, нищо, че гласувах за техния кандидат и на 1 и на 2 тур. И от трета Възраждане - от една страна обидени на ПБ, от друга - братски проруски партии, нема как...

5. Гюров ми е симпатичен. Най-вече заради това, че неговия служебен кабинет беше съвсем ОК и че единствения министър на културата, който някога се е сетил за мен беше Найден. С останалите министри (с изключение на Минеков) не само, че нямах диалог, а дори ме бяха баннали от страницата на Министерство на културата. Та, Гюров ми е симпатичен, но това съвсем не означава, че не смятам ПП и ДБ за част от проблема. Особено сектантските им агитки, които хем искат подкрепа, хем не я искат, щото не сте от кръга, сертифициран от "Капитал" примерно...

6. Православие, традиции, кирилица, война - това, пичове, спечели изборите. Тоест - вие имате нужда не от решения, а от...страх. И купувате страх. И за това не сте никак, ама никак умни. Сори, но това е жалката истина.

7. Тази победа на Йотова е и сладък реванш на оцелелите от времето на Виденов. Йотова е една от тях. Зад нея стоят мрачни чичковци от ДС, част от които си играеха и през 1997. Това е истината.

Мога да продължа до утре. Но мисля да спра.

Знаете, че в "Пътеводител на галактическия стопаджия" имаше отговор на въпроса за смисъла на живота. Той беше "42".

Ние чакаме отговор на въпроса "Чии са дроновете".

Той пак ще е нещо като "42", ама аз отдавна съм на 55 и вече не ме интересува...

(От фейсбук)